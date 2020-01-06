Sindirella’ya özgürlük

Kötü kalpli üvey annesi ve kötü kalpli iki üvey kız kardeşi vardır. Ona kötü davranırlar.
O paramparça kıyafetlerle, evi temizleyip yemek yapar. Onlar aynada kendilerini güzelleştirmeye çalışırlar.
Derken bir gün Prens’in balosuna kendilerini davet ettirirler.
Daha doğrusu anne, kızlarının davet edilmesini sağlar. Tabi ki, Sindirella gitmeyecektir.
O evde kalıp, kaderine küsmeye devam edecektir. Derken, büyük gün gelir.
Üvey kız kardeşler hazırlanırlar, giyip süslenirler, baloya giderler.
Sindirella evde ağlarken, peri gelir, kabaktan at arabası, farelerden atlar, kertenkeleden fayton sürücüsü yapar.
Bir değnekle de elbiseyi halleder. Parlak elbiseli göz kamaştıran Sindirella’ya da son olarak, camdan ayakkabılarla taçlandırır.
Sindirella baloya gider, tabii ki Prens’le o dans eder, ama her şey 12’de eski haline dönecektir.
O yüzden aceleyle partiden koşarak ayrılır...
Merdivenlerde cam ayakkabısının tekini düşürür ve Prens ertesi gün bütün evlere teker teker o ayakkabıyla gidip, sahibini arar.
En sonunda, üvey annesinin engellemeye çalışmasına rağmen, Sindirella da ayakkabıyı dener ve ona olur. Ve mutlu son.
Bu masalı oğluma hiç anlatmadım.
Anlatmayı da düşünmüyordum.
Prensesini arayan prenslere, prenslerini bekleyen prenseslere, prensle prensesin kavuşunca mutlu sona varacaklarına inanmıyorum.
O yüzden anlatmayı da düşünmüyordum, ta ki Rebecca Solnit’in versiyonunu okuyana kadar. Artık anlatabilirim Sindirella’yı...
Rebecca’nın versiyonunun adı: Cindrella liberator! (Sindirella’nın özgürleştiricisi)
Yine kötü kalpli anne ve kız kardeşler var.
Sindirella yine hizmetçi. Yine prensin balosu var.
Fakat Rebecca her şeyi farklı anlatmaya başlıyor sonrasında.
Mesela baloya hazırlanan kız kardeşleri anlatırken diyor ki: Kız kardeşlerden Paloma, saçlarını kabarttıkça kabartıyordu. Çünkü zannediyordu ki en kabarık saçlı en güzel olandır. Pearlita ise en güzel kıyafetleri giyme derdindeydi. Çünkü zannediyordu ki, en güzel kıyafetleri giyen en güzel olandır. Fakat gerçek şu ki, saçlarını ne kadar kabartırsan kabart, elbiseleri ne kadar abartırsan abart, baloda her zaman senden daha güzeli vardır...
Üvey kardeşler hazırlanıp, evden gidince, Sindirella yardım istiyor: “Keşke biri gelip bana yardım etse” diyor. Bunu da sevdim. Yardım isteyen biri. Yardımı çağırmak. Sonra beliren peri, öyle bedavadan dağıtmıyor büyülerini. Gidip Sindirella getiriyor bal kabağını, o ikna ediyor 6 tane fareyi. Fareler seve seve geliyorlar çünkü Sindirella meğer onları yemek kırıntılarıyla beslermiş. Kertenkeleler de koşarak geliyor yardıma, çünkü Sindirella meğer onları ormanda gördüğünde hep selam verirmiş...
Saat 12’yi kaldırmış Rebecca. Sindirella yine de, bütün gece prensle dans edip, o kim olduğunu öğrenmeden balodan kaçmaya çalışıyor. Ayakkabısının tekini düşürüyor.
Eve varıyor. Sonra peri teker teker herkese eski hallerine dönmeyi isteyip istemediklerini soruyor. Fareler at olarak kalmayı tercih ediyorlar. Ezildiğimiz yeter diyorlar. Bir tanesi fare haline dönmek istiyor, evde bekleyen çocukları varmış. Kertenkeleler hiç düşünmeden kertenkele hallerine geri dönmek istiyorlar. Duvarlara tırmanabilmeyi ve güneşlenmeyi hiçbir şeye değişmezlermiş.
Sonra yine prens bütün kasabada arıyor ayakkabının sahibini, ama bulunca aşık olup evlenmiyorlar.
Çok iyi arkadaş oluyorlar. Sindirella hayallerindeki pastacıyı açıyor.
Prens, prens olmaktan fenalık geçirmiş, bir çiftlikte yaşamak ekip biçmek istiyor. Biri pastacı oluyor, biri çiftçi. Bir sürü arkadaşları oluyor.
Üvey kardeşler de kurtuluyor annelerinin zulmünden.
Saçlarını kabartan Paloma, tahmin edin ne oluyor, kuaför!
Peki en güzel elbisenin peşindeki Pearlita? O da terzi...
Sindirella, Paloma ve Pearlita üvey annenin gölgesi üstlerinden gidince, çok iyi arkadaş oluyorlar. Herkes özgürleşiyor. Prens bile.
Üvey anneyi soracak olursanız, en çok orasını sevdim galiba masalın...
Üvey anne fırtınalı gecelerde ağaçlardaki uğultu oluyor. Sindirella’nın öz annesi, gemi kaptanıymış meğer. Dönüyor seyrinden.
Ve bir gün evlenecek prens ve Sindirella. Ama birbirleriyle değil, başkalarıyla.
Ayrıca bunu konuşmak için henüz çok erken, çünkü ikisi de henüz çok gençler.
Keşke bütün masallar böyle bitse. Prensle prenses birbirine değil, hayallerine kavuşsa her şeyden önce.
Oğluma artık anlatabilirim Sindirella’yı.
O benim prensimse, dilerim ilk kavuşacağı şey hayalleri olsun.
Buradan gece uykusuna gözlerini kapayan bütün küçük prenseslere de bunu dilerim.
İhtiyaç duyduğunuzda yardım isteyin. Büyü için siz de çalışın.
Hayvanları kollayın, onlara nazik olun. (Belki bir gün bir büyü için gerekirler).
Affedici olun, herkes değişebilir.
Hayallerin peşinden koşun, prens ve prenseslerin değil.
Bir de anneler, dikkatli olun, fırtınada ağaçlardaki uğultu gibi olmayın.
Kızlarınızı ve oğullarınızı, orkestra şefi gibi yönetmeyin. Bırakın kalplerindeki müziği çalsınlar.
Ve kızlar unutmayın, ne kadar kabartsanız da, ne kadar abartsanız da baloda her zaman sizden güzeli vardır.
Sindirella’ya özgürlük
Sindirella’yı hepimiz biliriz.
Kötü kalpli üvey annesi ve kötü kalpli iki üvey kız kardeşi vardır. Ona kötü davranırlar.
O paramparça kıyafetlerle, evi temizleyip yemek yapar. Onlar aynada kendilerini güzelleştirmeye çalışırlar.
Derken bir gün Prens’in balosuna kendilerini davet ettirirler.
Daha doğrusu anne, kızlarının davet edilmesini sağlar. Tabi ki, Sindirella gitmeyecektir.
O evde kalıp, kaderine küsmeye devam edecektir. Derken, büyük gün gelir.
Üvey kız kardeşler hazırlanırlar, giyip süslenirler, baloya giderler.
Sindirella evde ağlarken, peri gelir, kabaktan at arabası, farelerden atlar, kertenkeleden fayton sürücüsü yapar.
Bir değnekle de elbiseyi halleder. Parlak elbiseli göz kamaştıran Sindirella’ya da son olarak, camdan ayakkabılarla taçlandırır.
Sindirella baloya gider, tabii ki Prens’le o dans eder, ama her şey 12’de eski haline dönecektir.
O yüzden aceleyle partiden koşarak ayrılır...
Merdivenlerde cam ayakkabısının tekini düşürür ve Prens ertesi gün bütün evlere teker teker o ayakkabıyla gidip, sahibini arar.
En sonunda, üvey annesinin engellemeye çalışmasına rağmen, Sindirella da ayakkabıyı dener ve ona olur. Ve mutlu son.
Bu masalı oğluma hiç anlatmadım.
Anlatmayı da düşünmüyordum.
Prensesini arayan prenslere, prenslerini bekleyen prenseslere, prensle prensesin kavuşunca mutlu sona varacaklarına inanmıyorum.
O yüzden anlatmayı da düşünmüyordum, ta ki Rebecca Solnit’in versiyonunu okuyana kadar. Artık anlatabilirim Sindirella’yı...
Rebecca’nın versiyonunun adı: Cindrella liberator! (Sindirella’nın özgürleştiricisi)
Yine kötü kalpli anne ve kız kardeşler var.
Sindirella yine hizmetçi. Yine prensin balosu var.
Fakat Rebecca her şeyi farklı anlatmaya başlıyor sonrasında.
Mesela baloya hazırlanan kız kardeşleri anlatırken diyor ki: Kız kardeşlerden Paloma, saçlarını kabarttıkça kabartıyordu. Çünkü zannediyordu ki en kabarık saçlı en güzel olandır. Pearlita ise en güzel kıyafetleri giyme derdindeydi. Çünkü zannediyordu ki, en güzel kıyafetleri giyen en güzel olandır. Fakat gerçek şu ki, saçlarını ne kadar kabartırsan kabart, elbiseleri ne kadar abartırsan abart, baloda her zaman senden daha güzeli vardır...
Üvey kardeşler hazırlanıp, evden gidince, Sindirella yardım istiyor: “Keşke biri gelip bana yardım etse” diyor. Bunu da sevdim. Yardım isteyen biri. Yardımı çağırmak. Sonra beliren peri, öyle bedavadan dağıtmıyor büyülerini. Gidip Sindirella getiriyor bal kabağını, o ikna ediyor 6 tane fareyi. Fareler seve seve geliyorlar çünkü Sindirella meğer onları yemek kırıntılarıyla beslermiş. Kertenkeleler de koşarak geliyor yardıma, çünkü Sindirella meğer onları ormanda gördüğünde hep selam verirmiş...
Saat 12’yi kaldırmış Rebecca. Sindirella yine de, bütün gece prensle dans edip, o kim olduğunu öğrenmeden balodan kaçmaya çalışıyor. Ayakkabısının tekini düşürüyor.
Eve varıyor. Sonra peri teker teker herkese eski hallerine dönmeyi isteyip istemediklerini soruyor. Fareler at olarak kalmayı tercih ediyorlar. Ezildiğimiz yeter diyorlar. Bir tanesi fare haline dönmek istiyor, evde bekleyen çocukları varmış. Kertenkeleler hiç düşünmeden kertenkele hallerine geri dönmek istiyorlar. Duvarlara tırmanabilmeyi ve güneşlenmeyi hiçbir şeye değişmezlermiş.
Sonra yine prens bütün kasabada arıyor ayakkabının sahibini, ama bulunca aşık olup evlenmiyorlar.
Çok iyi arkadaş oluyorlar. Sindirella hayallerindeki pastacıyı açıyor.
Prens, prens olmaktan fenalık geçirmiş, bir çiftlikte yaşamak ekip biçmek istiyor. Biri pastacı oluyor, biri çiftçi. Bir sürü arkadaşları oluyor.
Üvey kardeşler de kurtuluyor annelerinin zulmünden.
Saçlarını kabartan Paloma, tahmin edin ne oluyor, kuaför!
Peki en güzel elbisenin peşindeki Pearlita? O da terzi...
Sindirella, Paloma ve Pearlita üvey annenin gölgesi üstlerinden gidince, çok iyi arkadaş oluyorlar. Herkes özgürleşiyor. Prens bile.
Üvey anneyi soracak olursanız, en çok orasını sevdim galiba masalın...
Üvey anne fırtınalı gecelerde ağaçlardaki uğultu oluyor. Sindirella’nın öz annesi, gemi kaptanıymış meğer. Dönüyor seyrinden.
Ve bir gün evlenecek prens ve Sindirella. Ama birbirleriyle değil, başkalarıyla.
Ayrıca bunu konuşmak için henüz çok erken, çünkü ikisi de henüz çok gençler.
Keşke bütün masallar böyle bitse. Prensle prenses birbirine değil, hayallerine kavuşsa her şeyden önce.
Oğluma artık anlatabilirim Sindirella’yı.
O benim prensimse, dilerim ilk kavuşacağı şey hayalleri olsun.
Buradan gece uykusuna gözlerini kapayan bütün küçük prenseslere de bunu dilerim.
İhtiyaç duyduğunuzda yardım isteyin. Büyü için siz de çalışın.
Hayvanları kollayın, onlara nazik olun. (Belki bir gün bir büyü için gerekirler).
Affedici olun, herkes değişebilir.
Hayallerin peşinden koşun, prens ve prenseslerin değil.
Bir de anneler, dikkatli olun, fırtınada ağaçlardaki uğultu gibi olmayın.
Kızlarınızı ve oğullarınızı, orkestra şefi gibi yönetmeyin. Bırakın kalplerindeki müziği çalsınlar.
Ve kızlar unutmayın, ne kadar kabartsanız da, ne kadar abartsanız da baloda her zaman sizden güzeli vardır.