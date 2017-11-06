Niye ‘kız çocukları bir ülkenin annesidir’ diye yazdım boynuma?

Bu fotoğraf, hayatımda yepyeni bir yolun habercisi. ‘Nil’in kızları’nın müjdecisi.

Onun ne olduğunu haftaya yazacağım, sürprizi kaçmasın.

Fakat gel gör ki, cümleyi bazıları birebir okuyup, kız çocukları büyüyünce anne olmak zorundadır diye anladı ne yazık ki.

Köşemi, bu eleştiriyi instagram’da benden daha güzel cevaplayan takipçilerime bırakacağım.





Ama önce, bu cümlemi alıntıladığım 15 Şubat 2015’te Kelebek köşemde çıkmış, ‘kadına şiddetin cezası çok ağır olmalı’ yazımın o paragrafına bakalım:

“Ancak kız çocuklarının kollandığı ve korkmadığı bir ülkede güneş doğabilir.

Kız çocukları bir memleketin hem fiziksel, hem de ruhsal olarak geleceğidir.

Bir kız çocuğu doğuracaktır o ülkenin evlatlarını. Bir kız çocuğu ısıtacaktır o ülkenin yuvalarını. Kız çocukları bir ülkenin annesidir. Anne olsa da olmasa da annesidir.

Onları küçük yaşta evermek, onları odalara kapamak, onların ağızlarını kapamak, onları hayata kapamak insanlık suçudur...

Bir insan, hayata gelme hediyesiyle donanmış bir candır. Ve her insanın güvenli bir yerde, kendini yeşertme ve hayatını istediği renklere boyama hakkı vardır.”

Şimdi de cümlemin saçını, bazen kız kardeşlerin birbirine yaptığı gibi çekenlere benden daha güzel cevap verenleri cümlelerini yazayım:

@beerneettee: Geleceği var edecek onlardır demek isteniyor, kız çocukları evlenip doğurur demek istemiyor.

@kadinlarneistemez: Annelik sadece ‘doğurmak’ değildir. Birçok değeri içinde barındıran bir kavramdır. Çok sevdiğim bir söz var: “Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur, diğer yarısını ise kadınlar yetiştirir...” Bence Nil Hanım burada bir kız çocuğunun dünyayı değiştirebilecek güçte olduğunu vurgulamak istemiştir.

@nehrinrengi: Kadın hem naif hem güçlüdür, ince düşüncelidir, duygusaldır. Ülkenin annesi olur yani adaletin annesi olur, toprağın annesi olur, eğitimin annesi olur, şifanın annesi olur.

Burada anlatılan bir anaçlıktır. Kız çocuklarının iyi eğitim alması ülkenin gelişmesidir. Dikkat ederseniz bir çocuğun değil, ülkenin annesi diyor, çok anlamlı.

@serupzap: Kadın insanlığın toprağı. Sabır, ısrar, irade...

@k.ustuay: Nasıl bir anne çocuğun ruhsal ve fiziksel yönden büyümesine destek oluyorsa, kız çocukları da bir ülkenin büyümesini güçlendirir. Anne kelimesi burada arketip olarak kullanılmıştır. Yıllardır Nil’in nasıl bir dünya görüşü olduğunu anlamışsınızdır.

@birdeburayabak: Dünyanın merkezidir demek. Geleceği var edecek kız çocuklarıdır demek.

Dünyanın düzelmesini istiyorsan kız çocuklarını iyi yetiştir, yetiştir ki onlar da geleceği yaratabilsin, üretebilsin demek.

@polilililiyanna: ‘Sarılıp gövdesine sımsıkı, bir kadın kendini doğurabilir isterse’ diye bitirdiği bir şiiri var Edip Cansever’in çok severim... Değil ülkeyi değiştirmek, kız çocukları bu ülkeyi yeniden doğurabilir isterse-k-...

@bornova74_blog: Anne olmak için doğurmak gerekmiyor. Bir hayvana ya da bir bitkiye bakmak özen göstermek benimsemek bile bir anneliktir

@dfnakcay: Demek istediği şey açık ve net. Kız çocuğu toplum için bir nevi anne gibidir, toplumu kalkındırır, değerlendirir.

@aytacsrkya: Kız çocukları geleceğin annesidir demiyor bir ülkenin annesidir, vazgeçilmezi olmazsa olmazıdır diyor...

Ve daha nicelerine bana tercüman oldukları, gittiğim yolda yalnız olmadığımı hissettirdikleri ve ellerimi tutan elleri için şükran borçluyum.

Haftaya ‘Nil’in kızları’nda buluşalım.