Nil’den iyi gelen sesler

Bu hafta size, 8 tane minik şarkı vereceğim.
Ukulele’yle çalıp söylediğim, 8 tane kısa şarkı.
Boyu 2 dakika olan yok aralarında.
Kısa boylu olmalarının yanında bir özellikleri daha var. Dinleyince insana iyi geliyorlar.
Ellerinde sihirli anahtarla gezen minik elf’ler gibiler.
Hepimize, bilip de unuttuğumuz o cümleleri fısıldıyorlar.
Bir özellikleri de, yarıdan itibaren karaoke’ye geçmeleri.
Önce ben söylüyorum, sonra bırakıp çalmaya devam ediyorum, sonrasını siz söylüyorsunuz.
Mesela diyelim evde bir şeyle meşgulsünüz ve 6 numara çalmaya başladı.
Hah bunu duyduğum iyi oldu, ben de söyleyeyim de hem içime nüfuz etsin, hem de şarkı söylemiş olayım diyorsunuz ve başlıyorsunuz söylemeye.
Hem güzel bir cümleyi hatırlamış hem de durduk yere şarkı söyleyerek eğlenmiş oluyorsunuz.
Şarkı söylemek için hiçbir şeyi beklemeye gerek yok hayatta, söyleyin gitsin, hayatta sinir sistemine en iyi gelen şey.
Bu küçük 8 şarkı, sizi evde kendi mini konserinizi de vermeye davet ediyor olacak.
Bu minnoşları, size annelik yapan eller gibi düşündüm.
Bir şeyler istediğin gibi gitmiyor mu?
Hemen 1 numara.
Her şeyi tek başına mı yapmaya çalışıyorsun?
2 numarayı dinle.
Kendinle bağın mı koptu?
4 numara sana bire bir. İçinden çıkamadığın bir yerde misin? Al bakalım sana 8 numara.
Telefonunda çok zaman geçirdin ve şimdi artık başka şeye zamanın kalmadı mı?
Ona da 5 numara. Olmasını çok istediğin bir şey mi var?
Hemen 6 numara. Her gün kendini keşifte misin?
3 numaranın sana diyecekleri var.
Bu format, bu köşede yazdığım yazılardan derlediğimiz dördüncü kitabım ‘iyi gelen yazılar’ı karıştırırken geldi aklıma.
Sözleri, kitaptaki cümlelerden yola çıkarak yazdım.
Her yandan, ‘bu tuhaf bir şey, daha önce görmedik, ayrıca karaoke’yi de bilemedik söylerler mi ki’ laflarının güçlü rüzgarlarına karşı direndim.
Bir hayal kurmuştum ve olduracaktım nokta. Bitti işte.
Ayrıca rüyasından vazgeçmek üzere olanlara da iksir var aralarında, 7 numara.
Bir ip ucu daha verip, isimleriyle tanıştırmak isterim sizi.
1.Düşünceni değiştir.
2. İlikle düğme
3. İnşaat var
4. Kendime teşekkür
5. Like’la mutluluk olmaz
6. Niyet hanım
7. Rüyasına uyananlara
8. Yeterince iyiyse yeter.
Bu 8 şarkının, elbisemle ve ukulele’yle suya girip söylediğim küçük videoları var.
İlk deniz kıyısında buluşacağız.
Instagram ve YouTube kanalımdan. Sonra bütün müzik platformlarında sadece ses olarak var olacaklar.
Nil’den iyi gelen sesler albümüne basarsanız, peş peşe çalıp size iyi gelecekler.
Sevecek misiniz, benim kadar heyecanlanacak mısınız, hatta benimle söyleyecek misiniz bilmiyorum.
Ben hayalleri gerçekleştirme kısmına bakıyorum.
Kek şarkısını yazarken de, ‘böyle şarkı mı olur?’ demişlerdi ama oldu, konserlerde söylüyoruz.
Naçizane keşfettiğim, kendi üzerimde denediğim kelime büyüleridir.
Onları müziklemek benim doğamda var. Ne mutlu ki var. Hiçbir kelime, müzikli bir kelimeden daha hızlı giremez kalplere.
O zaman bu hafta, deniz kıyısında buluşmak üzere.
Nil’den iyi gelen sesler
Bu hafta size, 8 tane minik şarkı vereceğim.
Ukulele’yle çalıp söylediğim, 8 tane kısa şarkı.
Boyu 2 dakika olan yok aralarında.
Kısa boylu olmalarının yanında bir özellikleri daha var. Dinleyince insana iyi geliyorlar.
Ellerinde sihirli anahtarla gezen minik elf’ler gibiler.
Hepimize, bilip de unuttuğumuz o cümleleri fısıldıyorlar.
Bir özellikleri de, yarıdan itibaren karaoke’ye geçmeleri.
Önce ben söylüyorum, sonra bırakıp çalmaya devam ediyorum, sonrasını siz söylüyorsunuz.
Mesela diyelim evde bir şeyle meşgulsünüz ve 6 numara çalmaya başladı.
Hah bunu duyduğum iyi oldu, ben de söyleyeyim de hem içime nüfuz etsin, hem de şarkı söylemiş olayım diyorsunuz ve başlıyorsunuz söylemeye.
Hem güzel bir cümleyi hatırlamış hem de durduk yere şarkı söyleyerek eğlenmiş oluyorsunuz.
Şarkı söylemek için hiçbir şeyi beklemeye gerek yok hayatta, söyleyin gitsin, hayatta sinir sistemine en iyi gelen şey.
Bu küçük 8 şarkı, sizi evde kendi mini konserinizi de vermeye davet ediyor olacak.
Bu minnoşları, size annelik yapan eller gibi düşündüm.
Bir şeyler istediğin gibi gitmiyor mu?
Hemen 1 numara.
Her şeyi tek başına mı yapmaya çalışıyorsun?
2 numarayı dinle.
Kendinle bağın mı koptu?
4 numara sana bire bir. İçinden çıkamadığın bir yerde misin? Al bakalım sana 8 numara.
Telefonunda çok zaman geçirdin ve şimdi artık başka şeye zamanın kalmadı mı?
Ona da 5 numara. Olmasını çok istediğin bir şey mi var?
Hemen 6 numara. Her gün kendini keşifte misin?
3 numaranın sana diyecekleri var.
Bu format, bu köşede yazdığım yazılardan derlediğimiz dördüncü kitabım ‘iyi gelen yazılar’ı karıştırırken geldi aklıma.
Sözleri, kitaptaki cümlelerden yola çıkarak yazdım.
Her yandan, ‘bu tuhaf bir şey, daha önce görmedik, ayrıca karaoke’yi de bilemedik söylerler mi ki’ laflarının güçlü rüzgarlarına karşı direndim.
Bir hayal kurmuştum ve olduracaktım nokta. Bitti işte.
Ayrıca rüyasından vazgeçmek üzere olanlara da iksir var aralarında, 7 numara.
Bir ip ucu daha verip, isimleriyle tanıştırmak isterim sizi.
1.Düşünceni değiştir.
2. İlikle düğme
3. İnşaat var
4. Kendime teşekkür
5. Like’la mutluluk olmaz
6. Niyet hanım
7. Rüyasına uyananlara
8. Yeterince iyiyse yeter.
Bu 8 şarkının, elbisemle ve ukulele’yle suya girip söylediğim küçük videoları var.
İlk deniz kıyısında buluşacağız.
Instagram ve YouTube kanalımdan. Sonra bütün müzik platformlarında sadece ses olarak var olacaklar.
Nil’den iyi gelen sesler albümüne basarsanız, peş peşe çalıp size iyi gelecekler.
Sevecek misiniz, benim kadar heyecanlanacak mısınız, hatta benimle söyleyecek misiniz bilmiyorum.
Ben hayalleri gerçekleştirme kısmına bakıyorum.
Kek şarkısını yazarken de, ‘böyle şarkı mı olur?’ demişlerdi ama oldu, konserlerde söylüyoruz.
Naçizane keşfettiğim, kendi üzerimde denediğim kelime büyüleridir.
Onları müziklemek benim doğamda var. Ne mutlu ki var. Hiçbir kelime, müzikli bir kelimeden daha hızlı giremez kalplere.
O zaman bu hafta, deniz kıyısında buluşmak üzere.