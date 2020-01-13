Bir şey satın almadan önce sorulacak sorular

Seni şu an almasam olur mu? (Belki yarın seni o kadar istemem artık.)
Sana ihtiyacım var mı?
Sensiz de tamam mıyım, tam mıyım?
Seni alınca kıymetin kaç gün sürecek?
Unutulacaklardan mısın, her gün dokunulacaklardan mı?
Senden önce sana benzerleri kullandım ve onlarla vedalaştım mı?
Hayatımda, evimde, dolabımda, aklımda, ihtimallerimde sana yer var mı?
Bir daha karşıma çıkmayacak bir şey misin?
Seni üretirken bir canlıya ya da dünyaya zarar verdiler mi?
Sana vereceğim paraya değer misin?
Seni almayıp, evde sana benzer bir şeyi kendim yapabilir miyim? (Daha özgün.)
Sırtıma binecek, kambur mu yapacaksın?
Seni alır almaz kullanacak mıyım?
Seninle karşılaşmadan önce seninle karşılaşmayı hayal etmiş miydim?
Boşluklarıma, nefes aldığım yerlere gereksizce tıkaç mı olacaksın?
Evimi, odamı, dolabımı işgal edip, lüzumsuz bir kalabalık mı yapacaksın?
Başkasıyla daha mutlu mu olurdun?
Sana ödediğim parayla daha faydalı, daha eğlenceli, gezmeli, öğrenmeli ne yapabilirim?
Seni bir hafta sonra unutur muyum?
Seninle karşılaşmış ve tanışmış olmakla yetinebilir miyim?
Benim olmasan, benden bir şey azalır mı?
Seni almak yerine, birine bir şey versem daha mutlu olur muyum?
Seni dükkanda bırakıp çıksam, eşyalarıma eklemesem üzülür müyüm?
Seni tüketmemeyi seçsem, dünyaya ya da bir canlıya bir iyiliğim dokunur mu?
Çıksam doğada yürüsem,
Otursam bir kitaba başlasam,
Bir yolculuğa çıksam,
Sevdiklerime yemek pişirsem,
Bir koşup gelsem,
Derin nefesler alıp versem,
Birini dinleyip bir şey öğrensem,
Birini dinleyip ona iyi gelsem,
Birisine anlatıp bana iyi gelsem,
Oturup günlük yazsam,
Oturup plan yapsam,
Uzun bir banyo yapsam,
Bir şarkı açsam,
Dans etsem,
Sevdiğime söylesem,
Sevdiğime sarılsam,
Bir çocukla oynasam,
Bir tohum eksem,
Bir fidan eksem,
Bir hayvanı sevsem,
Bir şiir okusam,
Bir film izlesem,
Hiç yapmadığım bir şeyi denesem,
Cesaret etmediğim bir şeye bir anlık cesaret etsem,
Birine bir sürpriz hazırlasam,
Nefesimle baş başa bir on dakika otursam,
Sahip olduklarıma şükredip, daha ne isterim ki desem,
Daha iyi, çok daha iyi olmaz mı?
NOT: Bu yazıyı cüzdanımda taşıyacağım. Dolabıma asacağım. Her bir şey almaya yeltendiğimde okuyup, kararım kesinse alacağım. Dünya artık “Yeter!” diyor.
Ya bağırışına duymamış gibi yapacağız ya da onu bir sonraki nesillere bulduğumuz gibi taptaze bir bollukla bırakacağız. Üzerinde görünen bir markanın değil, görünmeyen imzanızın olduğu şeyi modanız yapın. Bendeki bana ‘yeter’in zengin dünyasında nefes alın.
Bir şey satın almadan önce sorulacak sorular
Seni şu an almasam olur mu? (Belki yarın seni o kadar istemem artık.)
Sana ihtiyacım var mı?
Sensiz de tamam mıyım, tam mıyım?
Seni alınca kıymetin kaç gün sürecek?
Unutulacaklardan mısın, her gün dokunulacaklardan mı?
Senden önce sana benzerleri kullandım ve onlarla vedalaştım mı?
Hayatımda, evimde, dolabımda, aklımda, ihtimallerimde sana yer var mı?
Bir daha karşıma çıkmayacak bir şey misin?
Seni üretirken bir canlıya ya da dünyaya zarar verdiler mi?
Sana vereceğim paraya değer misin?
Seni almayıp, evde sana benzer bir şeyi kendim yapabilir miyim? (Daha özgün.)
Sırtıma binecek, kambur mu yapacaksın?
Seni alır almaz kullanacak mıyım?
Seninle karşılaşmadan önce seninle karşılaşmayı hayal etmiş miydim?
Boşluklarıma, nefes aldığım yerlere gereksizce tıkaç mı olacaksın?
Evimi, odamı, dolabımı işgal edip, lüzumsuz bir kalabalık mı yapacaksın?
Başkasıyla daha mutlu mu olurdun?
Sana ödediğim parayla daha faydalı, daha eğlenceli, gezmeli, öğrenmeli ne yapabilirim?
Seni bir hafta sonra unutur muyum?
Seninle karşılaşmış ve tanışmış olmakla yetinebilir miyim?
Benim olmasan, benden bir şey azalır mı?
Seni almak yerine, birine bir şey versem daha mutlu olur muyum?
Seni dükkanda bırakıp çıksam, eşyalarıma eklemesem üzülür müyüm?
Seni tüketmemeyi seçsem, dünyaya ya da bir canlıya bir iyiliğim dokunur mu?
Çıksam doğada yürüsem,
Otursam bir kitaba başlasam,
Bir yolculuğa çıksam,
Sevdiklerime yemek pişirsem,
Bir koşup gelsem,
Derin nefesler alıp versem,
Birini dinleyip bir şey öğrensem,
Birini dinleyip ona iyi gelsem,
Birisine anlatıp bana iyi gelsem,
Oturup günlük yazsam,
Oturup plan yapsam,
Uzun bir banyo yapsam,
Bir şarkı açsam,
Dans etsem,
Sevdiğime söylesem,
Sevdiğime sarılsam,
Bir çocukla oynasam,
Bir tohum eksem,
Bir fidan eksem,
Bir hayvanı sevsem,
Bir şiir okusam,
Bir film izlesem,
Hiç yapmadığım bir şeyi denesem,
Cesaret etmediğim bir şeye bir anlık cesaret etsem,
Birine bir sürpriz hazırlasam,
Nefesimle baş başa bir on dakika otursam,
Sahip olduklarıma şükredip, daha ne isterim ki desem,
Daha iyi, çok daha iyi olmaz mı?
NOT: Bu yazıyı cüzdanımda taşıyacağım. Dolabıma asacağım. Her bir şey almaya yeltendiğimde okuyup, kararım kesinse alacağım. Dünya artık “Yeter!” diyor.
Ya bağırışına duymamış gibi yapacağız ya da onu bir sonraki nesillere bulduğumuz gibi taptaze bir bollukla bırakacağız. Üzerinde görünen bir markanın değil, görünmeyen imzanızın olduğu şeyi modanız yapın. Bendeki bana ‘yeter’in zengin dünyasında nefes alın.