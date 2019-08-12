Kalbin atması, nefesin içimizde dolanması bayramdır.
Çocuğun sesi bayram.
İstersen koşabilmek, yürüyebilmek, dans edebilmek bayramdır.
Güzel bir kitap bulmuş olmak.
Güzel bir şarkı duymuş olmak.
Sevdiğine sarılmak bayramdır, sesini duymak bayram.
Sadece tek bir hayalini gerçekleştirebilmiş olmak bayramdır.
Yeni bir hayalin olması daha da bayram.
Bu sabah da yeni bir gün görüyor olmak bayramdır.
Aşık olmak bayram.
Sevdiğine kavuşmak bayram.
Bazen kavuşamamak bayram.
Arada sırada kendinle gurur duymak bayramdır.
İhtiyacı olana el uzatmak bayram.
Ekmeğini bölüp verecek birini bulmak bayram.
Bayram, birisine daha dondurma taşımaktır.
Bayram kendinden başka birinin derdine derman olmaktır...
En azından birazcık yanında durmaktır.
Bayram, çocukluğunun elini bırakmamış olmaktır.
Ne olursa olsun, bir yanınla hiç büyümemektir.
Hayat yokuş olduğunda, çukur olduğunda, tünel olduğunda, diken olduğunda yoluna devam edebilmek...
Ve en nihayetinde yeniden ovalara, ışıklara, yıldızlara çıkabilmek bayramdır.
Kırmak değil belki ama onarmak bayramdır.
Birine ilham olmak, birinden ilham almak bayramdır.
Bir ağaçla durabilmek, yağmurdan kaçmamak, bir dağa çıkmak bayramdır.
Kuşun uçuşu bayramdır zaten.
Sen elini değince geçen yaralar bayramdır.
Seni görünce sevinen varsa, bayramdır o.
Özlediğin şeyin tadı bayramındır.
Hatırandaki o güzel anların bayramındır...
Olacak olan güzel günlerin de, henüz bilmediğin bayramın.
Çocuğun kafasının en tepesinde bir yer vardır, eğip başını onu koklayabilmek bayramdır.
En azından bir şey için küçük bir şarkı uydurmuş olmak bile bayramdır.
En azından bir şeyi çok sevmiş olmak bile başlı başına bayramdır.
Hayatın bayram olduğunu bilip de bayram edenlere selam olsun.
Bayramdır
Kalbin atması, nefesin içimizde dolanması bayramdır.
Çocuğun sesi bayram.
İstersen koşabilmek, yürüyebilmek, dans edebilmek bayramdır.
Güzel bir kitap bulmuş olmak.
Güzel bir şarkı duymuş olmak.
Sevdiğine sarılmak bayramdır, sesini duymak bayram.
Sadece tek bir hayalini gerçekleştirebilmiş olmak bayramdır.
Yeni bir hayalin olması daha da bayram.
Bu sabah da yeni bir gün görüyor olmak bayramdır.
Aşık olmak bayram.
Sevdiğine kavuşmak bayram.
Bazen kavuşamamak bayram.
Arada sırada kendinle gurur duymak bayramdır.
İhtiyacı olana el uzatmak bayram.
Ekmeğini bölüp verecek birini bulmak bayram.
Bayram, birisine daha dondurma taşımaktır.
Bayram kendinden başka birinin derdine derman olmaktır...
En azından birazcık yanında durmaktır.
Bayram, çocukluğunun elini bırakmamış olmaktır.
Ne olursa olsun, bir yanınla hiç büyümemektir.
Hayat yokuş olduğunda, çukur olduğunda, tünel olduğunda, diken olduğunda yoluna devam edebilmek...
Ve en nihayetinde yeniden ovalara, ışıklara, yıldızlara çıkabilmek bayramdır.
Kırmak değil belki ama onarmak bayramdır.
Birine ilham olmak, birinden ilham almak bayramdır.
Bir ağaçla durabilmek, yağmurdan kaçmamak, bir dağa çıkmak bayramdır.
Kuşun uçuşu bayramdır zaten.
Sen elini değince geçen yaralar bayramdır.
Seni görünce sevinen varsa, bayramdır o.
Özlediğin şeyin tadı bayramındır.
Hatırandaki o güzel anların bayramındır...
Olacak olan güzel günlerin de, henüz bilmediğin bayramın.
Çocuğun kafasının en tepesinde bir yer vardır, eğip başını onu koklayabilmek bayramdır.
En azından bir şey için küçük bir şarkı uydurmuş olmak bile bayramdır.
En azından bir şeyi çok sevmiş olmak bile başlı başına bayramdır.
Hayatın bayram olduğunu bilip de bayram edenlere selam olsun.