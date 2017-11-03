Yine “su üstüne yazılan” bir yazı…

Önce, 18. yüzyılın ünlü Alman bestecisi George Friedrich Händel’in, Londra’da Thames nehri üzerinde kayıklarla yapılmış olan bir su gezisine eşlik etsin diye yazmış olduğu ve “Su Müziği” adını verdiği orkestra eserini bulun web’ten (*) Mümkünse, yazıyı okumadan önce lütfen eseri dinleyin ve müzik tarihçilerinin şu kısacık notuna da bir göz atıverin:

“…Bu su gezintisini, İngiltere Kralı II. George, 1717 senesinde yapmıştı. Kral, kayıkla Chelsea’ye kadar gidip geri dönmüştü. Bu süre içinde, kralın kayığını yakından izleyen büyük bir kayıktaki 50 kişilik orkestrayı yönetmişti ve gezi boyunca krala, bu ‘Su Müziği’ni dinletmişti besteci. Çalınışı bir saat süren bu güzel süiti sanatçılar, kralın isteğiyle, tam üç defa çalmak zorunda kalmışlardı…”

Bu öykünün kahramanları, sadece “akıllı insanlar” değildi. Üstelik olay, “Dünyanın en büyük şehirlerinden biri”nde geçiyordu… Biri İngiltere’yi, diğer Orkestrasını yönetiyordu… Ama aynı zamanda “gusto” sahibi ve “incelmiş ölümlüler” oldukları için ölümsüzleştiler. “İçimiz yansın” diye, aynı sınıfa giren başka örnekleri, İstanbul’u, Boğaziçi yalılarını ve “Mehtâbiye”yi de anlatır, Fuzulî’nin, “Su Kasidesi”ni de okuruz burada bir gün…

Şimdi ayaklarımız yere basalım, gündeme ve kentimize dönelim… KentExpo – Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı ile Uluslararası Su Kongresi’nin dördüncüsü, siz bu satırları okuduğunuzda, üçüncü gününü tüketmiş olacak… 2 - 4 Kasım tarihleri arasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen bu kongrelerin ilki 2009 yılında gerçekleştirilmişti ve “Güvenli Su Üretimi” öne çıkarılmıştı. Ardından, “İklim Değişikliğinin Kıyı Kentlerine Etkileri” ve “Sürdürülebilir Su Yönetimi” kongreleri, uzman bilim insanlarını bir araya getirmişti. İZSU’nun, 30. Kuruluş Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bu yılki kongrede ise ana tema, “Akıllı Şehirlerde Su Yönetimi” olarak belirledi.

Sadece profesyonel ziyaretçiye açık olacak Kongrede, 110 bildiri sunulacak. Çok sayıda yerli ve yabancı konuk ağırlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fotoğraf Sanatı Kulübü Proje Grubu tarafından hazırlanan, “İzmir’in Suyla Gelen Kültürü” temalı Fotoğraf Sergisi de, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Sergide, her geçen gün içinde yaşayan balık çeşitliliğinin artış gösterdiği (söylenen) İzmir Körfezi, Meles ve Gediz Deltası, İzmir’in hemen yanı başındaki doğal yaşam alanlarından Karagöl ve Homeros Vadisi, bazı köylerindeki ilginç su göletleri ve kuyuları ile tarihi çeşmeleri ve kentin eski fotoğrafları yer alacak.

Samimiyetle söylemeliyim ki, bu güzel memleketin, şu asûde köşesinde; “…Suyu bu kadar az ve kötü kullanan, yağmur sularını, kordondan denize ulaştıramayan, suyun 5000 senedir aktığı yolun üstüne önüne konut yapan, körfezdeki su yolunu heba eden, kıyılarını, yalılarını, kayıklarını kaybetmiş, yetmemiş vapurlarını da terk etmiş, üstüne denizle kentli arasına bir de tramvay hattı sokmuş ve bunu ‘kentliyi denizle tekrar buluşturma projesi’nin bir parçası olarak takdim eden, ‘… roka, balık’ diye devam eden üçlemeden, elinde ancak rakısına koyduğu ‘bir bardak su’ kalmış,‘seçmenin’, pek çok şeyin üstüne ‘bir bardak su içmek zorunda’ bırakıldığı, özetle, su konusunda ‘aklını bu kadar az kullanan’, üstelik yönetenlerin, sanata ve gusto’ya, en az ‘su’ya davrandıkları kadar kötü davrandığı’ bir kent için sadece ‘akılllı kent açılımları’ndan medet ummak, pek çarpıcı bir girişim…” Dilerim sebepleniriz.

Fikrimce, Hemşehrîmiz Attilâ İlhan sağ olsaydı da, “Akılllı Şehirlerde Su Yönetimi” başlığını görseydi; “Hangi Atatürk, Hangi Batı, Hangi Sol, Hangi Laiklik ? Hangi Küreselleşme ? Hangi Edebiyat ? Hangi Seks ? diye kaleme aldığı Ünlü “soru işaretli” serisine, “Hangi Akıl, Hangi Şehir, Hangi Su, Hangi Yönetim ?” ciltleriyle devam ederdi.