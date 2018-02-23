‘Yalnız Ada’dan huzur fotoğrafları



“...Lipsi, Ege kıyılarımıza çok yakın, Didim açıklarında bir Yunan adası(ymış). 12 adadan en küçük olanı. Sadece 685 kişi yaşıyor... ‘Sakin Şehir’ fikrine de çok uygun bir resim veriyor. Yerleşimi antik çağlara dayalı adanın denizi muhteşem ve yüzmeye elverişli plajları son derece temiz. Kıyı uzunluğu sadece 35 km.

Adanın merkezindeki tek fırın hemen herkese yetebildiği gibi, yine yerli yabancı herkesin buluşma noktası...

Yine merkezde ‘tek’ olan bir başka yer ‘market’i. Yapılaşmanın, asla beton aşırılığına varmadığı Lipsi’de,

pek çok konaklama tesisi ile akşamları deniz ürünlerini tadabileceğiniz, son derece ekonomik tavernalar mevcut. Adanın bağlarında yetişen üzümden şarap üretilen tek bir imalathanesi var. Küçücük adadan dış pazarlara uzanan bir markalaşma...

Lipsi’nin Belediye Başkanı Fotis Maggos genç, enerjik, sporcu ve sanatçı... Ortada öyle makam aracı filan yok! Dolayısıyla makam şoförü, koruma görevlileri de yok. Başkan Fotis, ikinci el motosikletiyle her yere kısa sürede ulaşabiliyor... Hatta, gazeteci dostları rica edince, nazlanmadan kalkıp, ışığı yanan evinden,

beş dakikada elinde gitarıyla geri dönüyor(muş) sofraya...”

SEVİMLİ BİR SEÇENEK

“...Eylül 2017’de, beş gün süreyle Lipsi’de kalan gazeteciler (Aynur Tattersall, Lütfü Dağtaş, Mehmet Kurt ve Nurhayat Talay) gazete ve dergileri için haberler, röportajlar yapmışlar, fotoğraflar çekmişler. Döndüklerinde, Lütfü Dağtaş’ın, İzmir’de pek de bilinmeyen Lipsi’nin fotoğraflarıyla bir sergi açma önerisi, arkadaşları tarafından da hemen kabul görmüş. Detaylar arasında ‘sevimli bir seçenek’ de varmış. ‘Belediye başkanı, yanında gitarını da getirse, serginin açılış töreninde bir iki şarkı söylese, nasıl olur?’ diye geçmiş akıllarından... Başkan, ikiletmeden içtenlikle kabul etmiş öneriyi. Ardından, İzmir’in nitelikli ve sevilen ‘Mandolin Topluluğu - Smyrna’ya da serginin açılış akşamında ‘Türkçe ve Yunanca’ parçalarla birlikte olma önerisi götürülmüş. Sanatçılar tereddütsüz kabul etmişler.

İKİ YAKA DOSTLUK

İzmir Ticaret Odası’nın Birinci Kordon’daki yeni binasının zemin katında, Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu, İzmir Ticaret Odası, İzmir Fotoğrafçılar Odası, Mövenpick Hotel ve Mandolin Smyrna Grubu’nun ortak çabalarıyla, 19 Şubat 2018’de ‘İki Yaka Dostluk - LİPSİ FOTOĞRAFLARI SERGİSİ’ İzmirlilerin yoğun katılım ve ilgisiyle açılmış. 25 Şubat 2018 gününe değin açık kalacak (ve görmenizi önerdiğim) sergide, 40 fotoğraf yer almış. Lipsi Belediye Başkanı Fotis Maggos, Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, serginin açılışında yaptıkları konuşmalarda, ‘Ege’deki barışın yüzyıllarca devam etmesi’ yönündeki dileklerini belirtmişler...”

NELER KAÇIRDILAR

Yukarıdaki ‘sevimli öykü’nün ilk ağızdan takdimini, sergiyi açan konuşmaları ve açılıştaki, ‘hem iç içe geçmiş, hem de iki yakayı temsil eden iki duygusal dinletiyi’, İzmirli sanatçılar, fotoğrafçılar, gazeteciler, aydınlar, iş insanları ve İTO meclis üyelerinden oluşan seçkin topluluk, konuşmaktan dinlemediği için, olup biteni ‘büyüklere masallar tadında anlatıvereyim’ dedim. Bakarsınız, açılışa gelenlerden okuyanlar çıkar da, neler kaçırdıklarını fark eder ve ‘kıssadan hisse’; bir ümit gelecek sefere, biraz daha özenli olmaya çalışırlar... Bu arada, (davet edildik diye...) dilerim hep birlikte Lipsi’ye gitmeye kalkmazlar; adada gürültüden huzur muzur kalmaz!