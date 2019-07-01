SIRADAN bir arama motorunda “Şanghay” yazdığınız zaman ilgili ilgisiz pek çok başlığa ulaşırsınız.
Bunların önemli bir bölümünün aradığınızla uzaktan yakından alâkası yoktur.
Ama bu başlıklar sizin dev kentin parmak izine ulaşmanızı sağlar, kimlik tespiti kolaylaşır.
“Şanghay Beşlisi, Şanghay İşbirliği Örgütü, Şanghay Birliği, Şanghay Paktı, Şanghay Kulesi, Şanghay Sipg, Şanghay Takibi, Şanghay Altılısı, Şanghay Akvaryumu, Şanghay Borsası, Şanghay Ekspresi, Şanghay Otomobil Fuarı, Şanghay Halk Komünü, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi, Şanghay Liman, Şanghay Maglev Treni, Şanghay Müzesi, Şanghay Metrosu, Şanghay Pu Dong Havalimanı, Şanghay Şövalyeleri, Şanghay Eğitim Sistemi” bunlardan bazıları...
Ve bir de “Şanghay Filarmoni Orkestrası” var elbet!
Aynı aramayı “İzmir” için yaptığınızda da kural ve sonuç değişmez.
Dahası ve işin hoş tarafı İzmir’in parmak izinde kentin ayırt edici ve ayrıcalıklı kimliğine kişilik katan hoş bir ayrıntı karşılar sizi.
Ve “İzmir f...” adresine geldiğinizde sizi karşılayan başlıklardan biriyle gurur duyarsınız:
Ekranda, “Uluslararası İzmir Festivali” yazmaktadır.
Biraz daha ayrıntılı bir arama 25 Mayıs’ta başlayan 33’üncü Festival’in bu akşam 21.00’de (1 Temmuz 2019 Pazartesi) klâsik müzik dünyası içinde hızla yükselen ve şefleri Liang Zhang yönetiminde başarıdan başarıya koşan Şanghay Filarmoni’nin Beethoven ve Dvorak yorumlayacak olan Fazıl Say’a AASSM’de eşlik edeceği heyecanına götürür sizi.
33’üncü Festival de yine iz bırakarak bitiyor.
Bu ikinci bahsettiğim İKSEV’in ayak izleridir.
Ömrümüz varsa, “Ben artık buyum” diyen kentin, “Buradan ben geçtim” diyen İKSEV’le 34’üncü Festival’de buluşacağız.
Şanghay’dan İzmir’e iz bırakma gerçeği
SIRADAN bir arama motorunda “Şanghay” yazdığınız zaman ilgili ilgisiz pek çok başlığa ulaşırsınız.
Bunların önemli bir bölümünün aradığınızla uzaktan yakından alâkası yoktur.
Ama bu başlıklar sizin dev kentin parmak izine ulaşmanızı sağlar, kimlik tespiti kolaylaşır.
“Şanghay Beşlisi, Şanghay İşbirliği Örgütü, Şanghay Birliği, Şanghay Paktı, Şanghay Kulesi, Şanghay Sipg, Şanghay Takibi, Şanghay Altılısı, Şanghay Akvaryumu, Şanghay Borsası, Şanghay Ekspresi, Şanghay Otomobil Fuarı, Şanghay Halk Komünü, Şanghay Jiao Tong Üniversitesi, Şanghay Liman, Şanghay Maglev Treni, Şanghay Müzesi, Şanghay Metrosu, Şanghay Pu Dong Havalimanı, Şanghay Şövalyeleri, Şanghay Eğitim Sistemi” bunlardan bazıları...
Ve bir de “Şanghay Filarmoni Orkestrası” var elbet!
Aynı aramayı “İzmir” için yaptığınızda da kural ve sonuç değişmez.
Dahası ve işin hoş tarafı İzmir’in parmak izinde kentin ayırt edici ve ayrıcalıklı kimliğine kişilik katan hoş bir ayrıntı karşılar sizi.
Ve “İzmir f...” adresine geldiğinizde sizi karşılayan başlıklardan biriyle gurur duyarsınız:
Ekranda, “Uluslararası İzmir Festivali” yazmaktadır.
Biraz daha ayrıntılı bir arama 25 Mayıs’ta başlayan 33’üncü Festival’in bu akşam 21.00’de (1 Temmuz 2019 Pazartesi) klâsik müzik dünyası içinde hızla yükselen ve şefleri Liang Zhang yönetiminde başarıdan başarıya koşan Şanghay Filarmoni’nin Beethoven ve Dvorak yorumlayacak olan Fazıl Say’a AASSM’de eşlik edeceği heyecanına götürür sizi.
33’üncü Festival de yine iz bırakarak bitiyor.
Bu ikinci bahsettiğim İKSEV’in ayak izleridir.
Ömrümüz varsa, “Ben artık buyum” diyen kentin, “Buradan ben geçtim” diyen İKSEV’le 34’üncü Festival’de buluşacağız.