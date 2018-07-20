O mandalina, artık “Seferihisar’a özel...”

ÇOK önemli bir haber geçti, Seferihisar Belediyesi! “...Türk Patent Enstitüsü, bölgede yetişen satsuma cinsi mandalinayı ‘Seferihisar Mandalinası’ adıyla coğrafi işaret vererek tescilliyor... / ...Seferihisar Belediyesi, 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmıştı. Enstitü’den gönderilen raporda Seferihisar Mandalinası tanımı ve ayırt edici özellikler olarak şu ifadeler yer alıyor:
‘...İzmir’in Seferihisar ilçesinde mandalina tarımı 1953 yılında 600 adet satsuma dikilmesiyle başlamıştır. Zamanla ilçe, mandalina yetiştiriciliği ve ihracat açısından ticari anlamda öne çıkmıştır. Seferihisar Mandalinası’nın ayırt edici özellikleri; ince ve pürüzsüz kabuğa sahip olması, ince dilim zarı, satsuma mandarinine özgü basıklığı göstermesi ile tat ve aroması nedeniyle tüketici tarafından tercih edilmesidir. Kuzeyi kapalı, güneyi açık, nem birikimi sağlayan söz konusu bölgede, Satsuma mandalina türünün kabuğu daha ince olmakta ve meyve şekli yassılaşmaktadır. Bu iki özellik ise yörede yetişen mandalinaları ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilir hale getirmiştir. Diğer yörelerde yetişen mandalinalardan farklı olmak üzere Seferihisar Mandalinası’nın rengi ağaçtayken sararmaktadır. Seferihisar ilçesinde mandalinanın tanıtımına yönelik her yıl hasat mevsimi başında mandalina festivali düzenlenmektedir. Yerel yönetim desteğiyle okullarda mandalina suyu dağıtımı, organik köy, organik Pazar ve sanal market çalışmaları yapılmaktadır...’
“...Seferihisar Mandalinası coğrafi işaretini kullanan ürünler üzerinde etiket kullanımı zorunlu hale geliyor. Tescil belgesinde açıklanan özelliklere uygun olarak Seferihisar Mandalinası üretimi yapılıp yapılmadığına dair kontroller Seferihisar Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılacak...”
Başkan Tunç Soyer’in kendi cümleleriyle özetlersek; “...Uzun yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar Mandalinası’nın markalaşması, iç piyasada ve yurtdışında satış olanaklarının artırılması demek. Dokuz yıldır mandalina üreticilerinin sorunlarına çare olmak, ekmeklerini büyütmek, ürünü çeşitlendirmek, pazarlama olanaklarını artırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yaptık. Artık elimiz çok daha güçlü. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı bütün kalbimle kutluyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun...”
Hâl böyle olunca, “Seferihisar”ın hediyesini de buraya sıkıştırıverelim: Bir “Mandalina Tangosu” yazmıştım; kısmet bugüneymiş...Sevgili Başkan’a, hemşehri kimliğimle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum...
MANDALİNA TANGOSU
Güneş “günaydınım” derken / Seher vaktinin rengidir. Günü hüzün devralırken / Gurub vakti ahengidir. Ama ağzımızın tadı / Mandalina ile gelsin. Turuncunun diğer adı / Seferihisar olsun...
Ve İBB’ye de Nazar Değmesin...
“Özlediğimiz” bir haber de hep eleştirmekle suçlandığımız Büyükşehir’den... “...İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 150. Kuruluş Yıldönümüne özel etkinlikler kapsamında; ‘Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı’ düzenlendi. Alsancak ve Konak’taki beş ayrı noktada uygulanacak olan duvar resimleri için 23 ülkeden 92 sanatçının eserleri yarışıyor.
Çalıştay’a 23 ülkeden 92 sanatçı başvurdu. Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, İran, Amerika, Filipinler, Romanya, Bosna Hersek, Almanya, Çin, Danimarka, Filistin, Avusturalya, İngiltere, Fransa, Arjantin, Mısır, Uruguay, İsviçre, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Cezayir ve Türkiye’den başvuru yapan sanatçıların eserlerini değerlendiren (ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Prof. Dr. M. Turan Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Prof. Dr. Cebrail Ötgün, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Gör. Hamdi Gökova, Grafiti Sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu ve Grafiti Sanatçısı - Grafik Tasarımcı Erman Yılmaz’dan oluşan...) Seçici Kurul, birbirinden güzel çalışmalar arasında seçim yapmakta zorlandı.
Uygulama yapılan - yapılacak 5 noktayı da “meraklısı”na duyuralım;1. Sevil-1 / Sevil-2 İş merkezleri No: 7-102. Alp Apartmanı No: 3173. Şehnaz Apartmanı No: 484. Dokuz Eylül ve Enver Apartmanları No: 18 - 15/15. Özel İtalyan Ana ve İlkokulu No: 1
O mandalina, artık “Seferihisar’a özel...”
ÇOK önemli bir haber geçti, Seferihisar Belediyesi! “...Türk Patent Enstitüsü, bölgede yetişen satsuma cinsi mandalinayı ‘Seferihisar Mandalinası’ adıyla coğrafi işaret vererek tescilliyor... / ...Seferihisar Belediyesi, 2013 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmıştı. Enstitü’den gönderilen raporda Seferihisar Mandalinası tanımı ve ayırt edici özellikler olarak şu ifadeler yer alıyor:
‘...İzmir’in Seferihisar ilçesinde mandalina tarımı 1953 yılında 600 adet satsuma dikilmesiyle başlamıştır. Zamanla ilçe, mandalina yetiştiriciliği ve ihracat açısından ticari anlamda öne çıkmıştır. Seferihisar Mandalinası’nın ayırt edici özellikleri; ince ve pürüzsüz kabuğa sahip olması, ince dilim zarı, satsuma mandarinine özgü basıklığı göstermesi ile tat ve aroması nedeniyle tüketici tarafından tercih edilmesidir. Kuzeyi kapalı, güneyi açık, nem birikimi sağlayan söz konusu bölgede, Satsuma mandalina türünün kabuğu daha ince olmakta ve meyve şekli yassılaşmaktadır. Bu iki özellik ise yörede yetişen mandalinaları ulusal ve uluslararası piyasada tercih edilir hale getirmiştir. Diğer yörelerde yetişen mandalinalardan farklı olmak üzere Seferihisar Mandalinası’nın rengi ağaçtayken sararmaktadır. Seferihisar ilçesinde mandalinanın tanıtımına yönelik her yıl hasat mevsimi başında mandalina festivali düzenlenmektedir. Yerel yönetim desteğiyle okullarda mandalina suyu dağıtımı, organik köy, organik Pazar ve sanal market çalışmaları yapılmaktadır...’
“...Seferihisar Mandalinası coğrafi işaretini kullanan ürünler üzerinde etiket kullanımı zorunlu hale geliyor. Tescil belgesinde açıklanan özelliklere uygun olarak Seferihisar Mandalinası üretimi yapılıp yapılmadığına dair kontroller Seferihisar Belediye Başkanlığı koordinatörlüğünde yapılacak...”
Başkan Tunç Soyer’in kendi cümleleriyle özetlersek; “...Uzun yıllardır verdiğimiz emeklerimizin karşılığını aldık. Coğrafi işaret, Seferihisar Mandalinası’nın markalaşması, iç piyasada ve yurtdışında satış olanaklarının artırılması demek. Dokuz yıldır mandalina üreticilerinin sorunlarına çare olmak, ekmeklerini büyütmek, ürünü çeşitlendirmek, pazarlama olanaklarını artırmak ve markalaştırmak için çalışmalar yaptık. Artık elimiz çok daha güçlü. Emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı bütün kalbimle kutluyorum. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun...”
Hâl böyle olunca, “Seferihisar”ın hediyesini de buraya sıkıştırıverelim: Bir “Mandalina Tangosu” yazmıştım; kısmet bugüneymiş...Sevgili Başkan’a, hemşehri kimliğimle bir kez daha şükranlarımı sunuyorum...
MANDALİNA TANGOSU
Güneş “günaydınım” derken / Seher vaktinin rengidir. Günü hüzün devralırken / Gurub vakti ahengidir. Ama ağzımızın tadı / Mandalina ile gelsin. Turuncunun diğer adı / Seferihisar olsun...
Ve İBB’ye de Nazar Değmesin...
“Özlediğimiz” bir haber de hep eleştirmekle suçlandığımız Büyükşehir’den... “...İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 150. Kuruluş Yıldönümüne özel etkinlikler kapsamında; ‘Uluslararası İzmir Duvar Resimleri Çalıştayı’ düzenlendi. Alsancak ve Konak’taki beş ayrı noktada uygulanacak olan duvar resimleri için 23 ülkeden 92 sanatçının eserleri yarışıyor.
Çalıştay’a 23 ülkeden 92 sanatçı başvurdu. Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan, İran, Amerika, Filipinler, Romanya, Bosna Hersek, Almanya, Çin, Danimarka, Filistin, Avusturalya, İngiltere, Fransa, Arjantin, Mısır, Uruguay, İsviçre, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, Cezayir ve Türkiye’den başvuru yapan sanatçıların eserlerini değerlendiren (ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Prof. Dr. M. Turan Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Prof. Dr. Cebrail Ötgün, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğr. Gör. Hamdi Gökova, Grafiti Sanatçısı Alper Bıçaklıoğlu ve Grafiti Sanatçısı - Grafik Tasarımcı Erman Yılmaz’dan oluşan...) Seçici Kurul, birbirinden güzel çalışmalar arasında seçim yapmakta zorlandı.
Uygulama yapılan - yapılacak 5 noktayı da “meraklısı”na duyuralım;1. Sevil-1 / Sevil-2 İş merkezleri No: 7-102. Alp Apartmanı No: 3173. Şehnaz Apartmanı No: 484. Dokuz Eylül ve Enver Apartmanları No: 18 - 15/15. Özel İtalyan Ana ve İlkokulu No: 1