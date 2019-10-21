bu kadar sene emek vermiş biri olarak;
şöyle bir bakıyorum da,
sağıma soluma.
Cennet gibi bir memlekette yaşıyoruz !
İnsan Kaynaklarında, ciddî bir “arz” fazlası var;
Üstelik bu doygunluk, işşizliğe de sebep olmuyor.
Aksine, herkesin “en az birkaç mesleği” bulunduğu gibi
fazladan, kendinizi, emin ellerde hissetmeniz için,
“dükkân sizin” rahatlığını yaşıyorsunuz.
“Mesleği yoktur bu Türklerin” diye
senelerce haksızlık etmiş; Çetin Altan usta...
Olmaz olur mu ?
Hattâ söylemesi ayıp; biz İzmir’de daha da iyi durumdayız !
Türkiye ortalamasının hayli üstünde olduğu için,
açık ara “çok mesleklidir İzmirli...”
Meselâ... (Hemen aklıma geliverenler)
Herkes Sanatçı,
Herkes Deprem Uzmanı,
Herkes Gurme,
Herkes Yogini,
Herkes Tarihçi,
Herkes Din Âlimi,
Herkes Müfettiş,
Herkes Ebe,
Herkes Teknik Direktör,
Herkes Medyum,
Herkes Hukukçu,
Herkes Mühendis,
Herkes Şifâcı,
Herkes Hakem,
Herkes Yazar,
Herkes Çevreci,
Herkes Sûfi,
Herkes Ekonomist,
Herkes Peyzaj Mimarı,
Herkes Köşe Yazarı, (Düşünün ben bile...)
Herkes Diyetisyen,
Herkes Hoca,
Herkes Monşer,
Herkes Guru,
.../...
Herkes, her şey...
Ve şimdi de,
Herkes Büyükşehir Belediye Başkanı !
Yakışır...
İnsan Kaynaklarında “Arz” Fazlası...
“İnsan Kaynakları”na,
bu kadar sene emek vermiş biri olarak;
şöyle bir bakıyorum da,
sağıma soluma.
Cennet gibi bir memlekette yaşıyoruz !
İnsan Kaynaklarında, ciddî bir “arz” fazlası var;
Üstelik bu doygunluk, işşizliğe de sebep olmuyor.
Aksine, herkesin “en az birkaç mesleği” bulunduğu gibi
fazladan, kendinizi, emin ellerde hissetmeniz için,
“dükkân sizin” rahatlığını yaşıyorsunuz.
“Mesleği yoktur bu Türklerin” diye
senelerce haksızlık etmiş; Çetin Altan usta...
Olmaz olur mu ?
Hattâ söylemesi ayıp; biz İzmir’de daha da iyi durumdayız !
Türkiye ortalamasının hayli üstünde olduğu için,
açık ara “çok mesleklidir İzmirli...”
Meselâ... (Hemen aklıma geliverenler)
Herkes Sanatçı,
Herkes Deprem Uzmanı,
Herkes Gurme,
Herkes Yogini,
Herkes Tarihçi,
Herkes Din Âlimi,
Herkes Müfettiş,
Herkes Ebe,
Herkes Teknik Direktör,
Herkes Medyum,
Herkes Hukukçu,
Herkes Mühendis,
Herkes Şifâcı,
Herkes Hakem,
Herkes Yazar,
Herkes Çevreci,
Herkes Sûfi,
Herkes Ekonomist,
Herkes Peyzaj Mimarı,
Herkes Köşe Yazarı, (Düşünün ben bile...)
Herkes Diyetisyen,
Herkes Hoca,
Herkes Monşer,
Herkes Guru,
.../...
Herkes, her şey...
Ve şimdi de,
Herkes Büyükşehir Belediye Başkanı !
Yakışır...