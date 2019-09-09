Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nihat DEMİRKOL>Hasan Tahsin Senfonisi...
"Nihat Demirkol" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nihat Demirkol" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nihat Demirkol

Nihat Demirkol

cehdizadenihatbey@gmail.com

Hasan Tahsin Senfonisi...

9 Eylül 2019

Bugün 9 Eylül !

 

“9 Eylül” denildiğinde, ne anlaşılması gerektiğini,

“Sen ‘9 Eylül’ dersin iki kelime...” diye başlayan şiirinde,

“yazgı” sözcüğüne düğümler, Halûk Işık.

 

O hesap; İzmir’in kurtuluşunun, aslında,

9 Eylül’de değil de,

“ilk kurşun”un atıldığı 15 Mayıs sabahı başladığını bilenlerdenseniz,

okuyacağınız yazı, biraz daha ışıklı bir yer bulacaktır zihninizde.

 

Derdimi anlatmaya başlamadan önce,

YÖK’ün “Ulusal Tez Merkezi”nin sokaklarında dolaştım.

“Hasan Tahsin” adına, “kaç tane” akademik çalışma yapılmış; onu görmek için.

Açıkçası, “yok” ile karşılaşacağımı tahmin etmiyordum; ama “yok !”

Oysa, (var olsunlar) kadirbilir birkaç kişinin yazdığı kitaplar ile

birkaç akademisyen dostun kuvvetli makaleleri saymazsak,

bir anıt dikerek “saygıda kusur etmediğimizi” sandığımız,

asıl adı Osman Nevres Recep Bey olan Hasan Tahsin için,

adını bir  Vergi Dairesi’ne vermekten fazlasını yapmalıydık !

 

Böyle haller için, bütün dünyada,

“vefâ” bilincinin raconu, “sanatın evrensel gücü”ne sığınmaktır.

 

Bu satırların yazarı,

Bundan 10 sene önce,

“Osmanlı’nın bir sergi marşı var da, neden İzmir Fuarı’nın bir marşı yok ?

Neden iktisadi uyanışın bu sembol kurumu,

hepimizi 12 Dev Adam’ın müzikal enerjisi kadar heyecanlandıramasın?

Özgürlüğün kentine yakışmaz mı, aykırı olmasa da böyle asimetrik bir adım?

Uluslararası ve ödüllü bir yarışma açılsa;

arka plâna Kurtuluş Savaşı’ndan

‘istiklal-i tam’ düşüncesine uzanan ekonomik öykümüzün propagandası yerleştirilse kötü mü olur? Fuarın 80. yılını hedeflesek... Ahmed Adnan Saygun’da bir gövde gösterisiyle açıklansa sonuçlar dünyaya... ‘İzmir’in dağlarında’ daha bir güzel açmaz mıydı çiçekler ? “diye sormuştu.

(Fazıl Say da İzmir Süiti’nde böyle soruyor yıllar sonra)

 

Üstünden (kimsenin kılının kıpırdamadığı) 5 sene geçmişti de,

bununla da yetinmemişti yazar ! Başka bir yazısında,

“...İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde saklanan ve Osmanlı Devleti’nin İzmir’de bir belediye dairesi kurulmasına izin verdiğini öğrendiğimiz 25 Kasım 1867 tarihli belgenin anısına o günden tam 150 yıl sonra, dünyadaki yaşayan en ünlü 5 besteciye teklif götürülse de,

el sıkışılan bir ‘Usta’ya sipariş ile yazdırılmış ‘İzmir Oratoryosu’nun dünya prömiyerinde, deniz üstünde verilecek bir konserde buluşsak...” diye üstelemişti.

 

Bir 5 sene daha geçti !

Bugün, yine 9 Eylül...

İzmir’in kurtuluşunun, aslında, 9 Eylül’de değil de,

“ilk kurşun”un atıldığı 15 Mayıs sabahı başladığını bilenlerdenseniz,

Hasan Tahsin’in adını taşıyan bir “senfonik eser” için, (veya ilk kurşunu anlatan bir “Kâr-ı Nâtık...”

ne bileyim ?) “bir beste yarışması açılması” fikri, o kadar da acayip gelmemeli İzmirliye.

 

Bölümlerin adını koymak o kadar zor değil zaten:

“...Fevziye Mektebi (Selanik’te)  / İttihat ve Terakki / Teşkilât-ı Mahsusa / Silahçı Tahsin /

Tasvir-i Efkâr / Hukuk-u Beşer / İlk Kurşun / Ve 9 Eylül...”

(Benim tanıdığım Murat Tuncay, yazar bunun librettosunu meselâ...)

 

Neden olmasın ?

Üstelemek için, bir 5 sene daha beklemeyeceğim !

 

X
Nihat DEMİRKOL Nihat DEMİRKOLTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Eşime olan öfkemden onu aldatmak istiyorumGüzin AblaEşime olan öfkemden onu aldatmak istiyorum09.09.2019
Mahalle ablukadaFatih TekeciMahalle ablukada09.09.2019
Hurda teşviki kalıcı olmalıEmre ÖZPEYNİRCİHurda teşviki kalıcı olmalı09.09.2019
Ağlamasın bülbüller dünürler, düğünümüz var dostlarOnur BAŞTÜRKAğlamasın bülbüller dünürler, düğünümüz var dostlar09.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.