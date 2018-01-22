Futbolcu’nın “zeki, çevik ve ahlâklısı…”

Bu yazıyı yazarken, bir yandan da, “Fenerbahçe – Göztepe” maçını izliyorum. Daha ilk saniyelerde, bir topu direkten döndü Fenerbahçe’nin… Diğer taraftan, bilgisayarıma, bizim olmayan bir savaşın, “Son Dakika” notları düşüyor:

“…Rusya’dan operasyonla ilgili şaşırtan açıklama

İşte Afrin Harekâtının Komuta Merkezi

TSK Açıkladı: Sivilleri Canlı Kalkan Olarak Kullanıyorlar…”

“Ve, 1-0… Fernandao aylar sonra gol attı ! Hakem, sanki sertliğe biraz göz yumuyor gibi… Dilerim kontrolü kaybetmez. İki taraf da yönetimde memnun gibi görünmüyor. Devre bitti !

“…Tanklar da gidiyor

Dünya bu fotoğraflarla gördü

İran’da Afrin Açıklaması: Kongreyi Etkileyebilir…”

Aykut Hoca çok tedirgin ve endişeli. Tamer Tuna’nın beden dili ise “kazanacak adam” resmi vermiyor.

“Türk Uçakları, Suriye Hava Sahasına Girdi Mi ? İşte Cevap !

Harekât Başlamadan Telefonla Bilgi Verdi

Diyanet’ten Afrin Açıklaması: -Camilerimizde,Yatsı ve Sabah Namazı Öncesi Veya Sonrası Fetih Sûresi Okunacak-”

Fenerbahçe’nin topla oynama yüzdesi fazla. Attığı toplam şut da öyle ama, Göztepe’nin isabetli şutu daha çok… İstatistikler, an itibariyle; “Fenerbahçe…” diyor. Ama, “59’da Göztepe beraberliği yakaladı”; büyük bir defans hatası Fenerbahçe’den…

“…Hükümet’ten Zeytin Dalı Harekâtı Açıklaması

Reuters Duyurdu: ABD Harekâta Yine Karşı Çıktı..”

Futbolcu değişiklikleri; Valbuena ve Soldado sahada. Göztepe’de de, Halil’in yerine “Sabri Reyiz” girdi. Uzatma dakikaları… Fenerbahçe’nin baskısı var ama; bal yapmaz arı gibi. Kosanoviç golünü attı; bu sefer “kendi kalesine…” 2-1 kazandı Fenerbahçe…

“…Suriye Dışişleri Bakanlığı “Türkiye’nin Suriye topraklarındaki bu saldırgan tavrını kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

72 Uçak Vurdu… / Yarın Kara Unsurları Devreye Girecek…”

Maç bitti ; yazı bitti…. Ama “Son Dakika” notları elbette bitmeyecek ! Hattâ, sizler bu yazıyı okuyana kadar, bütün başlıklar bayatlayacak. Değişmeyecek olan bir tek şudur: “Medya, ‘size, sadece göstermek istediklerini göstermeye’ devam edecek…” Meselâ, (bir zekâ gösterisi olmadığı malûm ama, yine de…) yaşadıklarımızın, uluslararası arenada bir “güç gösterisi” olduğunu filân söyleyecek. “Ulusal çıkarlarımız” plâğını çalacak… Ve “bunu idrak edemeyenler”i de aşağılayacak. Önemli cümlelerin, sadece bir bölümünü kullanmaktaki maharet ve ahlâk zafiyetimizin yeni ve seçilmiş örneklerini verecek; “necip medyamız…”

Tıpkı, Gazi’nin ünlü vecizesini, “sadece sporcular için sarf ettiğini sanmamızı istedikleri” gibi… Gelin, ben size, tamamını hatırlatayım; Anlamın nasıl zenginleşip, hattâ değiştiğine birlikte hayret edelim:

"…Spor yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz. İdrak ve ahlâk da bu işe yardım eder. ‘Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler , zekâ kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar’. Ben sporcunun zeki, çevik aynı zamanda ahlâklısını severim..." (Ferit Celâl Güven, Yücel Dergisi Sayı: 57, 1939, s. 130)

Başta “Sporcu eskileri” olmak üzere, biz “köşe yazarlarına, gazetecilere, hâkim ve savcılara, hekimlere, akademisyenlere, siyasetçilere ve diğerlerine…” armağan olsun ! Bu arada saha karıştı… Futbolcular, “Fair Play Show” yapmaya devam ediyorlar.