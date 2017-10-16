“Ege’nin Gazozları…” Neredesiniz ?

Bu coğrafyada, ayaküstü sohbetlerde, tarafların birbirine teklifsiz sorduğu bir sorudur; “Memleket neresi ?” Cevabın sıcaklığına göre, hemen arkasından “devam”ı patlatılır; “neresinden ?” diye. “İçinden , dışından, şurasından, burasından…” diye dallanıp budaklanır konuşma.

Çoğu zaman, doğup büyüdüğümüz yer, şehir, kasaba, köy, bu sözcüğün içinde “hasretlenir”. Yazıya oturduğumda, bana da böyle oldu bugün. “Memleket neresi ?” diye sordu “içimden bir ses”. Ve hatırlamaya başladım…

Evde, anneannemin başının etini yerdik; (limonlu-şekerli suyu, karbonatla köpürterek bizi kandırdığını sonradan öğrendiğimiz haliyle…) “bize gazoz yap” diye… “Edremit’te askerlik yaparken yeğeninin doğum haberi gelmiş de, arkadaşlarına gazoz ısmarlamış, filân…” ; bu hikâyeyi de babam düşürmezdi dilinden. Çay bahçeleri, yazlık sinemalar, okul kantinleri; böyle böyle girdi lugâtıma “gazoz” sözcüğü. Ardından, “gazoz kapağı, gazoz açacağı, gazoz şişesi, gazozcu” ve nihayet, (kâğıt oyunlarında, yenildikçe arkadaşlarına sürekli içecek ısmarlayan oyuncu anlamındaki) “Gazoz Ağacı…” Fakat açık söylemeliyim, (sonradan bir hafifseme deyimine dönüştüyse de, bizim, hayat memat meselesi olarak algılayıp) “Gazozuna Maç” yaptığımız senelerde, hiç aklıma gelmezdi; bir gün gelecek ve ben “Gazoz Festivali” için, bir köşe yazısı yazacağım.

İşin aslı şu: Ümraniye Belediyesi, “bu iki sözcüğü ve arkasındaki anlam yükü”nü birleştirerek, “bu güzel ‘Memleket’in, neresinden olursa olsun; gazozlarını, gazozcularını bir araya getirelim, ‘tanış olalım, tanıştıralım, buluşalım, buluşturalım…’ diyen proje sahipleri”ne destek olmaya karar verince, bana sadece, bu keyifli organizasyonu, okuyucuya duyurmak kaldı.

“Memleket Gazozu” adı verilen Festivalin “sokaktaki adamı” ilgilendiren bölümü, aslında 1 günlük… Ümraniye’de, eski Belediye binası önündeki “Santral Caddesi”nde düzenleniyor. Günde 500.000 kişinin uğrak noktası olduğu söylenen bölge, bir “Mobil Gazoz Kent”e dönüşecekmiş. “Gazoz üstüne sergiler, tadımlar, ikramlar, ‘Gazozlu Türk filmleri’nden kesitler, film müziklerinin yer aldığı konserler, gurmelerin nostalji sohbetleri filân…” 3 Kasım 2017 Cuma günü, öğleden sonra, bir Açıkhava organizasyonunda meraklıların ziyaretini bekleyecekler.

Ege’den bakınca, aklımı kurcalayan sorular var elbette ! Bilmiyorum; meselâ İzmirli Koleksiyoner Tolga Bugakaptan’a ulaşıldı mı ? Bir dönem, Bornova Belediye Başkanlığı yanında, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda Alkollü ve Alkolsüz İçki Sanayi’nde 21 yıl komite başkanlığı yapmış, Gazoz Üreticileri Derneği’nin de başkanlığını üstlenmiş olan, 2014’te kaybettiğimiz Nurettin Özertuğrul anılabilecek mi ? SU-GA orada nasıl temsil edilecek ?, Bornova Belediyesi’nin eli oralara uzanır mı ? İzmir’den Sancar Maruflu ve Nedim Atillâ’nin, “Ege ve İzmir’de gazoz üstüne anlatabilecekleri” hiç akla geldi mi ?

İkinci gün (4 Kasım Cumartesi), biraz daha “sektör buluşması” şeklinde düşünülmüş. Ümraniye Belediyesi’nin tahsis edeceği salonda, “Memleket gazozlarını üreten stand sahibi misafirler” için, başka bir gündem var. Toplantının ardından, yemekte ağırlanacaklar, bir tekne ve “Tarihî Yarımada” turu sonrasında, herkes “memleket”ine dönecek…

1890’dan beri aile işletmeleri tarafından üretilmiş gazozlar arasında, Ege’nin ağırlığı hâlâ hissediliyor; bu festivalde de ön sıralarda olmalılar. Yaşayan ya da yakın tarihe mâl olmuş “marka”lar, vitrinde yer almalı bence. Az hata yapmış ve az unutmuş olmayı umarak sayıyorum; ”İzmir’den, Cincibir, Venüs, Huzur, Su-ga, İzmir, İmbat, Neşe, Mercan, Çamlıdağ, Buzzy , Denizli’den Zafer, Yeni zafer, Efe, Aysu… Aydın’dan Neşe, Topçam, Çine, Madran, Seret, Özpınar… Balıkesir’den Balsa, B. Çamlıca, Yeşil Çamlıca, Klüp… Çanakkale’den Can.ka. Manisa’dan Cem, Bensu, Ice fresh, Oba, Dört mevsim, Bozdağ, Kula… Muğla’dan Bodrum…. Açıkçası, “Gazozuna…” değil bu festival ; “Gazoz Festival”i ! “İzmir’in Gazozları, Ege’nin Gazozları, orada olmayacak mısınız ?” (Ayrıntılı bilgi için: 532-4513632 / Sâre Kadakçı…)