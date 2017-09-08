Diş sağlığı ve Hırvatistan maçı

Çetin Altan Usta’nın,Arûz vezninin şiire verdiği müziği vurgulayanve kalıbı, içeriğinden bağımsız olarak hicveden bir beyiti vardır:

“Kişinin dişleri sağlıklı olursa inanın / Dokunur topluma her gün daha üstün yararı…”

Sonra, bu kurguyla oynamaya başlar… Buradan çorap söker gibi devam eder.

“Sebep-sonuç ilişkisi” aramaksızın, sebep-sonuç sarmalının “sürdürülebilir enerjisi”ni tarif ederek, “çelişkilerin tamamlayıcılığı”na dikkat çeker.

“Kaos’tan düzene geçişe bir güzelleme”dir aslında; bu “5 benzemez kâğıtla el almak”.

Memleketin ve İzmir’in haline bakınca, bugün biraz böyle yapasım geldi.

“İnsanların dişlerini fırçalamadığı bir toplumda”,

Pasaport-Konak arası, akşam saatlerinde ancak 1,5 saatte gidilir.

“Pasaport-Konak arası, akşam saatlerinde ancak 1,5 saatte gidilebildiği için,

Yazlıkları kapatıp Çeşme’den dönerken, kedi-köpek dostlarımız sokaklara terk edilir.

“Yazlıkları kapatıp Çeşme’den dönerken,

kedi-köpek dostlarımız sokaklara terk edildiği için”,

Kentin Senfoni Orkestrası Konserlerinde protokol sıraları hep boş kalır.

“Kentin Senfoni Orkestrası Konserlerinde protokol sıraları hep boş kaldığı için”,

Sıkma kehribar tespihlerin fiyatları artar.

“Sıkma kehribar tespihlerin fiyatları arttığı için”,

Minibüslerde ayakta gidenler, sürücünün “arazi…” tâlimatıyla çöker.

“Minibüslerde ayakta gidenler, sürücünün “arazi…” tâlimatıyla çöktüğü için”,

Pazarcılar, domateslerin arasına mutlaka birkaç tane çürük sokuşturur.

“Pazarcılar, domateslerin arasına mutlaka birkaç tane çürük sokuşturduğu için”,

İnciraltı’nın imara açılması gündeme getirilebilir.

“İnciraltı’nın imara açılması gündeme getirilebildiği için”,

İzmir, Süper Lİg’te 5 takımla temsil edilemez.

“İzmir, Süper Lİg’te 5 takımla temsil edilemediği için”,

“Denize girmek oruç bozar mı ?” tartışmaları bitmez.

“Denize girmek oruç bozar mı ?” tartışmaları bitmediği için,

Muzaffer İzgü’nün ölümü, gazetelerde bir otel cinayeti kadar yer bulamaz.

“Muzaffer İzgü’nün ölümü, gazetelerde bir otel cinayeti kadar yer bulamadığı için”,

Vize istasyonlarında, araçların parmakla sayılabilen koltuk sayısı tartışmalı hale gelir.

“Vize istasyonlarında, araçların parmakla sayılabilen koltuk sayısı

tartışmalı hale geldiği için”,

Bazıları, Yahyâ Kemâl’in “…Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın,

Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın…” diye başlayan Çubuklu Gazeli’ni,

Bebek Gazeli zanneder.

“Bazıları, Yahyâ Kemâl’in ‘…Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın,

Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın…’ diye başlayan ‘Çubuklu Gazeli’ni,

‘Bebek Gazeli’ zannettiği için”,

Adlî Yıl açılışı, üçüncü sınıf bir sünnet düğününün gölgesinde kalır.

“Adlî Yıl açılışı, üçüncü sınıf bir sünnet düğününün gölgesinde kaldığı için”,

“Endüstri 4.0 Yol Haritası Eğitimi”ne talep olmaz.

“Endüstri 4.0 Yol Haritası Eğitimi”ne talep olmadığı için,

Toplumda, “dahî” anlamına gelen “de”leri bitişik yazanların sayısı artar.

“Toplumda, ‘dahî’ anlamına gelen ‘de’leri bitişik yazanların sayısı arttığı için”,

Hırvatistan’ı, ancak “Bevliye Kliniği’nin yardımıyla yenebilirsiniz.

Mesele bu kadar basittir !