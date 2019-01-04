“Bütün başlangıçlar güzeldir...”

Hayır... Düşündüğünüz gibi, “tam bir yeni yıl yazısı” sayılmaz bu satırlar; 160 yıl beklenmiş bir “başlangıç”a “güzelleme”dir maksadımız...
Bence, “Mülkiye Marşı”nı bestelerken, böyle bir akşamı düşlüyordu ; Musa Süreyya Bey... Tanburî Cemil Bey, “Şedarabân Saz Semaisi”nin 4. Hânesini notaya alırken, muhtemelen “bunu bir gün Mülkiye’de de çalarlar” diye fikrediyordu... Rahmi Bey de, merak etmiş olabilir; bestelediği, “Süzüp süzüp de ey melek, o çeşm-i nîm hâbını...”, vakit erişince, repertuvara girer mi diye ? İzmir Mutasarrıfı Ahmet Midhat (Güpgüpoğlu) bile,“Meftunun oldum ey vech-i ahsen...” diye başlayan Kürdîlihicazkâr’ının, Mekteb-i Mülkiye’nin koridorlarında mırıldanılacağını, ummuş olabilir... Onlar Mülkiyeli bestecilerdi; haklarıydı bu beklenti...
Peki , acaba, Handel tahmin eder miydi, bunu ? Ya Şostakoviç, Satie, Grinko ? Albinoni, Pachelbel hele ? Sanmıyorum ! Bizim dahi (gönlümüze düşse bile...) 36 yıl önce, “Seha Meray odasındaki kuyruklu piyanoyu, 20 kişinin sırtında Aziz Köklü Amfisine indirirken”, aklımıza gelmezdi böyle bir şey... (O mekânda piyano çalan ilk öğrenci -belki de ilk kişi- olarak), Büyük Amfi’de, o piyanonun önüne oturduğumda; “Ey büt-i nev edâ”yı seslendiren korodaki arkadaşlarım, hiç ihtimal verir miydi, böyle, “fakülte içinden devşirilen” ve onlara destek veren dost müzisyenlerden oluşan bir “Oda Orkestrası”nın, yeni yıl konserine ? Nihayet, samimi ve dürüst olalım; hele, 12 Eylül öncesini de yaşamış bizim kuşak, Siyasal’da “fırsat verir, itibar eder miydi, böyle bir gala gecesine ?” Yine sanmıyorum...
Başarılan işin, Mülkiye Camiası için “mucize”ye eşdeğer boyutu, öylesine çarpıcı ki, Andante Dergisi’nin Kasım 2018 sayısı için kaleme aldığı “hoş” yazısında; “Kaymakam, vali, diplomat yetiştiren Mekteb-i Mülkiye-i Şâhane’de orkestranın işi ne diye sakın sormayın. Çünkü, bizim eğitim sistemimiz için kırk yılda bir ortaya çıkan örnekler, aslında kimi Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da olağan işler. Bünyesinde müzik okulu da bulunduran bazı üniversitelerde iki senfoni orkestrası birden vardır. Biri müzik öğrenimi görenlerin, diğeri ise başka disiplinlerde okurken çalgı da çalan öğrencilerden oluşan orkestra...” diyen Şefik Kahramankaptan da (asgarî 16 sandalyeyi kastederek) soruyordu zaten; “Bakalım, ‘Mülkiye Oda Orkestrası’nın, tamamlanıp konser verdiğini görebilecek miyiz ?” diye.
Gördük Efendim ! Geçtiğimiz Cuma akşamı, Nigar Rzagulu-Zade yönetiminde;Azer Rzaguliyev-Konzertmeister, Melike Aydın (1. Keman), Buse Çınar, Emine Ceren Cengiz (2. Keman), Zeynep Gençay (Viyola), Selin Cantürk, Mine İsmailoğlu (Çello), Hüseyin Can Karayazgan (Kontrbas), Selçuk Özkaya (Piyano), Nicolai Cedirean ve Ata Umut Özsoy’dan (Vokal) oluşan Mülkiye Oda Orkestrası, (kemik kadrosuyla) ilk konserini verdi. Nasıl bir özlem ve destekse bu; dinleyici de doldurdu salonu... Birkaç gün öncesinde, sosyal medyada diyordu ki Maestro, “...2016’da sadece bir fikirdi... Paylaşılan fotoğraflar güzel, huzurlu gözükse de, gerçekte olan biraz farklı... Ciddi bir emek, yorgunluk, her yere yetişememe korkusu, aksilikler, stres, uykusuzluk ve daha neler neler var. Ama ben yine de her emeğin bir karşılığının olduğuna inanıyorum...” Haklı çıktığını görmek, kuşkusuz hepimizi sevindirdi.
Danışmanlığını, Prof. Dr. Melek Fırat’ın yaptığı topluluk, zorlu bir sürecin ardından, 2018’de bu kimliği kazanabilmiş. Konserden sonra, “kulis notları”nı da paylaştılar benimle ki, yaşananlar köşeye değil, sayfaya sığmaz ! “...7 saat prova alınan dönemler, havaların soğumasıyla sürekli bozulan akortlar, donan parmaklar, nota sehpalarından birinin, ekip yorulduğunda kendini yere bırakıvermesi, küçük ve tatlı gerginlikler, provanın ertesi gününe rastlayan sınavlar, konser sabahı, kutlama pastasının mumuyla ısınmaya çalışmalar...”
Sanatçıları ayakta alkışladık... “Varlığın ve başarının”, sürdürülebilir olmasını diledik. Projenin “manevî annesi” olduğunu hissettiğimiz Prof. Dr. Nesrin Algan Hocamız ise, “görüyorsunuz” dedi; “İnsanın olduğu her yerde ‘umut’ vardır”. Bu, ülke için de bir 2019 mesajıydı sanki... Ben de buradan, “vazgeçmeyin !” diye sesleniyorum. Aklınıza bir “turne” düşürmeli sizin. “Mülkiye Oda Orkestrası”nı, “İzmir’de de kucaklamak” istiyoruz. “Sanat”ın kazandığı bir yıl olsun !
“Bütün başlangıçlar güzeldir...”
Hayır... Düşündüğünüz gibi, “tam bir yeni yıl yazısı” sayılmaz bu satırlar; 160 yıl beklenmiş bir “başlangıç”a “güzelleme”dir maksadımız...
Bence, “Mülkiye Marşı”nı bestelerken, böyle bir akşamı düşlüyordu ; Musa Süreyya Bey... Tanburî Cemil Bey, “Şedarabân Saz Semaisi”nin 4. Hânesini notaya alırken, muhtemelen “bunu bir gün Mülkiye’de de çalarlar” diye fikrediyordu... Rahmi Bey de, merak etmiş olabilir; bestelediği, “Süzüp süzüp de ey melek, o çeşm-i nîm hâbını...”, vakit erişince, repertuvara girer mi diye ? İzmir Mutasarrıfı Ahmet Midhat (Güpgüpoğlu) bile,“Meftunun oldum ey vech-i ahsen...” diye başlayan Kürdîlihicazkâr’ının, Mekteb-i Mülkiye’nin koridorlarında mırıldanılacağını, ummuş olabilir... Onlar Mülkiyeli bestecilerdi; haklarıydı bu beklenti...
Peki , acaba, Handel tahmin eder miydi, bunu ? Ya Şostakoviç, Satie, Grinko ? Albinoni, Pachelbel hele ? Sanmıyorum ! Bizim dahi (gönlümüze düşse bile...) 36 yıl önce, “Seha Meray odasındaki kuyruklu piyanoyu, 20 kişinin sırtında Aziz Köklü Amfisine indirirken”, aklımıza gelmezdi böyle bir şey... (O mekânda piyano çalan ilk öğrenci -belki de ilk kişi- olarak), Büyük Amfi’de, o piyanonun önüne oturduğumda; “Ey büt-i nev edâ”yı seslendiren korodaki arkadaşlarım, hiç ihtimal verir miydi, böyle, “fakülte içinden devşirilen” ve onlara destek veren dost müzisyenlerden oluşan bir “Oda Orkestrası”nın, yeni yıl konserine ? Nihayet, samimi ve dürüst olalım; hele, 12 Eylül öncesini de yaşamış bizim kuşak, Siyasal’da “fırsat verir, itibar eder miydi, böyle bir gala gecesine ?” Yine sanmıyorum...
Başarılan işin, Mülkiye Camiası için “mucize”ye eşdeğer boyutu, öylesine çarpıcı ki, Andante Dergisi’nin Kasım 2018 sayısı için kaleme aldığı “hoş” yazısında; “Kaymakam, vali, diplomat yetiştiren Mekteb-i Mülkiye-i Şâhane’de orkestranın işi ne diye sakın sormayın. Çünkü, bizim eğitim sistemimiz için kırk yılda bir ortaya çıkan örnekler, aslında kimi Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da olağan işler. Bünyesinde müzik okulu da bulunduran bazı üniversitelerde iki senfoni orkestrası birden vardır. Biri müzik öğrenimi görenlerin, diğeri ise başka disiplinlerde okurken çalgı da çalan öğrencilerden oluşan orkestra...” diyen Şefik Kahramankaptan da (asgarî 16 sandalyeyi kastederek) soruyordu zaten; “Bakalım, ‘Mülkiye Oda Orkestrası’nın, tamamlanıp konser verdiğini görebilecek miyiz ?” diye.
Gördük Efendim ! Geçtiğimiz Cuma akşamı, Nigar Rzagulu-Zade yönetiminde;Azer Rzaguliyev-Konzertmeister, Melike Aydın (1. Keman), Buse Çınar, Emine Ceren Cengiz (2. Keman), Zeynep Gençay (Viyola), Selin Cantürk, Mine İsmailoğlu (Çello), Hüseyin Can Karayazgan (Kontrbas), Selçuk Özkaya (Piyano), Nicolai Cedirean ve Ata Umut Özsoy’dan (Vokal) oluşan Mülkiye Oda Orkestrası, (kemik kadrosuyla) ilk konserini verdi. Nasıl bir özlem ve destekse bu; dinleyici de doldurdu salonu... Birkaç gün öncesinde, sosyal medyada diyordu ki Maestro, “...2016’da sadece bir fikirdi... Paylaşılan fotoğraflar güzel, huzurlu gözükse de, gerçekte olan biraz farklı... Ciddi bir emek, yorgunluk, her yere yetişememe korkusu, aksilikler, stres, uykusuzluk ve daha neler neler var. Ama ben yine de her emeğin bir karşılığının olduğuna inanıyorum...” Haklı çıktığını görmek, kuşkusuz hepimizi sevindirdi.
Danışmanlığını, Prof. Dr. Melek Fırat’ın yaptığı topluluk, zorlu bir sürecin ardından, 2018’de bu kimliği kazanabilmiş. Konserden sonra, “kulis notları”nı da paylaştılar benimle ki, yaşananlar köşeye değil, sayfaya sığmaz ! “...7 saat prova alınan dönemler, havaların soğumasıyla sürekli bozulan akortlar, donan parmaklar, nota sehpalarından birinin, ekip yorulduğunda kendini yere bırakıvermesi, küçük ve tatlı gerginlikler, provanın ertesi gününe rastlayan sınavlar, konser sabahı, kutlama pastasının mumuyla ısınmaya çalışmalar...”
Sanatçıları ayakta alkışladık... “Varlığın ve başarının”, sürdürülebilir olmasını diledik. Projenin “manevî annesi” olduğunu hissettiğimiz Prof. Dr. Nesrin Algan Hocamız ise, “görüyorsunuz” dedi; “İnsanın olduğu her yerde ‘umut’ vardır”. Bu, ülke için de bir 2019 mesajıydı sanki... Ben de buradan, “vazgeçmeyin !” diye sesleniyorum. Aklınıza bir “turne” düşürmeli sizin. “Mülkiye Oda Orkestrası”nı, “İzmir’de de kucaklamak” istiyoruz. “Sanat”ın kazandığı bir yıl olsun !