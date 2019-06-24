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Nihat Demirkol

Nihat Demirkol

cehdizadenihatbey@gmail.com

Bugün Ne Yazmalı ?

24 Haziran 2019

Farkındayım;

 

Saatli Maarif Takvimi’nin sorularına benzedi.

“Bugün ne pişirelim ?” gibi oldu.

Olsun; lâfı oraya getireceğim zaten.

Yapraklarını, dedemden izin alarak kopartabilirdim.

Alınması, asılması, okunması, (hattâ bazı sayfaların) saklanması ayrı bir ritüeldi.

“Bugün doğanlara isimler”, eski zamanlarda bile hep eskiydi sanki.

“Erkek: Behlül, Kız: Betül, Erkek: Nâbi, Kız: Teşrife” gibi.

 

Hava durumuna ilişkin bilgiler ise, başlı başına bir sözlük sayılırdı:

“...16 mayıs - filizkıran fırtınası

30 mayıs - kabak meltemi

30 eylül - turna geçimi fırtınası

18 kasım - böceklerin kışlığa çekilmesi

10- 18 mart - kocakarı fırtınası

19 mart - kırlangıçların gelmeye başlaması

4 nisan - bülbül ötmesi (feryâd-ı andelib)

6- 7 nisan - kırlangıç fırtınası

15 nisan - kuğu fırtınası

19- 24 nisan - sitte-i sevir fırtınası

25 nisan - ipekböceğinin çıkması...”

 

19-20 Şubat’ta, “birinci cemrenin havaya düştüğü” müjdelenir,

sayfanın arkasına da, Cahit Sıtkı’nın “İlk Cemre” şiiri iliştiriliverirdi meselâ:

 

“...Kar eriyivermiş, buz kırılmış;

Kuşlar gibi azad olmuş sular,

Toprağa düşer düşmez ilk cemre.

Arzın bağrında bin yol açılmış,

Aktıkça akmış şad olmuş sular

Dağ başlarından ta denizlere...”

 

1951 yılına ait olanında, “Saatli malûmatlı maarif takvimi” yazıyor.

Ve diyor ki, "alafranga, alaturka saatleri, rumi arabî ayları, havaları, mevsimleri,

bir çok faydalı bilgileri, tarihî vakaları gösteren takvimdir.

Her hakkı mahfuz olup, taklit edenler mes'uldür. Kapak hariç 64 sayfa, fiatı 20 kuruştur”.

 

Merak ettim, Haziran’a baktım bir de.

“...20 haziran - uzun günlerin başlaması

21 haziran- gündönümü fırtınası

25 haziran - uzun günlerin sonu...” yazmış. (ne demekse ?)

 

Bütün ülke Pazar gününe kilitlenmişken,

üşenmedim, son birkaç yılın 23 Haziran yapraklarına da göz atıverdim.

23 Haziran 2017 için, Edward Gibbon’un,

“Rüzgârlar ve dalgalar, daima en yetenekli denizciden taraftır” sözü seçilmiş.

23 Haziran 2018’in misafiri, Dostoyevski:

“Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım” diyor.

Dünkü yaprakta ise, (23 Haziran 2019)

Tahsin Şentürk’ün dizelerine yer vermişler:

“Kestiler baharı düşlerken

Devirdiler gönderini mavinin

Can attı yaşamak için

Yeşerdi yattığı yerden...”

 

Yıllar sonra, 23 Haziran için ne yazacak acaba ? Yaşayanlar görecek.

 

Yemek listesini merak ediyorsunuz, değil mi ?

“Kabak dolması, mücver, salata, meyva...

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