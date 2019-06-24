Bugün Ne Yazmalı ?

Saatli Maarif Takvimi’nin sorularına benzedi.
“Bugün ne pişirelim ?” gibi oldu.
Olsun; lâfı oraya getireceğim zaten.
Yapraklarını, dedemden izin alarak kopartabilirdim.
Alınması, asılması, okunması, (hattâ bazı sayfaların) saklanması ayrı bir ritüeldi.
“Bugün doğanlara isimler”, eski zamanlarda bile hep eskiydi sanki.
“Erkek: Behlül, Kız: Betül, Erkek: Nâbi, Kız: Teşrife” gibi.
Hava durumuna ilişkin bilgiler ise, başlı başına bir sözlük sayılırdı:
“...16 mayıs - filizkıran fırtınası
30 mayıs - kabak meltemi
30 eylül - turna geçimi fırtınası
18 kasım - böceklerin kışlığa çekilmesi
10- 18 mart - kocakarı fırtınası
19 mart - kırlangıçların gelmeye başlaması
4 nisan - bülbül ötmesi (feryâd-ı andelib)
6- 7 nisan - kırlangıç fırtınası
15 nisan - kuğu fırtınası
19- 24 nisan - sitte-i sevir fırtınası
25 nisan - ipekböceğinin çıkması...”
19-20 Şubat’ta, “birinci cemrenin havaya düştüğü” müjdelenir,
sayfanın arkasına da, Cahit Sıtkı’nın “İlk Cemre” şiiri iliştiriliverirdi meselâ:
“...Kar eriyivermiş, buz kırılmış;
Kuşlar gibi azad olmuş sular,
Toprağa düşer düşmez ilk cemre.
Arzın bağrında bin yol açılmış,
Aktıkça akmış şad olmuş sular
Dağ başlarından ta denizlere...”
1951 yılına ait olanında, “Saatli malûmatlı maarif takvimi” yazıyor.
Ve diyor ki, "alafranga, alaturka saatleri, rumi arabî ayları, havaları, mevsimleri,
bir çok faydalı bilgileri, tarihî vakaları gösteren takvimdir.
Her hakkı mahfuz olup, taklit edenler mes'uldür. Kapak hariç 64 sayfa, fiatı 20 kuruştur”.
Merak ettim, Haziran’a baktım bir de.
“...20 haziran - uzun günlerin başlaması
21 haziran- gündönümü fırtınası
25 haziran - uzun günlerin sonu...” yazmış. (ne demekse ?)
Bütün ülke Pazar gününe kilitlenmişken,
üşenmedim, son birkaç yılın 23 Haziran yapraklarına da göz atıverdim.
23 Haziran 2017 için, Edward Gibbon’un,
“Rüzgârlar ve dalgalar, daima en yetenekli denizciden taraftır” sözü seçilmiş.
23 Haziran 2018’in misafiri, Dostoyevski:
“Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım” diyor.
Dünkü yaprakta ise, (23 Haziran 2019)
Tahsin Şentürk’ün dizelerine yer vermişler:
“Kestiler baharı düşlerken
Devirdiler gönderini mavinin
Can attı yaşamak için
Yeşerdi yattığı yerden...”
Yıllar sonra, 23 Haziran için ne yazacak acaba ? Yaşayanlar görecek.
Yemek listesini merak ediyorsunuz, değil mi ?
“Kabak dolması, mücver, salata, meyva...
Bugün Ne Yazmalı ?
Farkındayım;
Saatli Maarif Takvimi’nin sorularına benzedi.
“Bugün ne pişirelim ?” gibi oldu.
Olsun; lâfı oraya getireceğim zaten.
Yapraklarını, dedemden izin alarak kopartabilirdim.
Alınması, asılması, okunması, (hattâ bazı sayfaların) saklanması ayrı bir ritüeldi.
“Bugün doğanlara isimler”, eski zamanlarda bile hep eskiydi sanki.
“Erkek: Behlül, Kız: Betül, Erkek: Nâbi, Kız: Teşrife” gibi.
Hava durumuna ilişkin bilgiler ise, başlı başına bir sözlük sayılırdı:
“...16 mayıs - filizkıran fırtınası
30 mayıs - kabak meltemi
30 eylül - turna geçimi fırtınası
18 kasım - böceklerin kışlığa çekilmesi
10- 18 mart - kocakarı fırtınası
19 mart - kırlangıçların gelmeye başlaması
4 nisan - bülbül ötmesi (feryâd-ı andelib)
6- 7 nisan - kırlangıç fırtınası
15 nisan - kuğu fırtınası
19- 24 nisan - sitte-i sevir fırtınası
25 nisan - ipekböceğinin çıkması...”
19-20 Şubat’ta, “birinci cemrenin havaya düştüğü” müjdelenir,
sayfanın arkasına da, Cahit Sıtkı’nın “İlk Cemre” şiiri iliştiriliverirdi meselâ:
“...Kar eriyivermiş, buz kırılmış;
Kuşlar gibi azad olmuş sular,
Toprağa düşer düşmez ilk cemre.
Arzın bağrında bin yol açılmış,
Aktıkça akmış şad olmuş sular
Dağ başlarından ta denizlere...”
1951 yılına ait olanında, “Saatli malûmatlı maarif takvimi” yazıyor.
Ve diyor ki, "alafranga, alaturka saatleri, rumi arabî ayları, havaları, mevsimleri,
bir çok faydalı bilgileri, tarihî vakaları gösteren takvimdir.
Her hakkı mahfuz olup, taklit edenler mes'uldür. Kapak hariç 64 sayfa, fiatı 20 kuruştur”.
Merak ettim, Haziran’a baktım bir de.
“...20 haziran - uzun günlerin başlaması
21 haziran- gündönümü fırtınası
25 haziran - uzun günlerin sonu...” yazmış. (ne demekse ?)
Bütün ülke Pazar gününe kilitlenmişken,
üşenmedim, son birkaç yılın 23 Haziran yapraklarına da göz atıverdim.
23 Haziran 2017 için, Edward Gibbon’un,
“Rüzgârlar ve dalgalar, daima en yetenekli denizciden taraftır” sözü seçilmiş.
23 Haziran 2018’in misafiri, Dostoyevski:
“Hayata yeniden başlasaydım, saniyelerin nabzını tutardım” diyor.
Dünkü yaprakta ise, (23 Haziran 2019)
Tahsin Şentürk’ün dizelerine yer vermişler:
“Kestiler baharı düşlerken
Devirdiler gönderini mavinin
Can attı yaşamak için
Yeşerdi yattığı yerden...”
Yıllar sonra, 23 Haziran için ne yazacak acaba ? Yaşayanlar görecek.
Yemek listesini merak ediyorsunuz, değil mi ?
“Kabak dolması, mücver, salata, meyva...