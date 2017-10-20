Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nihat DEMİRKOL>Bir “Menengiç” Ağacıyım, “Teos Meclis Binası”nda…
"Nihat Demirkol" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nihat Demirkol" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nihat Demirkol

Nihat Demirkol

nihatdemirkol@farkyaratan.com

Bir “Menengiç” Ağacıyım, “Teos Meclis Binası”nda…

20 Ekim 2017

 “Bilir misiniz, ‘…Sakız ağacı familyası’ndan geldiğimi ? Lâtince tür adımın ‘Pistacia Terebinthus’ olduğunu, en fazla 10 metre boy attığımı ve yavaş büyüdüğümü…

 

Farklı yörelere göre değişik isimlerle ünlendiğimi, ‘çitlenbik, çedene, çitemik, çıtlık, çıtımık  ve bıttım’ gibi isimlerimin de olduğunu, Attilâ İlhan’ın söylediği şiirdeki gibi, ‘Melengeç’ diye de çağırıldığımı… Her toprak yapısında yetişmeye elverişli olsam da, kuru ve yumuşak topraklarda daha iyi geliştiğimi; kırmızımsı bir çiçeklenmenin ardından oluşan meyvelerimin,

olgun hallerinde yeşil ve maviye döndüğünü, bilir misiniz ?”

 

“…Bazı kaynaklarda tam bir gençlik iksiri olarak işaret edildiğimi, adımın şifâlı bitkiler arasında geçtiğini, meyvelerimden kahve ve sabun yapıldığını, dallarımda oluşan reçineden elde edilen sakızın, bal ile karıştırılıp tüketilmesinin mide ve böbrekler için faydalı olduğunu, yapraklarımın çay gibi kaynatılıp içildiğini, vitamin ve mineraller bakımından hayli zengin sayıldığımı…’ bilir misiniz ?”

Bir “Menengiç” Ağacıyım, “Teos Meclis Binası”nda…

 

“12 İon kentinden biri olan ve ilk kez 1080’lerde kurulan ‘Teos’ta yaşıyorum; 100 yıldan fazla oldu… Seferihisar’a 5 km uzaklıkta bulunan ‘Antik Kent’te, Meclis Binası’nın (Bouleuterion) başucundayım…

 

Kulağıma öyle şeyler geliyor ki; öyle korkunç şeyler duyuyorum ki, ‘kazı heyeti’ne mâl edilen… ‘Meclis’e zarar verdiğini’ söylüyorlar köklerimin… Oysa ben ‘güneşi ilk gördüğümde bile’, taş taş üstünde değildi burada. İnanın, ben bir şey yapmadım; fotoğraf çekenlerin ‘kareleri’ni tamamlamaktan başka… Hem alıştık birbirimize, yaşayıp gidiyoruz şunun şurasında…”

 Bir “Menengiç” Ağacıyım, “Teos Meclis Binası”nda…

“Dedikodular yükseldikçe şehirde,

Aydın Gün’ün ‘Telli Kavak’ şiiri uğulduyor kulaklarımda;

‘…Daday'ın Çiydere köyünde… / Bir gece sabaha karşı;

Veryansın ettiler baltayı ayak bileklerine Telli'nin…’ dizelerini hatırlıyorum.

‘…Uyanıverdi ilk vuruştan /Aman, dedi telli kavak; kıyman ! /

Sular bulandı ayaklarının ucundan / Yapraklar yalvardı hep bir ağızdan; vurman…’

diye devam eder hani.

 

“Sonra… ‘Şair’in rüzgârla gelen sesini duyuyorum:

‘…Melengecin dalında çifte sığırcık diley, çifte sığırcık /

Ciğerime ateş değdi öley diley, öley gencecik…’ diye dertlenir ya…

‘...Melengecin dalında çifte saksağan’ olur ardından;

‘…çifte güvercin, çifte ispinoz…’ diye feryatlanır da,

‘…Kervanımız dizildi can gider can gider…’ diye nihâyetlenir ya…”

 

“En sonunda, Nâzım’ın ‘teslimiyeti’ ile kaçıyor uykularım:

‘…budak budak, şerham şerham bir ihtiyar da olsam…’ diyorum ve soruyorum:

‘…Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında’ söyleminin üstünden,

bunca yıl geçmiş de…

Bu hoyratlık durulmamış mı hâlâ ?”

 

Kimseler farkında değil, “Teos’taki Menengiç”in…

Kıymayın !

 

 

 

X
﻿
Nihat DEMİRKOL Nihat DEMİRKOLTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri