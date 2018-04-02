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Nihat Demirkol

Nihat Demirkol

nihatdemirkol@farkyaratan.com

Basmane Meydanı, “1 Nisan Şakası” mı ?

2 Nisan 2018

Trafalgar Meydanı...

 

Kızıl Meydan,

Tiananmen Meydanı,

Times Meydanı,

Concorde Meydanı,

Potsdam Meydanı,

Aziz Peter Meydanı,

San Marco Meydanı,

Mayo Meydanı,

Hidalgo Meydanı

Navona Meydanı,

Old Town Meydanı,

Constitucion Meydanı,

Armas Meydanı,

Grand Place,

Mayor Meydanı,

San Pietro Meydanı,

Paris Meydanı,

Azadi Meydanı,

Sultanahmet Meydanı,

(Hattâ Taksim Meydanı...)

 

Bu listeye, daha pek çok ünlü meydan eklenebilir.

Ben bu meydanların hepsini görmedim.

Okuyucular arasında, görmüş olanlar vardır.

Büyükşehir Belediyesi’nden ise, sanıyorum hiçbirini gören yok !

Görmüş olsalar, İzmir’in göbeğine böyle bir “tuhaflık” yerleştirmezler.

 

1 Nisan gecesi,

“Basmane Meydanı”ndan geçtim arabayla. (Asıl adı 9 Eylül Meydanı...)

Aylar (sanıyorum 14 ay...) sonra, etrafındaki paravanlar kaldırılmış.

Altına trafo yerleştirilmiş; üstünde de teknik eklentileri...

Bunun anlatılması mümkün değil !

Gidin kendi gözlerinizle görün...

Meydan düzenlemesi nasıl olurmuş ?

 

Ben size, daha ne diyeyim ?

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