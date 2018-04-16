Artık Maçlar ve Tribünler, Sürprizlere Gebe...

12 Eylül 1980 darbesi, hayatımızda birçok şeyi değiştirdi...

Bakın spor arşivleri (bile) ne diyor ?

“...Yer Bolu Şehir Stadı.

Tarih 13 Mayıs 1981. Boluspor ile Ankaragücü,

Türkiye Kupası finali, rövanş maçında çıkıyorlar.

Boluspor (o zamanki adlarıyla...) Birinci Lig, Ankaragücü ise İkinci Lig’de oynuyor.

İlk maçı 2-1 kazanan başkent ekibi, avantajını korumak için geriye yaslanmış durumda.

0-0, Sarı-Lacivertliler’i kupa şampiyonu yapacak.

Dakikalar 81’i gösterirken, Boluspor’un Ermeni asıllı oyuncusu Minas,

yarı alanı geçtikten sonra vuruyor; top kaleci Adil’in üzerinden ağlara gidiyor.

Nizamî bir gol ! Bu skor Bolu’yu şampiyon yapacak...

Ama birden (?!) yardımcı hakem Baki Özcan bayrağı kaldırıyor.

Orta hakem Sadık Deda ise verdiği gol kararını iptal edip;

ofsayt atışı ile maçı başlatıyor.

Ankaragücü, 0-0’la mutlu sona ulaşıyor...”

Arşivlerin unutmadığı bu maç, “spor tarihimizde”,

“Ankaragücü’nün (şimdiki adıyla Süper lig),

eski adıyla 1. lige yükseltilme operasyonuna başlandığı gün” olarak kayıtlıdır.

Bu süreç, o günlerde “sıradan gibi sarf edilmiş” basit bir cümle ile başlar:

“Başkentin takımı, nasıl birinci ligde olmaz ?”

Arşivlere dönelim:

“...Ankaragücü’nü üst lige çıkarma adına, mevzuatı değiştirtip ‘Türkiye Kupası’nı kazanan takımlar, oynadıkları liglere bakılmaksızın 1. lige yükseltilirler’ maddesini koyduran Kenan Evren yönetimi, 1980-81 sezonunda Ankaragücü’nün Türkiye Kupası’ndaki yürüyüşünün en büyük destekçisi de olur... / ...Başkent ekibi, aralarında Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin de olduğu güçlü rakipleri, ‘hakem desteği’ ile geçer. Darbecilerden çekinen birçok gazete, Ankaragücü’nün bu kupa macerasını alkışlamaktan geri durmaz. Türkiye Kupasını kazanan Ankaragücü, 2. ligdeki konumuna bakılmadan 1. lige yükseltilir...”

...Bu itekleme, Kenan Evren’e yetmez; Ankaragücü'nün Trabzonspor'la yapacağı Devlet Başkanlığı Kupası'nı da kazanmasını istemektedir. Ona göre, yeni bir kupa başarısı, 1. Lig'e yükseltilme kararını hakkaniyetle buluşturacaktır.

...Maç bitiminde kupayı Ankaragücü kaptanı Adil’e veren Kenan Evren’in, ‘Siz görevinizi yaptınız, Ankaragücü’nden 1. ligde de başarılar bekliyorum’ sözleri, dönemin federasyonu tarafında ‘gerektiği gibi algılanır’ ve sezon sonundaki Devlet Başkanlığı Kupası’nı da, o günlerde fırtına gibi esen Trabzonsporu 1-0 yenen Ankaragücü kazanır...”

Şimdi diyeceksiniz ki, “kırk sene önceki haberi, şimdi neden kurcalıyorsun ?”

Gazetelerin spor sayfaları, “sıradan gibi sarf edilmiş”,

“sürpriz yapma” haberleriyle çalkalanıyor da ondan !

Bekleyip, göreceğiz...

Ben asıl, “Özgener’den sonra”,

“İzmir takımlarının lobi gücü”nü merak ediyorum...