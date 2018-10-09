Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nihat DEMİRKOL>“Abdesthâne ibriği” ile “Çeşm-i bülbül” sürahi farkı !
"Nihat Demirkol" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nihat Demirkol" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nihat Demirkol

Nihat Demirkol

nihatdemirkol@farkyaratan.com

“Abdesthâne ibriği” ile “Çeşm-i bülbül” sürahi farkı !

9 Ekim 2018

1. Festival yolda !Geçen senelerde, “İzmir’e yazdan önce caz gelir” dediğimiz misâl, “caz’dan önce de afiş”i geliyor gündeme... “...İKSEV, 10. İzmir Avrupa Caz Festivali’nden bu yana,Festival afişini yarışmayla belirliyor...” denilmiş;daveti duyuran basın bülteninde.

 

Bu cümleyi, bir de şöyle okuyalım:

“Meraklısı, son 15 senedir, ‘ödül almış bir afiş’in festivalini izliyor...”

Haklı itirazınızı duyar gibiyim;  (fasulyeli et denmez...) o bir ”festivalin afişi...”

Olsun ! “öyle bir festival ki, afişleri bile ödüllü !”

Yumurta – tavuk; sebep –sonuç. Nedensellik, yaratıcılığı ateşliyor.

Sanatı nasıl kucakladığına bakın siz...

“Rönesans insanı”nın, “dijital insan”a üstünlüğüdür bu aslında !

 

“Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip

ve bu haliyle dünyanın sayılı festivallerinden biri olan

“İzmir Avrupa Caz Festivali”ne, “ruh üflemek” için düşünülmüş olmalı bu ayrıntı.

 

“...Festival’e, gençlerin bakış açısını taşımayı,

grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin

ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlayan yarışma...”

diye de, hoş bir niyet tarifi yapılmış. İyi de düşünülmüş !

 

Çünkü TDK; afiş için, "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan,

kalabalığın görebileceği yere asılmış,

genellikle resimli duvar ilanı, ası" şeklinde bir karşılık veriyor.

Bir sözlükten bundan fazlasını bekleyemezsiniz.

 

Oysa, “Festival takvimi”nin, bir “afiş yarışması” ile başlaması,

genç hedef kitleyi, sıradanlığın yükselişine paça kaptırmamaya bir davettir.

Çünkü özünde, “itiraz kültürü” meşrebiyle, hafiften bir meydan okumadır yarışmalar.

Düzenleyen için de, katılanlar için de...

 

“Alt tarafı bir afiş” deyip geçemezsiniz !

İlk örnekleri, tiyatro gösterilerine ait duyurularda,

  1. Yüzyıla tarihlenen “sanat etkinliği afişleri”,

“abdesthâne ibriği ile çeşm-i bülbül sürahiyi birbirinden ayıran incelik”ten,

yani “haz kültürü”nden beslenir. O zaman, “üst tarafı da afiş” olur.

 

Seçilecek eser,

“26. İzmir Avrupa Caz Festivali” gibi, saygın bir organizasyonun “vitrini” olacak.

Son katılım tarihi, 21 Aralık 2018.

Sonuçlar, Ocak 2019 içinde duyurulacak.

Festival’in etkinlik programı içinde verilecek ödüllerin parasal değeri,

“İzmir adını taşıyan sanat olayı”nın “marka değeri” yanında “devede kirpik” olsa da,

bu yarışma, “var olmayı varlıklı olmaya tercih edenler” için deyip, kıvıralım.

Çünkü, “derûnuna girersek”,

“İzmirlinin bakış açısındaki ‘gizli ibrikçilik’ten de bahsetmem gerekecek.

Yazı işlerini zor durumda bırakmayalım.

 

Çetin Altan Usta’nın, 2009’da, “...abdesthane ibriği satışlarında bir artış yok; ama tuvalet kâğıdı satışları gün günden artıyor...” notuyla, İzmir için de, “inceliyorsunuz... Enseyi karartmayın” demek istemiş olduğunu umalım... 

X
﻿
Nihat DEMİRKOL Nihat DEMİRKOLTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri