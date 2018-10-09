“Abdesthâne ibriği” ile “Çeşm-i bülbül” sürahi farkı !

1. Festival yolda !Geçen senelerde, “İzmir’e yazdan önce caz gelir” dediğimiz misâl, “caz’dan önce de afiş”i geliyor gündeme... “...İKSEV, 10. İzmir Avrupa Caz Festivali’nden bu yana,Festival afişini yarışmayla belirliyor...” denilmiş;daveti duyuran basın bülteninde.
Bu cümleyi, bir de şöyle okuyalım:
“Meraklısı, son 15 senedir, ‘ödül almış bir afiş’in festivalini izliyor...”
Haklı itirazınızı duyar gibiyim; (fasulyeli et denmez...) o bir ”festivalin afişi...”
Olsun ! “öyle bir festival ki, afişleri bile ödüllü !”
Yumurta – tavuk; sebep –sonuç. Nedensellik, yaratıcılığı ateşliyor.
Sanatı nasıl kucakladığına bakın siz...
“Rönesans insanı”nın, “dijital insan”a üstünlüğüdür bu aslında !
“Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip
ve bu haliyle dünyanın sayılı festivallerinden biri olan
“İzmir Avrupa Caz Festivali”ne, “ruh üflemek” için düşünülmüş olmalı bu ayrıntı.
“...Festival’e, gençlerin bakış açısını taşımayı,
grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin
ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlayan yarışma...”
diye de, hoş bir niyet tarifi yapılmış. İyi de düşünülmüş !
Çünkü TDK; afiş için, "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan,
kalabalığın görebileceği yere asılmış,
genellikle resimli duvar ilanı, ası" şeklinde bir karşılık veriyor.
Bir sözlükten bundan fazlasını bekleyemezsiniz.
Oysa, “Festival takvimi”nin, bir “afiş yarışması” ile başlaması,
genç hedef kitleyi, sıradanlığın yükselişine paça kaptırmamaya bir davettir.
Çünkü özünde, “itiraz kültürü” meşrebiyle, hafiften bir meydan okumadır yarışmalar.
Düzenleyen için de, katılanlar için de...
“Alt tarafı bir afiş” deyip geçemezsiniz !
İlk örnekleri, tiyatro gösterilerine ait duyurularda,
- Yüzyıla tarihlenen “sanat etkinliği afişleri”,
“abdesthâne ibriği ile çeşm-i bülbül sürahiyi birbirinden ayıran incelik”ten,
yani “haz kültürü”nden beslenir. O zaman, “üst tarafı da afiş” olur.
Seçilecek eser,
“26. İzmir Avrupa Caz Festivali” gibi, saygın bir organizasyonun “vitrini” olacak.
Son katılım tarihi, 21 Aralık 2018.
Sonuçlar, Ocak 2019 içinde duyurulacak.
Festival’in etkinlik programı içinde verilecek ödüllerin parasal değeri,
“İzmir adını taşıyan sanat olayı”nın “marka değeri” yanında “devede kirpik” olsa da,
bu yarışma, “var olmayı varlıklı olmaya tercih edenler” için deyip, kıvıralım.
Çünkü, “derûnuna girersek”,
“İzmirlinin bakış açısındaki ‘gizli ibrikçilik’ten de bahsetmem gerekecek.
Yazı işlerini zor durumda bırakmayalım.
Çetin Altan Usta’nın, 2009’da, “...abdesthane ibriği satışlarında bir artış yok; ama tuvalet kâğıdı satışları gün günden artıyor...” notuyla, İzmir için de, “inceliyorsunuz... Enseyi karartmayın” demek istemiş olduğunu umalım...
“Abdesthâne ibriği” ile “Çeşm-i bülbül” sürahi farkı !
1. Festival yolda !Geçen senelerde, “İzmir’e yazdan önce caz gelir” dediğimiz misâl, “caz’dan önce de afiş”i geliyor gündeme... “...İKSEV, 10. İzmir Avrupa Caz Festivali’nden bu yana,Festival afişini yarışmayla belirliyor...” denilmiş;daveti duyuran basın bülteninde.
Bu cümleyi, bir de şöyle okuyalım:
“Meraklısı, son 15 senedir, ‘ödül almış bir afiş’in festivalini izliyor...”
Haklı itirazınızı duyar gibiyim; (fasulyeli et denmez...) o bir ”festivalin afişi...”
Olsun ! “öyle bir festival ki, afişleri bile ödüllü !”
Yumurta – tavuk; sebep –sonuç. Nedensellik, yaratıcılığı ateşliyor.
Sanatı nasıl kucakladığına bakın siz...
“Rönesans insanı”nın, “dijital insan”a üstünlüğüdür bu aslında !
“Avrupa Cazı” gibi özel bir alana sahip
ve bu haliyle dünyanın sayılı festivallerinden biri olan
“İzmir Avrupa Caz Festivali”ne, “ruh üflemek” için düşünülmüş olmalı bu ayrıntı.
“...Festival’e, gençlerin bakış açısını taşımayı,
grafik sanatına ilgi duyan öğrencilerin
ve genç grafik sanatçılarının yaratıcılıklarını desteklemeyi amaçlayan yarışma...”
diye de, hoş bir niyet tarifi yapılmış. İyi de düşünülmüş !
Çünkü TDK; afiş için, "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan,
kalabalığın görebileceği yere asılmış,
genellikle resimli duvar ilanı, ası" şeklinde bir karşılık veriyor.
Bir sözlükten bundan fazlasını bekleyemezsiniz.
Oysa, “Festival takvimi”nin, bir “afiş yarışması” ile başlaması,
genç hedef kitleyi, sıradanlığın yükselişine paça kaptırmamaya bir davettir.
Çünkü özünde, “itiraz kültürü” meşrebiyle, hafiften bir meydan okumadır yarışmalar.
Düzenleyen için de, katılanlar için de...
“Alt tarafı bir afiş” deyip geçemezsiniz !
İlk örnekleri, tiyatro gösterilerine ait duyurularda,
“abdesthâne ibriği ile çeşm-i bülbül sürahiyi birbirinden ayıran incelik”ten,
yani “haz kültürü”nden beslenir. O zaman, “üst tarafı da afiş” olur.
Seçilecek eser,
“26. İzmir Avrupa Caz Festivali” gibi, saygın bir organizasyonun “vitrini” olacak.
Son katılım tarihi, 21 Aralık 2018.
Sonuçlar, Ocak 2019 içinde duyurulacak.
Festival’in etkinlik programı içinde verilecek ödüllerin parasal değeri,
“İzmir adını taşıyan sanat olayı”nın “marka değeri” yanında “devede kirpik” olsa da,
bu yarışma, “var olmayı varlıklı olmaya tercih edenler” için deyip, kıvıralım.
Çünkü, “derûnuna girersek”,
“İzmirlinin bakış açısındaki ‘gizli ibrikçilik’ten de bahsetmem gerekecek.
Yazı işlerini zor durumda bırakmayalım.
Çetin Altan Usta’nın, 2009’da, “...abdesthane ibriği satışlarında bir artış yok; ama tuvalet kâğıdı satışları gün günden artıyor...” notuyla, İzmir için de, “inceliyorsunuz... Enseyi karartmayın” demek istemiş olduğunu umalım...