1993’ten 25 yıl sonra, “göz ucuyla”…

Aslına bakarsanız, “hiçbir yıl”, bir diğerine göre daha masum, daha sevimli ya da daha az “hatırlanası” değildir.

Hattâ, o yıllarda yaşayanlar, “o yılları yaratanlar” olduklarını unutmuş görünürler de, hatırlamak istediklerini hatırlar, hatırlamak istemediklerini de halının altına süpürürler… İşte arşivler, tarihe düşülen notları “gözümüze soktuğu” için değerlidir. Bütün bunların yanında, elbette “gözden kaçanlar” da olur; geçmiş yıllara ilişkin. Bugünden bakınca, 25 yıl öncesine tarihlenen pek çok olayın, “çeyrek yüzyıl” öncesinin insanlık suçları ile memleket hallerinin, bugün yaşadığımız dünyanın yapıtaşı ve soluduğumuz resmin “renk paleti” olduğunu görmek olasıdır. Bu yazı, “unutulanlar”a, bir “göz atış”tan ibarettir…

1993’te…

Çekoslovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya olmak üzere ikiye ayrıldı.

Maastricht Antlaşması yürürlüğe girdi; Avrupa Birliği resmen kurulmuş oldu.

İsrail ve Vatikan karşılıklı olarak birbirlerini tanıma kararı aldılar.

Nobel Barış Ödülü, Afrika Ulusal Kongresi başkanı Nelson Mandela'ya verildi.

Birleşmiş Milletler, 3 Mayıs'ı Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak ilân etti.

Aziz Nesin "Türk Milleti sahtekardır" dediği için dava açıldı. Nesin, tek celsede beraat etti.

Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli yakıldı.

Şehirde bulunan 33 yazar, ozan ve aydın ile iki otel çalışanı yanarak hayatını kaybetti.

Serik Tepesi'ndeki PKK kamplarına operasyon düzenlendi, 150 PKK militanı öldürüldü.

Uğur Mumcu, otomobiline yerleştirilen bombanın patlaması sonucu öldürüldü.

Adnan Kahveci, eşi ve kızı, Bolu-Gerede yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında öldüler.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis, düşen askerî uçakta öldü.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal hayata gözlerini kapadı.

Başbakan Süleyman Demirel, Türkiye'nin dokuzuncu Cumhurbaşkanı oldu.

Milliyetçi Çalışma Partisi, adını Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirdi.

İnönü Stadı’nda konser veren Michael Jackson’u yüzbinlerce kişi izledi.

Naim Süleymanoğlu, Dünya Halter Şampiyonası'nda üç altın madalya kazandı.

Avrupa'nın en büyük alışveriş merkezi Akmerkez açıldı.

Aynı yıl…

İzmir’de “İzmir Avrupa Caz Günleri” başladı.

İzmir Kültür Sanat Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen bu sürekli etkinlik,

İlerleyen yıllarda kapsamı genişletilerek “İzmir Avrupa Caz Festivali” adını aldı…

03-22 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan

“25. İzmir Avrupa Caz Festivali”,

Bu yıl; on bir konser, iki sergi,

bir seminer, bir film gösterisi,

atölyeler ve yan etkinliklerin yer aldığı programıyla,

İzmirlilere yine “rüzgârlı” günler yaşatacak.

Festival, 3 Mart 2018 Cumartesi günü AASSM’de yapılacak sergi açılışı ve Sanatçının 2015’te, İKSV İstanbul Caz Festivali tarafından kendisine sunulan “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”ne teşekkür amacıyla oluşturduğu “Emin Fındıkoğlu +12” adlı bu büyük caz orkestrası konseri ile başlayacak;

“Max Ionata Hammond Trio”nun, 21 ve 22 Mart 2018 günlerinde, “Caz müziğinde ve birliktelikte doğaçlama teknikleri” temasıyla yöneteceği, geleneksel Açık Caz Orkestrası Atölyesinin ardından, atölyeye katılan genç cazcılar ile Trio’nun, 22 Mart 2018 Perşembe günü 20.00’de AASSM Küçük Salonda vereceği “Açık Caz Orkestrası Final Konseri” ile son bulacak.