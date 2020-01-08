İzmir’de 10 bin FETÖ’cü asker

Dikkatinizi çekti mi bilmem, İzmir’den FETÖ operasyonları basına daha çok yansımaya başladı.
Yalnızca Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un tutuklanmasından söz etmiyorum. İzmir, son bir ayda TSK’daki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlarla da gündemde. 2019’un son ayında, haklarında savcılık kararı çıkarılan 221 kişiden 196’sı gözaltına alındı. Bunların 149’u tutuklandı. 38 kişi adli kontrolle, 9 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kaldı. Operasyonların konusu “ankesörlü hat” olarak bilinen ve FETÖ mahrem imamlarının TSK’daki örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları “sabit hat” soruşturmaları. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde kurduğu özel ekip, geceli gündüzlü bu konu üzerinde çalışırken İzmir Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları sürdürüyor.
İSTANBUL’DA TAMAMLANDI
Biraz geriye gidelim. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 4 Ekim 2019 tarihinde FETÖ darbe davalarının görüldüğü mahkemelere “ankesörlü hat” operasyonlarıyla ilgili çok uyarıcı ve çarpıcı bir yazı göndermişti. Yazıda, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine İstanbul’da katılan ve haklarında soruşturma yürütülen, albay rütbesinden uzman çavuş/erbaş rütbesine kadar olan muvazzaf askeri personel ile Hava Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri toplamının 1649 olduğu belirtiliyordu.
Savcılığın tespitlerine göre İstanbul’da darbe girişimine katılan 1649 kişinin 1131’i, yani yüzde 69’u FETÖ mahrem imamlarıyla sabit hatlar üzerinden irtibat kurdu.
Bu istatistik “sabit hat” operasyonlarının TSK’daki FETÖ yapılanmasının açığa çıkarılmasında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesindeki, “veri havuzu” en önemli bilgi kaynağı. FETÖ’cülerin Türkiye genelinde büfe, market, bayii gibi yerlerde bulunan toplam 4 bin 3 sabit hattı kullandığı tespit edildi. Kullanılan bu hatlar üzerinden cep telefonları aranarak irtibat kurulan FETÖ üyesi TSK mensupları tek tek belirlendi. Bu sayı toplamda 30 bini geçti. Şimdi dönelim tekrar İzmir’e... Bu hatların 401’inin de İzmir’de olduğu belirlendi. İzmir’deki bu hatlar üzerinden irtibat kurulan FETÖ üyelerinin sayısının da 10 bin olduğu tespit edildi. Evet, İzmir’de FETÖ’nün mahrem imamlarının sabit hatlarla irtibat kurduğu, albaydan askeri öğrenciye kadar TSK’daki örgüt üyesi sayısı 10 bini buluyor. İstanbul’da 662 sabit hat üzerinden toplam 4 bin 447 FETÖ mensubu tespit edilmişti. 2017 yılı Kasım ayı ile 2019 sonuna kadar İstanbul’da tamamına yakını hakkında hukuki işlem yapıldı. Bakalım İzmir’de 10 bin kişi ile ilgili işlemler ne zaman tamamlanacak...
İTİRAFÇI SAYISI 6 BİN 439, ORANI YÜZDE 41
15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ üyesi rütbeli TSK personelinin sayısı 5 bin 600 civarındaydı. 2017 yılı Mart ayından itibaren başlayan “sabit hat” soruşturmalarında ise 17 bin 370 FETÖ üyesi tespit edildi. Yani darbeye katılanların iki katından fazlası bu yolla belirlendi. Bunların 1359’u firar ederken 16 bin 11’i gözaltına alındı. Delillere rağmen gözaltına alınan ve inkâr yolunu seçen 6 bin 164 kişi tutuklandı. İlginç rakam ise itirafçı sayısında... Delilleri inkâr edip tutuklanan 6 bin 164 kişi iken, itirafçı olarak serbest kalanların sayısı 6 bin 439 olarak gerçekleşti. Yani inkâr edenden çok itiraf eden var. İtirafçıların gözaltına alınanlara oranı ise yüzde 41 olarak gerçekleşti.
SİVİL DE SABİT HAT KULLANMIŞ!
FETÖ’nün 2012 ile 2017 arasında TSK’daki üyeleri ile tedbir amaçlı olarak ankesörlü hat üzerinden irtibat kurduğu tespit edilmişti. Hatta sabit hattı yalnız TSK’daki örgüt elemanları ile değil, bürokrasi ve yargıdaki üyeleri ile iletişim için de kullandı. Bu konuda öğrendiğim en ilginç ayrıntı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra subay olmak için Milli Savunma Üniversitesi’ne giren bir FETÖ üyesinin itirafı oldu. Sivil öğrenci iken, darbeden sonra TSK’ya girmek üzere yönlendirilen bu kişi FETÖ’nün mahrem imamları ile tedbir amaçlı sabit hattan görüşme yaptığını itiraf etti. Yani FETÖ yalnız TSK içindeki kripto elemanları ile değil, TSK’ya sokacağı lise ya da üniversite öğrencisi ile de ankesörlü hat üzerinden irtibatını sağlıyordu. Ama bu da tespit edildi.
İzmir’de 10 bin FETÖ’cü asker
Dikkatinizi çekti mi bilmem, İzmir’den FETÖ operasyonları basına daha çok yansımaya başladı.
Yalnızca Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’un tutuklanmasından söz etmiyorum. İzmir, son bir ayda TSK’daki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonlarla da gündemde. 2019’un son ayında, haklarında savcılık kararı çıkarılan 221 kişiden 196’sı gözaltına alındı. Bunların 149’u tutuklandı. 38 kişi adli kontrolle, 9 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest kaldı. Operasyonların konusu “ankesörlü hat” olarak bilinen ve FETÖ mahrem imamlarının TSK’daki örgüt üyeleri ile irtibat kurdukları “sabit hat” soruşturmaları. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’ın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde kurduğu özel ekip, geceli gündüzlü bu konu üzerinde çalışırken İzmir Cumhuriyet Savcılığı soruşturmaları sürdürüyor.
İSTANBUL’DA TAMAMLANDI
Biraz geriye gidelim. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, 4 Ekim 2019 tarihinde FETÖ darbe davalarının görüldüğü mahkemelere “ankesörlü hat” operasyonlarıyla ilgili çok uyarıcı ve çarpıcı bir yazı göndermişti. Yazıda, 15 Temmuz 2016 darbe girişimine İstanbul’da katılan ve haklarında soruşturma yürütülen, albay rütbesinden uzman çavuş/erbaş rütbesine kadar olan muvazzaf askeri personel ile Hava Harp Okulu ve Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri toplamının 1649 olduğu belirtiliyordu.
Savcılığın tespitlerine göre İstanbul’da darbe girişimine katılan 1649 kişinin 1131’i, yani yüzde 69’u FETÖ mahrem imamlarıyla sabit hatlar üzerinden irtibat kurdu.
Bu istatistik “sabit hat” operasyonlarının TSK’daki FETÖ yapılanmasının açığa çıkarılmasında ne kadar önemli olduğunu ortaya koymuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesindeki, “veri havuzu” en önemli bilgi kaynağı. FETÖ’cülerin Türkiye genelinde büfe, market, bayii gibi yerlerde bulunan toplam 4 bin 3 sabit hattı kullandığı tespit edildi. Kullanılan bu hatlar üzerinden cep telefonları aranarak irtibat kurulan FETÖ üyesi TSK mensupları tek tek belirlendi. Bu sayı toplamda 30 bini geçti. Şimdi dönelim tekrar İzmir’e... Bu hatların 401’inin de İzmir’de olduğu belirlendi. İzmir’deki bu hatlar üzerinden irtibat kurulan FETÖ üyelerinin sayısının da 10 bin olduğu tespit edildi. Evet, İzmir’de FETÖ’nün mahrem imamlarının sabit hatlarla irtibat kurduğu, albaydan askeri öğrenciye kadar TSK’daki örgüt üyesi sayısı 10 bini buluyor. İstanbul’da 662 sabit hat üzerinden toplam 4 bin 447 FETÖ mensubu tespit edilmişti. 2017 yılı Kasım ayı ile 2019 sonuna kadar İstanbul’da tamamına yakını hakkında hukuki işlem yapıldı. Bakalım İzmir’de 10 bin kişi ile ilgili işlemler ne zaman tamamlanacak...
İTİRAFÇI SAYISI 6 BİN 439, ORANI YÜZDE 41
15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ üyesi rütbeli TSK personelinin sayısı 5 bin 600 civarındaydı. 2017 yılı Mart ayından itibaren başlayan “sabit hat” soruşturmalarında ise 17 bin 370 FETÖ üyesi tespit edildi. Yani darbeye katılanların iki katından fazlası bu yolla belirlendi. Bunların 1359’u firar ederken 16 bin 11’i gözaltına alındı. Delillere rağmen gözaltına alınan ve inkâr yolunu seçen 6 bin 164 kişi tutuklandı. İlginç rakam ise itirafçı sayısında... Delilleri inkâr edip tutuklanan 6 bin 164 kişi iken, itirafçı olarak serbest kalanların sayısı 6 bin 439 olarak gerçekleşti. Yani inkâr edenden çok itiraf eden var. İtirafçıların gözaltına alınanlara oranı ise yüzde 41 olarak gerçekleşti.
SİVİL DE SABİT HAT KULLANMIŞ!
FETÖ’nün 2012 ile 2017 arasında TSK’daki üyeleri ile tedbir amaçlı olarak ankesörlü hat üzerinden irtibat kurduğu tespit edilmişti. Hatta sabit hattı yalnız TSK’daki örgüt elemanları ile değil, bürokrasi ve yargıdaki üyeleri ile iletişim için de kullandı. Bu konuda öğrendiğim en ilginç ayrıntı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra subay olmak için Milli Savunma Üniversitesi’ne giren bir FETÖ üyesinin itirafı oldu. Sivil öğrenci iken, darbeden sonra TSK’ya girmek üzere yönlendirilen bu kişi FETÖ’nün mahrem imamları ile tedbir amaçlı sabit hattan görüşme yaptığını itiraf etti. Yani FETÖ yalnız TSK içindeki kripto elemanları ile değil, TSK’ya sokacağı lise ya da üniversite öğrencisi ile de ankesörlü hat üzerinden irtibatını sağlıyordu. Ama bu da tespit edildi.