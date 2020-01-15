Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Nedim ŞENER>Bu fotoğraf projedir
"Nedim Şener" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Nedim Şener" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Nedim Şener

Nedim Şener

Bu fotoğraf projedir

15 Ocak 2020

Selahattin Demirtaş’ın yazdığı bir tiyatro oyunu, CHP’li ve HDP’lilerin katılımı ile sahnelendi. Oyundan çok ön sırada oturan izleyiciler tartışıldı.

Ahmet Hakan da Hürriyet’teki köşe yazısında o fotoğrafa bakıp şu değerlendirmede bulundu: “Bu fotoğraf cumartesi akşamı çekildi. Fotoğraftakiler şunlar: Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu... Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş... Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu... Ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu... Bu dört isim, Selahattin Demirtaş’ın metinlerinden oluşan bir tiyatro oyununda buluştular. Bu fotoğraf karesiyle ilgili ‘siyah’ diyenler de var, ‘beyaz’ diyenler de var. Bense gri alanlarda dolaşmayı tercih ettim...”

Bu fotoğraf projedir

Ahmet Hakan fotoğrafı “insanı dayanışma”, “yumuşak güç” gibi kavramlarla anlatırken, CHP ile HDP arasındaki gayriresmi ortaklık konusunda analiz yapıyordu. Hakan “siyah” ya da “beyaz” değil, “gri bakışla” yorumladığını yazsa da bence o fotoğrafı tarif edecek gerçekçi kavram “proje” olmalı...

Bu, CHP ve İP’nin oluşturduğu, HDP’nin de desteğiyle yerel seçimlerde aldığı sonucun genel seçimlere taşınma projesidir. Burada sorun olansa bunu gizleme çabalarıdır.

Proje ise partilerin oy oranlarının toplamına dayalı basit bir matematik hesabına dayanıyor. Ama olay demokrasi, hukuk, kitap, şiir, tiyatro ile ambalajlanıyor. O yüzden bu tür fotoğrafa “gri” değil “siyah” ve “beyaz” olarak bakılmalı. Çünkü Demirtaş’ın arkasındakiler öyle bakıyor. Yargılandığı konulara girmiyorum, sadece kamuya açık alanlarda söylediği sözleri bir kez daha hatırlatayım: “Bizim başarımız, yani HDP’nin başarısı ki, sayın Öcalan’ın çok önemsediği bir projedir. Kendisinin özellikle son 20 yılını adadığı bir projedir. Bu projenin benim şahsımda başarılı olması onu niye rahatsız etsin ki...”

*

 “Buna alışsanız iyi olur, çünkü biz daha başkan Apo’nun heykelini dikeceğiz heykelini...”

*

 “Biz PKK’yı silahlı bir terör örgütü olarak görmüyoruz...”

Çünkü bu sözlerini asla geri almadı. Bu sözleri söyleyen Demirtaş, “siyah” ve “beyaz” kadar net. Sıkıntı şu: Kürt-Türk demeden, kadın-çocuk, doktor-hemşire, polis-asker, çocuk-bebek, işçi-köylü ayırmadan katleden terör örgütü PKK’ya “terörist” diyemeyen siyasetçilerle “Atatürkçü” CHP’nin bu tür bir projenin parçası haline getirilmesi.

Bu amaçla da Demirtaş’ı parlatma işini üstlenmişler.

Oysa Demirtaş hâlâ PKK’nın kanlı eylemlerini kınamadı, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın adını “sayın” demeden ağzına alamadı. PKK’ya “terör örgütü” demedi. Yoksa dedi de biz mi duymadık?

MESELE DEMİRTAŞ’IN KİTABI DEĞİL

TAM bu gelişmeler yaşanırken İBB’nin internet sitesinde Selahattin Demirtaş’ın kitapları satışa çıktı. Benim tepkim, kitabın yazılması, yayınlanmasına değil, tıpkı sahnelenen “tiyatro” gibi yürütülen siyasi projeye oldu. Terörü ve teröristleri övüp özendirmediği, şiddet çağrısı yapmadığı sürece her kitap basılabilir. Demirtaş’ın yazdıkları kendisiyle okuru arasındadır. Kültür Bakanlığı’nın bandrol vermesi, PTT’de, D&R’da satılması, kütüphanelerde bulunması o kurumların sorunudur. Mesele, CHP’nin HDP ile kurduğu ve gizlemeye çalıştığı ilişkiye dayalı projenin yürütülüş biçimidir. Neler olduğunu görüyoruz. O yüzden düşüncemi şöyle dile getirdim: “İBB Demirtaş’ın kitaplarını da satmaya başlamış!! Yavaş yavaş, alıştıra alıştıra, tiyatro ile kitap ile şiir ile türkü ile yavaş yavaş alışacaksınız. Bir gün şehitleri hatırlayıp ‘Ben neyi alkışlıyorum’ dediğinizde kızarmış avuçlarınızla yüzünüzü kapatacaksınız ama geç olacak.”

İSTEĞİM KABUL OLDU

Sosyal medyada kötülük ittifakı harekete geçti; ne kadar PKK’lı, FETÖ’cü, HDP’li, CHP’li, DHKP-C’li varsa saldırıya geçti. Şahsen gurur duydum, saldıranlardan biri övseydi insan içine çıkamazdım. Zaten, 1 Ocak günü Hürriyet’te “Nefretlerine layık olacağım” diye yazmıştım, isteğim kabul oldu. Aygül Demirtaş, ağabeyi Selahattin Demirtaş’ın, 23 Ocak 2012’de benim de adım geçen, “Herkese günaydın, Ahmet ve Nedim’in duruşmaları var bugün, umarım serbest kalırlar” mesajına atıf yaparak, sosyal medyada bana yönelik şöyle bir tweet paylaştı: “Sayın Demirtaş, o gün de her zaman olduğu gibi haksızlıkların karşısında, haklının ve hukukun yanındaydı. Nedim Şener’e bugün de haksızlık edilse aynı davranışı sergiler. Çünkü o kendine değil, herkese demokrat.”

Arşive girmesi için Aygül Demirtaş’a verdiğim cevabı burada paylaşıyorum: “Aygül Hanım, hukukun yanında olan kişi, PKK elebaşı teröristin heykelini dikmez. Türk-Kürt demeden masum insanları katleden PKK’ya ‘terörist’ diyebilir. Twit ise benimle değil daha sonra HDP milletvekili olanla ilgilidir. PKK’ya ‘terörist’ diyebildiğinde demokratlığa adım atabilir.”

Hak, hukuk, insan hakları diyen birisi önce PKK’ya terörist diyebilecek. Yoksa ona ne gazeteci ne akademisyen ne de siyasetçi denir, nokta.

Bu fotoğraf projedir

DEMİRTAŞ’A BİR KİTAP ÖNERİSİ: GÜLAY

AĞZINDAN hak hukuk sözü düşmeyen Selahattin Demirtaş’a bir kitap önerim olacak. O da bir Kürt kızı, adı Gülay. Hatırlayamayacaktır, çünkü o teröristler tarafından dağa çıkarılanlardan değil.

Babası Mehmet Şirin Demir’i terörist PKK/YPG’nin Suriye topraklarından attığı havan mermisiyle kaybeden kızlardan birisi. Cenazesinde Kürtçe ağıtlar yakılmıştı. Dün Gülay AKP grup toplantısına babasının mezarından alınmış toprağa ekilmiş çiçekler olan bir saksı getirdi. Sonra da şunları söyledi: “Kürt çocuklar üzerinden tiyatrolar yapıldı, artık bilmelidirler ki perdeler kapandı. Kürt çocukları kendi filmlerinin kahramanı oluyorlar. Mardin’de doğup büyümüş bir Kürt kızıyım. 81 şehrin her toprağı benim memleketim. Ben babamdan en çok affetmeyi, teşekkür etmeyi öğrendim. Bir insanın kalbini kırmanın da canını almak kadar günah olduğunu yine babamdan öğrendim.”

Gülay’ın hayatı ne senaryo ne tiyatro, kanlı bir gerçek, PKK’nın akıttığı kanla yazıldı. Şimdi romanını yazmak Demirtaş’a düşer...

X
Nedim ŞENER Nedim ŞENERTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Bu neyin ayak sesleriŞahver KAYABu neyin ayak sesleri?15.01.2020
İkonik kahramanın şarkılarıSayım Çınarİkonik kahramanın şarkıları 15.01.2020
Pantene Altın Kelebek’te ikinci tur oylama başladı...Cengiz SEMERCİOĞLUPantene Altın Kelebek’te ikinci tur oylama başladı...15.01.2020
O MHPli arkadaşı Urla müzikaline davet etsemErtuğrul ÖZKÖKO MHP'li arkadaşı Urla müzikaline davet etsem15.01.2020
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.