AKP’lilerin oylarıyla seçilen sosyalist

SAMSUN’dan dönerken uçakta genç birisi yanıma oturdu, ismi Hasan Koyuncu... Sohbet ederken, Brüksel parlamentosunda Sosyalist Parti milletvekili ve meclis başkanvekili olduğunu söyledi. 2019 yılı mayıs ayında yapılan Brüksel bölge parlamentosu seçimlerinde Valon Sosyalistlerden (PS) milletvekili olmayı başaran isimlerden birisi olmuş. Sohbet ilerledikçe, Türk siyasetinde de çok tartışılan bir durum ile karşı karşıya olduğum anlaşılıyordu. Avrupa’da yaşayan Türkler, Türkiye’deki seçimlerde genellikle sağ partilere oy veriyor, ancak Belçika’da Sosyalist Parti üyesi Hasan Koyuncu gibi kişileri de meclise taşıyor hatta ona meclis başkanvekili olacak düzeyde oy veriyor. Türkiye’de siyasette şu soru hep gündemdedir: “Avrupa’da sol partilere oy veren Türkler, Türkiye’de neden sağ partilere oy veriyor?” Bulmuşken soruyu muhatabına sorayım dedim.
- Belçika deyince aklıma Afyon Emirdağ geliyor, siz nerelisiniz?
Ben 1981 Belçika Schaerbeek doğumluyum. Evet, ailem Afyon Emirdağ Karacalar köyünden. Dedem 1965 yılında Belçika’ya gelmiş. Ben üçüncü nesilim, çocuklarım da dördüncü nesil. Ben Brüksel’de iktisat okudum, inşaat malzemeleri sektöründe iş kurdum. 2010 yılında siyasete girince işlerimi kardeşime devrettim.
- Siyasete ilginiz nasıl başladı?
Ben siyasete lise çağlarında ilgi duyuyordum. Lisede verilen biyografi ödevlerini hep siyasetçiler üzerine yaptım. Mesela 14 yaşında eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand üzerine ödev yaptım. Siyasete ilgim hep oldu. 2010 yılında da Sosyalist Parti üyesi oldum. Ben siyasete girmek istiyordum hep ve partinin programını okuyarak Sosyalist Parti’ye üye oldum. Partinin temel ilkeleri hoşgörü, dayanışma, eşitlik, adalet ve özgürlüktür. Benim de benimsediğim ilkelerdi. Yabancı hakları, sağlık ve sosyal politikalar bana tam uygundu. O yüzden siyaset için en uygun yerdi.
- Partinizin durumu nasıl?
Gayet iyi, lider parti. Ben de ilk kez 2014’te milletvekili oldum. 2019’da oyumu arttırarak seçildim. Şu anda Brüksel’de Sosyalist Parti birinci parti. Yüzde 20-25 bandında.
- Brüksel meclisinde sizden başka Türkler de var, kaç kişisiniz?
Brüksel yerel meclisinde 89 milletvekili var, bunların beşi Türk kökenli milletvekili. Ben ayrıca Brüksel Meclisi’nde başkan vekilliği görevi yürütüyorum.
- Kaç kişi Sosyalist Parti’den?
Dört Türk Sosyalist Parti milletvekili. Türkler, Belçika’da yüzde 65-70 Sosyalist Parti’ye oy verir.
- Belçika’daki Türkler sosyalist mi yani?
Öyle denemez, Türkler, kendi sorunları ile ilgilendiği için Sosyalist Parti’ye oy veriyor. Ama aynı insanlar bugün için Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veriyor. Mesela Belçika’da benim üyesi olduğum Sosyalist Parti’ye ve bana oy verenler Türkiye’de AK Parti’ye oy veriyor.
- Neden?
Avrupa’da sol partiler sosyal haklar, sağlık hakları, lojman politikalarında bu partileri destekliyor. Sol partiler yabancıların sorunlarına büyük önem veriyorlar.
- Peki neden Türkiye’de sağ partilere oy veriyorlar?
Şöyle anlatayım: Mesela ben ailemle yıllarca otomobille Türkiye’ye geldik. Biz köyümüze tek şerit gidiş geliş, dar yollarda zor giderdik. Ama şimdi rahat gidiyoruz. 2002 yılından itibaren otobanların yapılması AK Parti’ye puan kazandırdı. Sonra bedelli askerlikteki kolaylıklar, Türkiye’deki sağlık sistemindeki gelişme oy kazandırıyor.
- Türkiye’deki sol partilerin de bu konularda vaatleri var, hatta asgari ücretle çalışma koşullarında daha önemli vaatleri var. Bu partilerin vaatleri ilgi çekmiyor mu? Avrupa’da pragmatik, Türkiye’de ideolojik mi bakıyor?
Gurbetçi Türkiye’ye bakıyor, yolları, hastaneleri görüyor mesela.
- İyi de otobanı yalnızca izne geldiğinde kullanıyor, hastaneye ise belki hiç gitmiyor, buna rağmen bu hizmetler oy vermede belirleyici oluyor mu?
Gurbetçi diyor ki, hastaneleri, yolları görüyor. Avrupa’da sağlık çok önemli. Gurbetçi Avrupa’dan Türkiye’nin imajına bakıyor. 70 yıldır yapılmayan şeylerin bu dönemde yapıldığını değerlendirip oy veriyor. Seçmenin düşüncesi bu. Muhalefetin ise yapacağına inancı zayıf. Avrupa’da bizim Sosyalist Parti’ye oy verirken de burada AK Parti’ye oy veriyor. Bununla ilgili bizim de analizimiz var.
- Nedir?
Dünyanın her yerinde işçiler sol partilere atar. Her yerde siyaset iktidara gelme sanatıdır. Toplumu ikna ederek iktidara gelmeniz lazım. Türkiye’de muhafazakârlar çoktur. Sol partiler, muhafazakârları da çekecek söylem ve politika üretmeliler. CHP iktidara gelmek için ona göre program ve söylem göstermesi lazım. Ayrıca insanların bu söylem ve programları inandırıcı bulması gerekir. Ben bunu CHP’li yetkililere de söyledim.
-Brüksel’de de milletvekili avantajları var mı?
Türkiye’deki milletvekili avantajlarımız yok. Evet, maaşlarımız Türkiye ile aynı hizada, kafeteryamız var ama lokantamız yok. Emeklilik garantisi yok. Sadece Türkiye’deki milletvekili maaşına yakın maaşımız var.
- Ne kadar yani?
5 bin Euro.
AKP’lilerin oylarıyla seçilen sosyalist
SAMSUN’dan dönerken uçakta genç birisi yanıma oturdu, ismi Hasan Koyuncu... Sohbet ederken, Brüksel parlamentosunda Sosyalist Parti milletvekili ve meclis başkanvekili olduğunu söyledi. 2019 yılı mayıs ayında yapılan Brüksel bölge parlamentosu seçimlerinde Valon Sosyalistlerden (PS) milletvekili olmayı başaran isimlerden birisi olmuş. Sohbet ilerledikçe, Türk siyasetinde de çok tartışılan bir durum ile karşı karşıya olduğum anlaşılıyordu. Avrupa’da yaşayan Türkler, Türkiye’deki seçimlerde genellikle sağ partilere oy veriyor, ancak Belçika’da Sosyalist Parti üyesi Hasan Koyuncu gibi kişileri de meclise taşıyor hatta ona meclis başkanvekili olacak düzeyde oy veriyor. Türkiye’de siyasette şu soru hep gündemdedir: “Avrupa’da sol partilere oy veren Türkler, Türkiye’de neden sağ partilere oy veriyor?” Bulmuşken soruyu muhatabına sorayım dedim.
- Belçika deyince aklıma Afyon Emirdağ geliyor, siz nerelisiniz?
Ben 1981 Belçika Schaerbeek doğumluyum. Evet, ailem Afyon Emirdağ Karacalar köyünden. Dedem 1965 yılında Belçika’ya gelmiş. Ben üçüncü nesilim, çocuklarım da dördüncü nesil. Ben Brüksel’de iktisat okudum, inşaat malzemeleri sektöründe iş kurdum. 2010 yılında siyasete girince işlerimi kardeşime devrettim.
- Siyasete ilginiz nasıl başladı?
Ben siyasete lise çağlarında ilgi duyuyordum. Lisede verilen biyografi ödevlerini hep siyasetçiler üzerine yaptım. Mesela 14 yaşında eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand üzerine ödev yaptım. Siyasete ilgim hep oldu. 2010 yılında da Sosyalist Parti üyesi oldum. Ben siyasete girmek istiyordum hep ve partinin programını okuyarak Sosyalist Parti’ye üye oldum. Partinin temel ilkeleri hoşgörü, dayanışma, eşitlik, adalet ve özgürlüktür. Benim de benimsediğim ilkelerdi. Yabancı hakları, sağlık ve sosyal politikalar bana tam uygundu. O yüzden siyaset için en uygun yerdi.
- Partinizin durumu nasıl?
Gayet iyi, lider parti. Ben de ilk kez 2014’te milletvekili oldum. 2019’da oyumu arttırarak seçildim. Şu anda Brüksel’de Sosyalist Parti birinci parti. Yüzde 20-25 bandında.
- Brüksel meclisinde sizden başka Türkler de var, kaç kişisiniz?
Brüksel yerel meclisinde 89 milletvekili var, bunların beşi Türk kökenli milletvekili. Ben ayrıca Brüksel Meclisi’nde başkan vekilliği görevi yürütüyorum.
- Kaç kişi Sosyalist Parti’den?
Dört Türk Sosyalist Parti milletvekili. Türkler, Belçika’da yüzde 65-70 Sosyalist Parti’ye oy verir.
- Belçika’daki Türkler sosyalist mi yani?
Öyle denemez, Türkler, kendi sorunları ile ilgilendiği için Sosyalist Parti’ye oy veriyor. Ama aynı insanlar bugün için Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy veriyor. Mesela Belçika’da benim üyesi olduğum Sosyalist Parti’ye ve bana oy verenler Türkiye’de AK Parti’ye oy veriyor.
- Neden?
Avrupa’da sol partiler sosyal haklar, sağlık hakları, lojman politikalarında bu partileri destekliyor. Sol partiler yabancıların sorunlarına büyük önem veriyorlar.
- Peki neden Türkiye’de sağ partilere oy veriyorlar?
Şöyle anlatayım: Mesela ben ailemle yıllarca otomobille Türkiye’ye geldik. Biz köyümüze tek şerit gidiş geliş, dar yollarda zor giderdik. Ama şimdi rahat gidiyoruz. 2002 yılından itibaren otobanların yapılması AK Parti’ye puan kazandırdı. Sonra bedelli askerlikteki kolaylıklar, Türkiye’deki sağlık sistemindeki gelişme oy kazandırıyor.
- Türkiye’deki sol partilerin de bu konularda vaatleri var, hatta asgari ücretle çalışma koşullarında daha önemli vaatleri var. Bu partilerin vaatleri ilgi çekmiyor mu? Avrupa’da pragmatik, Türkiye’de ideolojik mi bakıyor?
Gurbetçi Türkiye’ye bakıyor, yolları, hastaneleri görüyor mesela.
- İyi de otobanı yalnızca izne geldiğinde kullanıyor, hastaneye ise belki hiç gitmiyor, buna rağmen bu hizmetler oy vermede belirleyici oluyor mu?
Gurbetçi diyor ki, hastaneleri, yolları görüyor. Avrupa’da sağlık çok önemli. Gurbetçi Avrupa’dan Türkiye’nin imajına bakıyor. 70 yıldır yapılmayan şeylerin bu dönemde yapıldığını değerlendirip oy veriyor. Seçmenin düşüncesi bu. Muhalefetin ise yapacağına inancı zayıf. Avrupa’da bizim Sosyalist Parti’ye oy verirken de burada AK Parti’ye oy veriyor. Bununla ilgili bizim de analizimiz var.
- Nedir?
Dünyanın her yerinde işçiler sol partilere atar. Her yerde siyaset iktidara gelme sanatıdır. Toplumu ikna ederek iktidara gelmeniz lazım. Türkiye’de muhafazakârlar çoktur. Sol partiler, muhafazakârları da çekecek söylem ve politika üretmeliler. CHP iktidara gelmek için ona göre program ve söylem göstermesi lazım. Ayrıca insanların bu söylem ve programları inandırıcı bulması gerekir. Ben bunu CHP’li yetkililere de söyledim.
-Brüksel’de de milletvekili avantajları var mı?
Türkiye’deki milletvekili avantajlarımız yok. Evet, maaşlarımız Türkiye ile aynı hizada, kafeteryamız var ama lokantamız yok. Emeklilik garantisi yok. Sadece Türkiye’deki milletvekili maaşına yakın maaşımız var.
- Ne kadar yani?
5 bin Euro.