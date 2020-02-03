18 bin FETÖ’cü darbe yapabilir mi?

AMERİKAN Federal Hükümeti, Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın finanse ettiği “CIA’nın yan kuruluşu” olarak bilinen RAND Corporation, kısa süre önce “Türkiye’nin Milliyetçi Rotası: ABD-Türkiye Stratejik İlişkileri ve ABD Ordusu Açısından Sonuçları” başlığını taşıyan bir rapor yayınladı.
Basında çıkan haberlere göre rapor ABD ordusu için hazırlanmış ve finanse edilmiş.
Rapor, öncelikle ABD dostu bir muhalefet oluşturmaktan söz ederken şunları söylüyor: “Türkiye’de yaşayabilir bir muhalefet lideri ya da koalisyonunun ortaya çıkması durumunda Erdoğan ve AKP 2023’te iktidardan söküp atılabilir. Bu durumda Türkiye’den daha uzlaşmacı bir yaklaşım beklenebilir çünkü 2018’te parlamentoya seçilen üç muhalefet partisi de NATO ve AB ile ilişkilerin canlandırılmasına yönelik çağrılarda bulunuyorlar.”
Sadece muhalefet ile değil, kendince iktidar içi projeksiyon da yapıyor: “ABD ordusu ile TSK liderliği arasındaki diyalog, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın artan önemi dikkate alınarak derinleştirilmeli ve ABD ile Türkiye Üst Düzey Savunma Grubu yeniden canlandırılmalı.”
FETÖ’CÜ TASFİYESİNDEN RAHATSIZ
Bununla da yetinmiyor, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin müfredatını hedef alıyor. TSK’daki üst düzey komutanlardan ve son dönemde TSK’daki tasfiyeden rahatsız olan orta kademe subayların darbe yapabileceğini söylüyor.
Bu kadar haddini aşan, hem de ABD resmi makamları tarafından finanse edilen bir rapor yazılamaz. ABD’nin yaptığı alenen yeni bir darbe tezgâhına destek olmaktır.
Peki bu mümkün mü?
15 Temmuz darbe girişimine katılanlar dahil şu ana kadar TSK’dan 19 bin FETÖ mensubu ihraç edildi. Haklarında işlem yapılanların sayısı ise 23 bini geçti. Bunun yanında “ankesörlü hat” incelemelerinde 18 bin kişinin daha FETÖ ile iltisakı tespit edildi. Tüm isimler Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Başkanlığı bünyesindeki veri havuzunda mevcut. Albay ve altı rütbedeki bu isimlerin darbe etrafında bir araya gelmesi mümkün değil. Arkalarına ABD’nin desteğini alsalar da böyle bir girişimde bulunamazlar. Çünkü 15 Temmuz’da sokağa çıkan halk bunun önündeki en büyük engel. İkincisi, devlet bu konuda alarmda, o yüzden son FETÖ’cü temizlenene kadar bu mücadele sürecek. Ayrıca, TSK’nın en başındaki isimlerin olmadığı bir darbe girişiminin başarısı imkânsız. 15 Temmuz sonrası TSK’nın yönetim şeması, yani emir-komuta yapısının değiştiğini de göz önüne almak gerekiyor.
HAZIR BEKLEYEN FETÖ’CÜLER
RAPOR ile ilgili basında çıkan haberleri okuyunca, aklıma 2019 yılı Ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı uyarı geldi. Savcılığın yazısında şu uyarılar vardı: “TSK içerisinde görevli terör örgütü mensubu askeri şahıslar ile söz konusu yapılanmada üst düzey faaliyet yürüten sözde sorumlular (öğretmen, müdür yardımcısı, müdür şeklinde örgütsel isimlendirilen) arasında, deşifre olmayı engellemek maksadıyla farklı bir iletişim modelinin kullanıldığı, diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan ByLock dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları, ülke genelinde ByLock kullandığı tespit edilen asker sayısının terör örgütünün silahlı kuvvetlerimiz içerisine sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az olmasının bu durumu gösterdiği, yine örgütün darbe girişimine nispeten çok az üyesini kullandığı, terör örgütüne yönelik bilinen kriterleri (ByLock, Bank Asya, üst düzey yöneticilerle irtibat gibi) taşımayan diğer mensuplarını ikinci bir darbe girişiminde ya da örgütsel başka bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiği değerlendirilmektedir.”
Darbe ihtimali çok ama çok zayıf olsa da TSK’da ya da devletin güvenlik birimlerinde görevli FETÖ üyelerinin yapabileceği kötülükler sınırlı değil. Savcılığın yazısında, “başka bir örgütsel faaliyette kullanılmak üzere hazır bekletilen” ifadesi bir tek FETÖ’cünün yapabileceklerine işaret ediyor. Bunun bir örneği Rus Büyükelçi Karlov’a yönelik suikasttır. Sıradan bir FETÖ’cü polis memuru, Rus Büyükelçi Karlov’u kameraların önünde, tamamen farklı bir örgütün sloganları eşliğinde katletmişti. Evet, TSK’daki 18 bin FETÖ iltisaklı yan yana gelse darbe girişimine kalkamaz ama bir FETÖ’cü bir suikastla Türkiye’yi büyük bir kaosa sokabilir.
18 bin FETÖ’cü darbe yapabilir mi?
AMERİKAN Federal Hükümeti, Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusu ve ABD Hava Kuvvetleri ile İç Güvenlik Bakanlığı’nın finanse ettiği “CIA’nın yan kuruluşu” olarak bilinen RAND Corporation, kısa süre önce “Türkiye’nin Milliyetçi Rotası: ABD-Türkiye Stratejik İlişkileri ve ABD Ordusu Açısından Sonuçları” başlığını taşıyan bir rapor yayınladı.
Basında çıkan haberlere göre rapor ABD ordusu için hazırlanmış ve finanse edilmiş.
Rapor, öncelikle ABD dostu bir muhalefet oluşturmaktan söz ederken şunları söylüyor: “Türkiye’de yaşayabilir bir muhalefet lideri ya da koalisyonunun ortaya çıkması durumunda Erdoğan ve AKP 2023’te iktidardan söküp atılabilir. Bu durumda Türkiye’den daha uzlaşmacı bir yaklaşım beklenebilir çünkü 2018’te parlamentoya seçilen üç muhalefet partisi de NATO ve AB ile ilişkilerin canlandırılmasına yönelik çağrılarda bulunuyorlar.”
Sadece muhalefet ile değil, kendince iktidar içi projeksiyon da yapıyor: “ABD ordusu ile TSK liderliği arasındaki diyalog, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın artan önemi dikkate alınarak derinleştirilmeli ve ABD ile Türkiye Üst Düzey Savunma Grubu yeniden canlandırılmalı.”
FETÖ’CÜ TASFİYESİNDEN RAHATSIZ
Bununla da yetinmiyor, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin müfredatını hedef alıyor. TSK’daki üst düzey komutanlardan ve son dönemde TSK’daki tasfiyeden rahatsız olan orta kademe subayların darbe yapabileceğini söylüyor.
Bu kadar haddini aşan, hem de ABD resmi makamları tarafından finanse edilen bir rapor yazılamaz. ABD’nin yaptığı alenen yeni bir darbe tezgâhına destek olmaktır.
Peki bu mümkün mü?
15 Temmuz darbe girişimine katılanlar dahil şu ana kadar TSK’dan 19 bin FETÖ mensubu ihraç edildi. Haklarında işlem yapılanların sayısı ise 23 bini geçti. Bunun yanında “ankesörlü hat” incelemelerinde 18 bin kişinin daha FETÖ ile iltisakı tespit edildi. Tüm isimler Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Başkanlığı bünyesindeki veri havuzunda mevcut. Albay ve altı rütbedeki bu isimlerin darbe etrafında bir araya gelmesi mümkün değil. Arkalarına ABD’nin desteğini alsalar da böyle bir girişimde bulunamazlar. Çünkü 15 Temmuz’da sokağa çıkan halk bunun önündeki en büyük engel. İkincisi, devlet bu konuda alarmda, o yüzden son FETÖ’cü temizlenene kadar bu mücadele sürecek. Ayrıca, TSK’nın en başındaki isimlerin olmadığı bir darbe girişiminin başarısı imkânsız. 15 Temmuz sonrası TSK’nın yönetim şeması, yani emir-komuta yapısının değiştiğini de göz önüne almak gerekiyor.
HAZIR BEKLEYEN FETÖ’CÜLER
RAPOR ile ilgili basında çıkan haberleri okuyunca, aklıma 2019 yılı Ekim ayında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı uyarı geldi. Savcılığın yazısında şu uyarılar vardı: “TSK içerisinde görevli terör örgütü mensubu askeri şahıslar ile söz konusu yapılanmada üst düzey faaliyet yürüten sözde sorumlular (öğretmen, müdür yardımcısı, müdür şeklinde örgütsel isimlendirilen) arasında, deşifre olmayı engellemek maksadıyla farklı bir iletişim modelinin kullanıldığı, diğer örgüt mensupları tarafından iletişim amacıyla kullanılan ByLock dahil olmak üzere bilinen iletişim usullerinden uzak durdukları, ülke genelinde ByLock kullandığı tespit edilen asker sayısının terör örgütünün silahlı kuvvetlerimiz içerisine sızdırdığı tahmini örgüt üyesi sayısına göre çok az olmasının bu durumu gösterdiği, yine örgütün darbe girişimine nispeten çok az üyesini kullandığı, terör örgütüne yönelik bilinen kriterleri (ByLock, Bank Asya, üst düzey yöneticilerle irtibat gibi) taşımayan diğer mensuplarını ikinci bir darbe girişiminde ya da örgütsel başka bir faaliyette kullanmak üzere hazır olarak beklettiği değerlendirilmektedir.”
Darbe ihtimali çok ama çok zayıf olsa da TSK’da ya da devletin güvenlik birimlerinde görevli FETÖ üyelerinin yapabileceği kötülükler sınırlı değil. Savcılığın yazısında, “başka bir örgütsel faaliyette kullanılmak üzere hazır bekletilen” ifadesi bir tek FETÖ’cünün yapabileceklerine işaret ediyor. Bunun bir örneği Rus Büyükelçi Karlov’a yönelik suikasttır. Sıradan bir FETÖ’cü polis memuru, Rus Büyükelçi Karlov’u kameraların önünde, tamamen farklı bir örgütün sloganları eşliğinde katletmişti. Evet, TSK’daki 18 bin FETÖ iltisaklı yan yana gelse darbe girişimine kalkamaz ama bir FETÖ’cü bir suikastla Türkiye’yi büyük bir kaosa sokabilir.