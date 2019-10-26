Zeytin zirvesine zeytin duasıyla selam olsun

15. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri, dün “festival” olarak, “Barış” temasıyla başladı.
29 Ekim’de sona erecek. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, son olarak Antalya Yöresel Ürünler Fuarı’nda ilçeyi tanıttıklarını, zeytinyağının önemini anlatıp tüketimi artırmayı amaçladıklarını vurguluyor.
BARIŞ VURGULANACAK
Ve Büyükçıvgın’dan festival özeti: “Sloganımız ‘Her hasat bir barış çağrısı.’ Zeytinin geçmişten bugüne simgelediği barış kavramını vurgulayacağız. Ayvalık zeytinyağına yeni pazarlar kazandıracağız. AB tescili almak için çalışmalarımız sürüyor. Festival, Ayvalık turizmine de ivme kazandıracak.”
İYİ DİLEKLERLE NOKTA
Düzenleyenlere, katılanlara, emeği geçenlere, özetle Hasat Festivali ve Ayvalık’a, ”Selam olsun” diyor, noktalıyorum: “Zeytin ağacı kadar uzun ömürlü, zeytin tohumu kadar bereketli ve zeytinyağı kadar sağlıklı bir yaşam sürün.”
Fiyata itiraz yok da
tüketim artar mı?
ZEYTİNYAĞI denilince akla hemen tüketim geliyor doğal olarak. Ayvalık Hasat Günleri gibi önemli etkinliklerle tüketimin kişi başına iki litre düzeyine geldiği bir gerçek. Yalnız geçenlerde önemli bir açıklama vardı. Edremit Ticaret Odası Meclisi Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytinyağının üreticiden çıkış litre fiyatının 18 - 20 lira, 5 litrelik tenekesinin 110 liradan az olamayacağını belirtip tüketiciyi uyarmış: “120 - 130 liranın altında 5 litrelik zeytinyağı almasınlar. 85 - 90 liralık, hatta 100 liralık yağlar zeytinyağı değil. Yüzde 90’ı kanoladır, ayçiçeğidir, pirina yağıdır.”
BAŞKAN ELBETTE HAKLI DA...
Semerci yerden göğe kadar haklıdır. Kendisi yöre insanıdır, konunun uzmanıdır, zeytinyağı fiyatı da söylediği gibi olmalıdır. Buraya kadar tamam da, kafama takılmıyor değil. Vatandaş litresine en az 20 lira verip rahatlıkla zeytinyağı alabilecek, tüketim de artabilecek mi? Dilerim benimki yalnızca kuruntudur...
BİR VEKİL ÇAĞRISI
2020 bütçesinden İzmir’e
daha fazla pay ayrılmalı
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TBMM’de görüşülmeye başlanacak 2020 bütçesi öncesi ‘İzmir’i unutmayın’ çağrısında bulundu, “İzmir, her alanda daha fazla destek almalıdır” dedi. Serter’in 2020 bütçesinden İzmir’e daha fazla pay ayrılmasını istediği bazı konular şöyle:
* Kaçak göçmen sorununun çözülmesi ve kıyıların güvenliğinin sağlanması. İzmir’de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının güçlendirilmesi. * Sanayi 4.0’a geçmek için İzmir’in sanayi altyapısını güçlendirmek.
* Teknik meslek liselerinin çoğaltılması ve çocuklarımızın orada okumasını özendirici çalışmalar. * İzmir’in temel kültür ve sanat alanındaki ihtiyaçlarını karşılama ve fiziki altyapıyı geliştirme. * Tarihi şehirlerini, kültürel mirasını koruma, restore etme ve bunu turizme sunma.
ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM
* Şehir hastanesinin gerekli insan kaynağına, tıbbi malzeme ve altyapıya kavuşması için gereken çalışmaların eksiksiz yapılması. * Şehir hastanesine İzmir’in her yerinden ulaşım sağlanması. * İzmir’in enerji altyapısını güçlendirmek. * Çevre yollarının genişletilmesi, yenilenmesi ve yeni planlamaların yapılabilmesi. * Yanan ormanların yenilenmesi yeşillendirme çalışmalarının doğasına uygun yapılması.
* Özellikle imar affı sonrası yasal statüye kavuşup kaçak olan binalarının güçlendirilmesi veya yıkılıp kentsel dönüşümünün yerinde sağlanması.
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
* İzmir’in karşı karşıya kaldığı çevre kirliliğinin sona ermesi. * Sanayi tesislerinin yaşama alanlarından uzak tutulması için gerekli çalışmaların yapılması. * Gastronomi, kongre ve kruvaziyer turizminin gelişmesi. * Yerel ürünlerin geliştirilmesi ve yerel üreticiler tarafından üretilmesi. Üretimlerinin daha fazla teşvik edilmesi. * İzmir Limanı’nın altyapısının güçlendirilmesi ve ticaret kapasitesinin artırılması.
BİR FOÇA ANIMSATMASI
İhalesi iptal edilen
tatil köyünü açacağız
YILLARDIR kapalı duran Foça Tatil Köyü ihale edildi, bir İstanbul şirketi kazandı. Ancak Foça’nın turizm ve istihdam umutlarından olan tatil köyünün ihalesi iptal edildi. Doğal olarak ilçede bir hayal kırıklığı oluştu. Tatil köyünün geleceğiyle ilgili sorular iletenlere, sanırım en iyi yanıtı veriyorum.
KATKIMIZI KOYACAĞIZ
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli bir süre önce Foça Danışma Kurulu’nda tatil köyüyle ilgili şunları söyledi: “Foça Tatil Köyü ihalesi konusunda çok talihsizlikler yaşandı. Teknik konular nedeniyle iptal edildi. Ama genel başkan yardımcımız Hamza Dağ da konuyu takip ediyor. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayıp burasını Foçalıların hizmetine açacağız ve istihdam yönünden Foça’ya katkımızı koyacağız.”
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Zamanın yaraladığı insan yine zamana sığınır. (Cioran)
Zeytin zirvesine zeytin duasıyla selam olsun
15. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri, dün “festival” olarak, “Barış” temasıyla başladı.
29 Ekim’de sona erecek. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Mustafa Büyükçıvgın, son olarak Antalya Yöresel Ürünler Fuarı’nda ilçeyi tanıttıklarını, zeytinyağının önemini anlatıp tüketimi artırmayı amaçladıklarını vurguluyor.
BARIŞ VURGULANACAK
Ve Büyükçıvgın’dan festival özeti: “Sloganımız ‘Her hasat bir barış çağrısı.’ Zeytinin geçmişten bugüne simgelediği barış kavramını vurgulayacağız. Ayvalık zeytinyağına yeni pazarlar kazandıracağız. AB tescili almak için çalışmalarımız sürüyor. Festival, Ayvalık turizmine de ivme kazandıracak.”
İYİ DİLEKLERLE NOKTA
Düzenleyenlere, katılanlara, emeği geçenlere, özetle Hasat Festivali ve Ayvalık’a, ”Selam olsun” diyor, noktalıyorum: “Zeytin ağacı kadar uzun ömürlü, zeytin tohumu kadar bereketli ve zeytinyağı kadar sağlıklı bir yaşam sürün.”
Fiyata itiraz yok da
tüketim artar mı?
ZEYTİNYAĞI denilince akla hemen tüketim geliyor doğal olarak. Ayvalık Hasat Günleri gibi önemli etkinliklerle tüketimin kişi başına iki litre düzeyine geldiği bir gerçek. Yalnız geçenlerde önemli bir açıklama vardı. Edremit Ticaret Odası Meclisi Başkanı Mehmet Hakkı Semerci, zeytinyağının üreticiden çıkış litre fiyatının 18 - 20 lira, 5 litrelik tenekesinin 110 liradan az olamayacağını belirtip tüketiciyi uyarmış: “120 - 130 liranın altında 5 litrelik zeytinyağı almasınlar. 85 - 90 liralık, hatta 100 liralık yağlar zeytinyağı değil. Yüzde 90’ı kanoladır, ayçiçeğidir, pirina yağıdır.”
BAŞKAN ELBETTE HAKLI DA...
Semerci yerden göğe kadar haklıdır. Kendisi yöre insanıdır, konunun uzmanıdır, zeytinyağı fiyatı da söylediği gibi olmalıdır. Buraya kadar tamam da, kafama takılmıyor değil. Vatandaş litresine en az 20 lira verip rahatlıkla zeytinyağı alabilecek, tüketim de artabilecek mi? Dilerim benimki yalnızca kuruntudur...
BİR VEKİL ÇAĞRISI
2020 bütçesinden İzmir’e
daha fazla pay ayrılmalı
CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, TBMM’de görüşülmeye başlanacak 2020 bütçesi öncesi ‘İzmir’i unutmayın’ çağrısında bulundu, “İzmir, her alanda daha fazla destek almalıdır” dedi. Serter’in 2020 bütçesinden İzmir’e daha fazla pay ayrılmasını istediği bazı konular şöyle:
* Kaçak göçmen sorununun çözülmesi ve kıyıların güvenliğinin sağlanması. İzmir’de yaşayan mültecilerin yaşam koşullarının güçlendirilmesi. * Sanayi 4.0’a geçmek için İzmir’in sanayi altyapısını güçlendirmek.
* Teknik meslek liselerinin çoğaltılması ve çocuklarımızın orada okumasını özendirici çalışmalar. * İzmir’in temel kültür ve sanat alanındaki ihtiyaçlarını karşılama ve fiziki altyapıyı geliştirme. * Tarihi şehirlerini, kültürel mirasını koruma, restore etme ve bunu turizme sunma.
ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM
* Şehir hastanesinin gerekli insan kaynağına, tıbbi malzeme ve altyapıya kavuşması için gereken çalışmaların eksiksiz yapılması. * Şehir hastanesine İzmir’in her yerinden ulaşım sağlanması. * İzmir’in enerji altyapısını güçlendirmek. * Çevre yollarının genişletilmesi, yenilenmesi ve yeni planlamaların yapılabilmesi. * Yanan ormanların yenilenmesi yeşillendirme çalışmalarının doğasına uygun yapılması.
* Özellikle imar affı sonrası yasal statüye kavuşup kaçak olan binalarının güçlendirilmesi veya yıkılıp kentsel dönüşümünün yerinde sağlanması.
TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ
* İzmir’in karşı karşıya kaldığı çevre kirliliğinin sona ermesi. * Sanayi tesislerinin yaşama alanlarından uzak tutulması için gerekli çalışmaların yapılması. * Gastronomi, kongre ve kruvaziyer turizminin gelişmesi. * Yerel ürünlerin geliştirilmesi ve yerel üreticiler tarafından üretilmesi. Üretimlerinin daha fazla teşvik edilmesi. * İzmir Limanı’nın altyapısının güçlendirilmesi ve ticaret kapasitesinin artırılması.
BİR FOÇA ANIMSATMASI
İhalesi iptal edilen
tatil köyünü açacağız
YILLARDIR kapalı duran Foça Tatil Köyü ihale edildi, bir İstanbul şirketi kazandı. Ancak Foça’nın turizm ve istihdam umutlarından olan tatil köyünün ihalesi iptal edildi. Doğal olarak ilçede bir hayal kırıklığı oluştu. Tatil köyünün geleceğiyle ilgili sorular iletenlere, sanırım en iyi yanıtı veriyorum.
KATKIMIZI KOYACAĞIZ
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli bir süre önce Foça Danışma Kurulu’nda tatil köyüyle ilgili şunları söyledi: “Foça Tatil Köyü ihalesi konusunda çok talihsizlikler yaşandı. Teknik konular nedeniyle iptal edildi. Ama genel başkan yardımcımız Hamza Dağ da konuyu takip ediyor. En kısa zamanda çalışmaları tamamlayıp burasını Foçalıların hizmetine açacağız ve istihdam yönünden Foça’ya katkımızı koyacağız.”
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Zamanın yaraladığı insan yine zamana sığınır. (Cioran)