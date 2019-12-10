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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Zehirsiz sofralar için haydi göreve

10 Aralık 2019

 95 kurum ve inisiyatifin oluşturduğu Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı, sebze ve meyve üretiminde kullanılan pestisitlerle (tarım zehirleri) ilgili kampanya başlattı. Kampanyada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca bazı adımlar atılması isteniyor:


DOĞA DOSTU ÜRETİM GEREK
* Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘son derece tehlikeli’, ‘yüksek seviyede tehlikeli’ ve ‘muhtemel kanserojen’ olarak belirlediği tarımda kullanılan 13 etken madde öncelikle ve acilen yasaklansın.
* Pestisitlerin tamamının 2030 yılına kadar yasaklanması, doğa dostu, zehirsiz yöntemlerle tarımsal üretim yapılması için bakanlık gerekli adımları atsın.
* Doğa dostu yöntemler ve bunlarla tarım yapan küçük üreticiler desteklensin. Üreticileri doğa dostu, zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edecek politikalar uygulansın.
* Türkiye’de tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimler artırılsın, elde edilen denetim sonuçlarıyla ilgili şeffaflık sağlansın.

 

SÖZ SİZİN

BİR ÖNERİ

Öğretmenlerle imamlara da
deprem eğitimi verilmeli

BUGÜN önemli bir öneriyi iletiyorum, Nihat Gündüz’den: “Gazetenizde yayınlanan, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi muhtarlara yönelik temel afet bilinci eğitimi başlattı’ haberini memnuniyet ve takdirle karşılıyoruz. Ülkemiz, dünya çevresinde ‘Ateş Hattı Çemberi’ şeklinde tarif edilen birinci derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Ülkemizin hemen her bölgesi her an bir deprem afetiyle karşılaşma riski altındadır.

1999’I UNUTMAYALIM
Çok eski değil, 1999 yılında Yalova depreminde 17 binden fazla insanımızı yitirmemiz hala hafızalarımızda. Deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekli çalışmalarla ilgili böyle bir eğitimin, nüfusu her geçen gün artan İzmir’de, köy ve mahalle muhtarlarına ilave olarak öğretmenlerle cami imamlarına da verilmesi, böyle büyük felaketlerden en az kayıp ve zararla çıkmamıza katkı sağlayacaktır.

VEKİLLERİMİZ ÖNCÜ OLSUN
Tıpkı Asya ülkelerinde, Çin’de, Japonya’da, Kore’de olduğu gibi... Hatta, bir kanunla bu eğitimin ülkemizin her mecrasına, bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılması talebi İzmir milletvekilleri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne götürülmelidir. Böyle bir girişim, bir ilk olması bakımından gurur verici vatandaşlık görevi olacaktır.”
Nihat Gündüz’ü daha önce de konuk etmiştim. Son olarak Ege Bölgesi’nde kısıtlı su kaynaklarının yitirilmesinden yakınıp yine bir öneri iletmişti: “Kuraklığa doğru ilerlemekteyiz. Büyük Menderes, Küçük Menderes ve Gediz nehirlerimizin tamamen kirlenmiş suları tarımda sulamada kullanılmakta ve sağlık yönünden büyük salgın hastalıklara davetiye çıkarılmaktadır.

‘NEHİRLER İÇİN EL ELE’ DEMİŞTİ
Bugüne kadar bu nehirlerde borç içindeki belediyeler ve valilikler tarafından yapılması gerekli çalışmalardan netice alınamamıştır. Büyük bütçeler, temizlik ve disiplin isteyen bu çalışmalar için merkezi hükümete ihtiyaç vardır. İzmir olarak, başta Başkanlar Kurulu, belediyeler, sanayi, ticaret ve ziraat odaları, üniversitelerin bir araya gelmesi, Ankara’ya giderek su kaynaklarımızın geri kazanılması için çalışma istenmesi gerekmektedir.”
Uzun yıllar başta ABD olmak üzere, yurt dışı ve içinde üst düzey özel sektör yöneticiliği yapan, İzmir’e çok sayıda yabancı sermaye yatırımı gelmesini sağlayan, okul kazandıran Nihat Gündüz, ESİAD’da yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı yaptı. Bugün de çeşitli şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve danışman olan, TEMA’nın mütevelli heyetinde yer alan Gündüz, şimdi de Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde ikinci yüksek öğreniminde ‘Acil Durum ve Afetler Yönetimi’ eğitimi görüyor.

BİR ANIMSATMA

Yeni yıl armağanı
ile umuda destek

KİT-VAK’ın “Geleneksel yeni yıl kermesi” 13 Aralık Cuma günü 12.00-18.00 saatleri arasında arası Kültürpark Tenis Kulübü Rose Garden 1941’de gerçekleşecek. Sevdiklerinize çok özel armağanlar seçebileceğiniz kermesin tüm geliri, “Hücresel Tedavi Merkezi” projesinde kullanılacak. Davetiyeler etkinlik günü girişten de sağlanabilecek.

BİR ETKİNLİK
İş’te Buluşma
Noktası

AYDEM “İş’te Buluşma Noktası” temasıyla düzenlenen 8. Denizli İŞKUR İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’na katıldı. Fuarda kariyerine yön vermek isteyen katılımcılar, Aydem ile iletişim ağı oluşturarak işe alım süreçleri hakkında bilgi edinme ve iş başvurusu yapma şansı yakaladı.

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