Yunanistan ekonomik düzlüğe çıktı, ya da...

HALKLA ilişkiler, marka ve itibar yönetimi denilince akla gelen ilk isimlerden Salim Kadıbeşegil’i konuk ediyorum bugün.
Bu kez vizeyle ilgili görüşünü iletiyor:
“Yine Shengen vizesi için İzmir’deki Yunan Başkonsolosluğu’na başvurduk. Eksik olmasınlar 10 aylık vize vermişler. Pasaportlarımızdaki giriş çıkışlara baksalar, son yıllarda özellikle Yunan adalarına ne sıklıkla ziyaret yaptığımızı görebilirler. Buna dayanarak en az iki yıllık vize beklentisi içindeydik. Diğer ülkeler için başvurularda durum nasıl bilmiyorum.
İŞ MODELİNE Mİ DÖNÜŞTÜ
Shengen vizesi için biliyorsunuz bir, ‘evdeki kalemtıraşın’ cinsini sormuyorlar! Kişisel bilgilerin, hem de çok özel bilgilerin, üstüne üstlük aracı kurumlar kanalıyla başkonsolosluğa verilmesinin yarattığı tedirginlik bir yana, bu Shengen işinin bir ‘vize’ süreci olmaktan çıkıp ‘iş modeline’ dönüştürüldüğünü düşünüyorum.
BAŞVURU SAYISI ARTIYOR
Önce ‘aracı kurumlar’ ortaya çıktı. Bunlar hizmet üretiyorlar, ücret alacaklar tabii. Başkonsoloslukların üzerinden ciddi bir evrak yükü alıyorlar. Shengen vize ücretinin 80 Euro’ya çıktığını öğrendik. Buraya kadar da bir şey yok. Ama ne kadar kısa süreli vize verilirse o kadar çok başvuru yapmak durumunda kalacağımız bir izlenim ortaya çıkarsa, bunun altında başka bir mantık aramamız gerekebilir.
TATİL MASRAFINI GEÇECEK GİBİ
Yani, bizim aldığımız vize Şubat 2020’de bitiyor. Eee, Yunan adalarına yaz aylarında gidilir. Ne olacak? Yeniden vize için başvurulacak. Aracı kurumun ücretini ver, 80 Euro daha bayıl! Yani yakında vize işlemleri için ödeyeceğimiz ücret yapacağımız tatil masraflarının üzerine çıkacak!
EVDEKİ BULGURDAN OLABİLİR
Eğer Yunan ekonomisi düzlüğe çıktı ve ‘yeteri kadar turist geliyor’ şeklinde bir ‘tok satıcı’ durumuna geldiyse mesele yok. Ama turizm gelirleri hala ülkenin itina ile elinde tuttuğu ana kalemlerden biriyse, ben ve benim gibi düşünenler nedeniyle evdeki ‘bulgurdan’ olabilir!”
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BİR DUYURU VE ÇAĞRI
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i
yarın 100. yılda anıyoruz
15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden güçleri içine sindiremeyen ve ilk kurşunu sıkarak Milli Mücadele’nin kıvılcımını yakan Gazeteci Hasan Tahsin şehit düştü. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, yarın o ilk kurşunun 100’üncü yıldönümünde anılıyor.
TÖREN VE YÜRÜYÜŞ
Hasan Tahsin için ilk tören yarın saat 10.30’da Konak Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek. Hasan Tahsin anısına saat 11.00’de de bando eşliğinde Konak’tan Cumhuriyet Meydanı’na “100. Yıl Yürüyüşü” var.
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, saat 16.00’dan itibaren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde konferans, Şehit Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nın ödül töreni ve Üç Destan konulu etkinlik düzenliyor.
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BİR ETKİNLİK
19 Mayıs Bayramı’nda
‘Bağımsızlık Koşusu’
KARABAĞLAR Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle “100. Yıl Bağımsızlık Koşusu” düzenliyor. 19 Mayıs saat 16.00’da Üçkuyular - Fahrettin Altay Metro çıkışında başlayacak koşu Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı’nda sona erecek. Ayrıntılı bilgi için: http://www.karabaglar.bel.tr/etki…/100yil-bagimsizlik-kosusu Telefonlar: 414 79 01 - 414 79 18
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BİR ÖZEL HAFTA İÇİN
Engelsiz bir
etkinlik var
KARŞIYAKA Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle 18 Mayıs’ta saat 18.00’de Çarşı Kültür Merkezi’nde, “Şiirde Engel Yok” adlı etkinlik düzenliyor. Moris Karmona projesi olan etkinliğin koordinatörü Feruz Bozaslan, Esila Erten ve Nazlıcan Toprak’ın sunacağı, Doğa Tırpan’ın piyanosuyla eşlik edeceği etkinliğe Aysun Alkan, Bora Kokuluçiçek, Bengü Ceren Çelik, Moris Karmona ve Ahmet Cumhur Köymen katılıyor.
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BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Say ki, yoksun... Varmışsın gibi mutlu ol... (Hayyam)
Yunanistan ekonomik düzlüğe çıktı, ya da...
HALKLA ilişkiler, marka ve itibar yönetimi denilince akla gelen ilk isimlerden Salim Kadıbeşegil’i konuk ediyorum bugün.
Bu kez vizeyle ilgili görüşünü iletiyor:
“Yine Shengen vizesi için İzmir’deki Yunan Başkonsolosluğu’na başvurduk. Eksik olmasınlar 10 aylık vize vermişler. Pasaportlarımızdaki giriş çıkışlara baksalar, son yıllarda özellikle Yunan adalarına ne sıklıkla ziyaret yaptığımızı görebilirler. Buna dayanarak en az iki yıllık vize beklentisi içindeydik. Diğer ülkeler için başvurularda durum nasıl bilmiyorum.
İŞ MODELİNE Mİ DÖNÜŞTÜ
Shengen vizesi için biliyorsunuz bir, ‘evdeki kalemtıraşın’ cinsini sormuyorlar! Kişisel bilgilerin, hem de çok özel bilgilerin, üstüne üstlük aracı kurumlar kanalıyla başkonsolosluğa verilmesinin yarattığı tedirginlik bir yana, bu Shengen işinin bir ‘vize’ süreci olmaktan çıkıp ‘iş modeline’ dönüştürüldüğünü düşünüyorum.
BAŞVURU SAYISI ARTIYOR
Önce ‘aracı kurumlar’ ortaya çıktı. Bunlar hizmet üretiyorlar, ücret alacaklar tabii. Başkonsoloslukların üzerinden ciddi bir evrak yükü alıyorlar. Shengen vize ücretinin 80 Euro’ya çıktığını öğrendik. Buraya kadar da bir şey yok. Ama ne kadar kısa süreli vize verilirse o kadar çok başvuru yapmak durumunda kalacağımız bir izlenim ortaya çıkarsa, bunun altında başka bir mantık aramamız gerekebilir.
TATİL MASRAFINI GEÇECEK GİBİ
Yani, bizim aldığımız vize Şubat 2020’de bitiyor. Eee, Yunan adalarına yaz aylarında gidilir. Ne olacak? Yeniden vize için başvurulacak. Aracı kurumun ücretini ver, 80 Euro daha bayıl! Yani yakında vize işlemleri için ödeyeceğimiz ücret yapacağımız tatil masraflarının üzerine çıkacak!
EVDEKİ BULGURDAN OLABİLİR
Eğer Yunan ekonomisi düzlüğe çıktı ve ‘yeteri kadar turist geliyor’ şeklinde bir ‘tok satıcı’ durumuna geldiyse mesele yok. Ama turizm gelirleri hala ülkenin itina ile elinde tuttuğu ana kalemlerden biriyse, ben ve benim gibi düşünenler nedeniyle evdeki ‘bulgurdan’ olabilir!”
-----
BİR DUYURU VE ÇAĞRI
Şehit Gazeteci Hasan Tahsin’i
yarın 100. yılda anıyoruz
15 Mayıs 1919’da İzmir’i işgal eden güçleri içine sindiremeyen ve ilk kurşunu sıkarak Milli Mücadele’nin kıvılcımını yakan Gazeteci Hasan Tahsin şehit düştü. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, yarın o ilk kurşunun 100’üncü yıldönümünde anılıyor.
TÖREN VE YÜRÜYÜŞ
Hasan Tahsin için ilk tören yarın saat 10.30’da Konak Meydanı’ndaki İlk Kurşun Anıtı önünde anma töreni düzenlenecek. Hasan Tahsin anısına saat 11.00’de de bando eşliğinde Konak’tan Cumhuriyet Meydanı’na “100. Yıl Yürüyüşü” var.
YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, saat 16.00’dan itibaren Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde konferans, Şehit Hasan Tahsin Gazetecilik Yarışması’nın ödül töreni ve Üç Destan konulu etkinlik düzenliyor.
-----
BİR ETKİNLİK
19 Mayıs Bayramı’nda
‘Bağımsızlık Koşusu’
KARABAĞLAR Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle “100. Yıl Bağımsızlık Koşusu” düzenliyor. 19 Mayıs saat 16.00’da Üçkuyular - Fahrettin Altay Metro çıkışında başlayacak koşu Bahçelievler Uğur Mumcu Parkı’nda sona erecek. Ayrıntılı bilgi için: http://www.karabaglar.bel.tr/etki…/100yil-bagimsizlik-kosusu Telefonlar: 414 79 01 - 414 79 18
-----
BİR ÖZEL HAFTA İÇİN
Engelsiz bir
etkinlik var
KARŞIYAKA Belediyesi, Engelliler Haftası nedeniyle 18 Mayıs’ta saat 18.00’de Çarşı Kültür Merkezi’nde, “Şiirde Engel Yok” adlı etkinlik düzenliyor. Moris Karmona projesi olan etkinliğin koordinatörü Feruz Bozaslan, Esila Erten ve Nazlıcan Toprak’ın sunacağı, Doğa Tırpan’ın piyanosuyla eşlik edeceği etkinliğe Aysun Alkan, Bora Kokuluçiçek, Bengü Ceren Çelik, Moris Karmona ve Ahmet Cumhur Köymen katılıyor.
-----
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Say ki, yoksun... Varmışsın gibi mutlu ol... (Hayyam)