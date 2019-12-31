Yeni yıl için acil reçete

Yılın son günü. Acısıyla, tatlısıyla yaşadık bu yılı. Vedalaştığımız yıldaki acıların, olumsuzlukların, tatsız anı olarak kalmasını, bir kez daha yaşanmamasını diliyorum. Gelelim 2020’ye. Herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler diliyorum. “Herkes geleceğe güvenle bakabilsin. 2020’de barış, kardeşlik, huzur dolu günler yaşayalım. Yeni yılınız kutlu olsun” diyorum. Her yılbaşı olduğu gibi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu’nun yeni yıl mektubunu iletiyorum:
UMUT VE HEYECANDIR, SAĞLIKTIR
“Merhaba Nedim Abi...
2020’ye saatler kaldı. Yeni bir yıla girerken duygularımı paylaşmak istedim. Yeni, umut ve heyecandır. Yeni yıl, sağlıktır. Yeni yıl, taze kararlardır. 2019 yılına girerken, yine size yazdığım mektupta, ‘içimizdeki çocuğu yaşatalım’ demiştim. Çocukluk heyecanını, çocukluk umudunu sağlam tutalım diye vurgu yapmıştım. 2019 yılı benim için çok keyifli geçti.
2019’DA NELER YAPTIM
Aldığım kararların tamamına olmasa da, büyük çoğunluğuna uydum. Neler yaptım? Günde ortalama iki saat kitap okumaya başladım. Her gün ortalama bir saat, kişisel gelişimle ilgili bir video izledim. Haftanın beş günü spor yaptım. Gönüllü işlere devam ettim. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği olarak arkadaşlarımla verdiğimiz ilkyardım eğitimlerini daha da yaygınlaştırdık. Hayat kurtarmaya ve hayat kurtarmayı öğretmeye devam ettim.
Birkaç yıldır geliştirdiğim ‘10 Yaş Daha Genç’ projesini birçok kente taşıdım. Hayat kurtarma eğitimine şimdi de hayatta kalma, sağlıklı kalma bilincini ekledim. Sağlık ve sağlıklı yaşam için okuyorum, yazıyorum, araştırıyorum.
ASIRLIKLARIN 5 ÖZELLİĞİ
Geçtiğimiz aylarda yaptığım bir araştırma sonucunda 100 yaşını geçen ve sağlıklı kalan farklı ülkelerdeki insanların 5 özelliğini çıkardım. Neymiş, paylaşayım: 1. Çok hareketliler. Kıpır kıpırlar. 2- İnceler. Yani kilolu değiller. 3. Su içiyorlar. 4. Hobileri var. 5. Mutlu ve huzurlular.
VE SAĞLIKLI KARARLARIM
Ben de izin verirsen 2020 için aldığım yeni kararları seninle de paylaşmak istiyorum: * İlk ve en net kararım, arabaya binerken cep telefonumu kapatmak. Bunda çok ısrarlıyım. Son yıllarda trafik kazalarının en önemli nedenlerinin başında araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak veya mesajlaşmak gelmektedir. * Yeni yılın ilk ayında genel kontrol yaptıracağım. Kan ve idrar testleri ile birlikte ultrason ve kalp grafisi çektirmeyi planlıyorum. İki yıl önce yaptırdığım yemek borusu, mide endoskopisi ve kolonoskopiyi bu yıl da tekrarlayacağım. * Doğal, organik ürünleri hayatıma sokmayı öğrendim. Paketlenmiş, kutulanmış, poşete girmiş ve dondurulmuş gıdaları ise hayatımdan tamamen çıkardım. * Yeni yılda, gluten içeren tüm gıdaları hayatımdan tamamen çıkarmayı planladım. Gluten, nişasta bazlı şeker ve GDO’lu ürünler bizi hasta ediyor.
YİYECEK İÇECEKLERE DİKKAT
* Artık marketlerde satılan tüm ürünlerin üzerindeki içerikleri açıklayan etiketlere bakmayı ve okumayı öğrendim. Bunu öyle çok önemsiyorum ki, zaten içerikleri anlayınca neyin iyi, neyin kötü geldiğini anlayabilmeniz kolaylaşıyor. * Doğa, ne yazık eskiden olduğu kadar bonkör değil. Toprağımız kirlendi ve bize sunduğu nimetler artık yeterli hammaddeyi sağlayamıyor. Antioksidan besin takviyeleri ve omega-3 kullanmaya devam edeceğim. * Hareket ve hareketli yaşamın, ağır sporlardan çok daha verimli ve sağlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ben de 2020’de yürümeye, egzersize her gün en az bir saat ayıracağım. * Yeni yılda doğa yürüyüş gruplarına katılmayı, doğaseverlerle daha çok zaman geçirmeyi düşünüyorum.
RUHSAL VE SOSYAL İYİLİK HALİ
Sağlık, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu tanımına uyabilmek çok kolay değil. Fiziksel olarak iyi olsanız da çevrenize, yaşadığınız alanda, etrafınızda olanlara kayıtsız kalamıyorsunuz. Kayıtsız kaldığınızda siz çevrenizden soyutlanıyorsunuz. Bu nedenledir ki sivil toplum kuruluşlarında, gönüllü derneklerde çalışıp, üretmek hem sosyal yapımızı güçlendiriyor, hem de bizi çevremize güç veren liderler haline getiriyor.
BEDENİMİZE ÖZEN GÖSTERELİM
* Yeni yılda gönüllü dernek çalışmalarına devam edeceğim. Yaşadığım çevre, il ve ülkem için zaman ayıracağım. * 2020’de haftada iki gün yoga yapacağım. * Motor ve bisiklet üzerinde, yani iki teker üzerinde daha uzun zaman geçireceğim. Çünkü, özgürlüğü çok seviyorum. * 2020 yılının ortalarında hazır olacağını düşündüğüm bir de kitabım olacak. Hayat kurtarmanın ve hayatta kalmanın sırlarını yazacağım.
SON SÖZ: Güçlü bir bedene sahibiz. Ona özen gösterirsek hayatta kalabiliriz.”
BİR ALINTI
Salim Kadıbeşegil’den: Yeni yıl yaşamın tüm güzelliklerini, başarılarını, heyecanlarını paylaşmaya değer gerçekten “yeni” dostluklar getirsin (Edward Hopper)
Yeni yıl için acil reçete
BUGÜN 31 Aralık 2019...
Yılın son günü. Acısıyla, tatlısıyla yaşadık bu yılı. Vedalaştığımız yıldaki acıların, olumsuzlukların, tatsız anı olarak kalmasını, bir kez daha yaşanmamasını diliyorum. Gelelim 2020’ye. Herkese sağlık, mutluluk ve güzellikler diliyorum. “Herkes geleceğe güvenle bakabilsin. 2020’de barış, kardeşlik, huzur dolu günler yaşayalım. Yeni yılınız kutlu olsun” diyorum. Her yılbaşı olduğu gibi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uz. Dr. Ülkümen Rodoplu’nun yeni yıl mektubunu iletiyorum:
UMUT VE HEYECANDIR, SAĞLIKTIR
“Merhaba Nedim Abi...
2020’ye saatler kaldı. Yeni bir yıla girerken duygularımı paylaşmak istedim. Yeni, umut ve heyecandır. Yeni yıl, sağlıktır. Yeni yıl, taze kararlardır. 2019 yılına girerken, yine size yazdığım mektupta, ‘içimizdeki çocuğu yaşatalım’ demiştim. Çocukluk heyecanını, çocukluk umudunu sağlam tutalım diye vurgu yapmıştım. 2019 yılı benim için çok keyifli geçti.
2019’DA NELER YAPTIM
Aldığım kararların tamamına olmasa da, büyük çoğunluğuna uydum. Neler yaptım? Günde ortalama iki saat kitap okumaya başladım. Her gün ortalama bir saat, kişisel gelişimle ilgili bir video izledim. Haftanın beş günü spor yaptım. Gönüllü işlere devam ettim. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği olarak arkadaşlarımla verdiğimiz ilkyardım eğitimlerini daha da yaygınlaştırdık. Hayat kurtarmaya ve hayat kurtarmayı öğretmeye devam ettim.
Birkaç yıldır geliştirdiğim ‘10 Yaş Daha Genç’ projesini birçok kente taşıdım. Hayat kurtarma eğitimine şimdi de hayatta kalma, sağlıklı kalma bilincini ekledim. Sağlık ve sağlıklı yaşam için okuyorum, yazıyorum, araştırıyorum.
ASIRLIKLARIN 5 ÖZELLİĞİ
Geçtiğimiz aylarda yaptığım bir araştırma sonucunda 100 yaşını geçen ve sağlıklı kalan farklı ülkelerdeki insanların 5 özelliğini çıkardım. Neymiş, paylaşayım: 1. Çok hareketliler. Kıpır kıpırlar. 2- İnceler. Yani kilolu değiller. 3. Su içiyorlar. 4. Hobileri var. 5. Mutlu ve huzurlular.
VE SAĞLIKLI KARARLARIM
Ben de izin verirsen 2020 için aldığım yeni kararları seninle de paylaşmak istiyorum: * İlk ve en net kararım, arabaya binerken cep telefonumu kapatmak. Bunda çok ısrarlıyım. Son yıllarda trafik kazalarının en önemli nedenlerinin başında araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak veya mesajlaşmak gelmektedir. * Yeni yılın ilk ayında genel kontrol yaptıracağım. Kan ve idrar testleri ile birlikte ultrason ve kalp grafisi çektirmeyi planlıyorum. İki yıl önce yaptırdığım yemek borusu, mide endoskopisi ve kolonoskopiyi bu yıl da tekrarlayacağım. * Doğal, organik ürünleri hayatıma sokmayı öğrendim. Paketlenmiş, kutulanmış, poşete girmiş ve dondurulmuş gıdaları ise hayatımdan tamamen çıkardım. * Yeni yılda, gluten içeren tüm gıdaları hayatımdan tamamen çıkarmayı planladım. Gluten, nişasta bazlı şeker ve GDO’lu ürünler bizi hasta ediyor.
YİYECEK İÇECEKLERE DİKKAT
* Artık marketlerde satılan tüm ürünlerin üzerindeki içerikleri açıklayan etiketlere bakmayı ve okumayı öğrendim. Bunu öyle çok önemsiyorum ki, zaten içerikleri anlayınca neyin iyi, neyin kötü geldiğini anlayabilmeniz kolaylaşıyor. * Doğa, ne yazık eskiden olduğu kadar bonkör değil. Toprağımız kirlendi ve bize sunduğu nimetler artık yeterli hammaddeyi sağlayamıyor. Antioksidan besin takviyeleri ve omega-3 kullanmaya devam edeceğim. * Hareket ve hareketli yaşamın, ağır sporlardan çok daha verimli ve sağlıklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu konuda çok sayıda bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ben de 2020’de yürümeye, egzersize her gün en az bir saat ayıracağım. * Yeni yılda doğa yürüyüş gruplarına katılmayı, doğaseverlerle daha çok zaman geçirmeyi düşünüyorum.
RUHSAL VE SOSYAL İYİLİK HALİ
Sağlık, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik halidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün bu tanımına uyabilmek çok kolay değil. Fiziksel olarak iyi olsanız da çevrenize, yaşadığınız alanda, etrafınızda olanlara kayıtsız kalamıyorsunuz. Kayıtsız kaldığınızda siz çevrenizden soyutlanıyorsunuz. Bu nedenledir ki sivil toplum kuruluşlarında, gönüllü derneklerde çalışıp, üretmek hem sosyal yapımızı güçlendiriyor, hem de bizi çevremize güç veren liderler haline getiriyor.
BEDENİMİZE ÖZEN GÖSTERELİM
* Yeni yılda gönüllü dernek çalışmalarına devam edeceğim. Yaşadığım çevre, il ve ülkem için zaman ayıracağım. * 2020’de haftada iki gün yoga yapacağım. * Motor ve bisiklet üzerinde, yani iki teker üzerinde daha uzun zaman geçireceğim. Çünkü, özgürlüğü çok seviyorum. * 2020 yılının ortalarında hazır olacağını düşündüğüm bir de kitabım olacak. Hayat kurtarmanın ve hayatta kalmanın sırlarını yazacağım.
SON SÖZ: Güçlü bir bedene sahibiz. Ona özen gösterirsek hayatta kalabiliriz.”
BİR ALINTI
Salim Kadıbeşegil’den: Yeni yıl yaşamın tüm güzelliklerini, başarılarını, heyecanlarını paylaşmaya değer gerçekten “yeni” dostluklar getirsin (Edward Hopper)