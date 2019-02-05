Yayaya yol ver

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafik kampanyası başlatılacağını, dikkat çekmek için eylem yapılacağını duyurdu.
“Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019, “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi. Kampanya yarın 12.00-13.00 saatleri arasında tüm illerde başlatılacak. Sürücülerin yaya geçitlerini fark etmesi, yayaların geçitlerdeki geçiş üstünlüğü vurgulanacak, yayaların da geçitleri kullanması teşvik edilecek. Kampanyayı, sürekli bir yaya olarak, yürekten destekliyorum. Bakan Soylu’nun önem verdiği kampanyayı duyunca, çok önceleri sosyal medyada yer alan bir “Sokakgaste” çağrısı geldi aklıma:
YÜRÜME HAKKI YOK
“Unutmayalım ki, her vatandaş önce yaya, sonra sürücü oluyor. Ülkemizde yayaların, ne karşıdan karşıya geçerken, ne de kaldırımlarda yürüme hakkı var. Hep söylenir ‘Avrupa’da yayalar, yollarda öncelikli’ diye. Giden bunu görür, hoşuna gider, şaşırır, ‘keşke memleketimizde de yayalara bu kadar saygı gösterilse’ der. Ama gelince bildiğini okur, gördüklerini unutur. Yani aynı tas, aynı hamam.
İZMİR’DE BAŞLATALIM
Diyorum ki, İzmirliler olarak bu farkındalığı başlatalım. Sonra tüm ülkemize yayılsın.
Sürücü ve yaya olarak haklarımız neyse ona uyalım, yaya geçitlerini kullanalım, ışık olmayan geçitlerde sürücüler yayaya koşulsuz yol versin. Bunu yaparken arkadaki araç saygısızca korna da çalmasın!!!
İnanın zor değil. Avrupa’da nasıl hoşumuza gidiyorsa burada da gidecek. Biraz EMPATİ yaparsak gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Yaya olarak sana saygı gösterildiğinde, direksiyona oturduğunda aynı şeyi sen de yapacaksın. Bu iyi bir VİRÜS... Umarım çok çabuk yayılır, herkese bulaşır...” (Murat Gökerti-Sokakgaste)
HERKESE KOLAY GELSİN
Çok önceden paylaşılan bir dilek ve bakanlığın kampanyası, ne güzel örtüşüyor. Üstelik yalnızca İzmir’de değil, tüm ülkede başlatılıyor farkındalık. “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” kampanyasının amacına ulaşmasını, sürücülerimizin yayalara daha dikkatli, farklı ve de sevecen bakmasını diliyor, herkese “kolay gelsin” diyorum.
-----
POLİTİK
GEZİNTİ
CHP’de adaylar rahat mı
AK Parti’den ilginç görüş
POLİTİKADA kısa bir hafta sonu turu atıverelim... CHP’de yetkili kurullar adaylar için toplandı. Adaylığı açıklanan bir belediye başkanının yerine başkasının gösterileceği, tepki üzerine vazgeçildiği ileri sürüldü. Bayraklı’da yeni bir aday çıkınca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun rest çektiği iddialar arasındaydı.
DİKEN ÜSTÜ DURUMU
Sonunda Kılıçdaroğlu’na aday belirleme ve değiştirme yetkisi verildi. Son söz onda yani. Bu, CHP’li adayların, kesin liste Yüksek Seçim Kurulu’na verilinceye değin diken üstünde olması demek. Belli mi olur, Kemal Bey’in aklına gelebilecek bir isim, bir adayın yerine konuverir. “Bu saatten sonra öyle şey olmaz!” dememek gerek. Politikada sürprizler pekala olur.
FARKLI YAKLAŞIM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçim sürecinde adayların projeleri ve başkanların yaptıklarıyla ilgilenilmesi gerektiğini belirtmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun aday yapılmamasını değerlendirmiş. “Politik söylem” diye niteleyenler olacaktır, bana “Olması gerekenin dillendirilmesi” gibi geldi, özetleyeyim:
İNSANİ İLİŞKİLER
“Aziz Kocaoğlu bizim de belediyecilik anlamında eleştirdiğimiz biridir, ama kötü insan değildir, insani ilişkileri de iyidir. Kendisiyle gayet güzel insani ilişkilerimiz oldu. Belediyeciliğini eleştirdik, insanlığıyla ilgili bir şey söylemedik. Gidişinden ziyade böyle gidecek olması hak edilen bir nokta değil. Bu muameleyi hak etmiyor.”
-----
BİR ÖDÜL
GURURU
Bizim profesöre
kocaman ‘aferin’
HABERİ anımsayalım. “Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak’la ekibi, genetik bozukluklar nedeniyle hücrelerde sentezlenip kanserden alzheimere kadar birçok hastalığa yol açan hatalı proteinlerle ilgili 15 yıldır çalışma yürütüyor. Kırmızıbayrak’a bu çalışmalar nedeniyle eczacılığın en prestijli ödüllerinden olan ‘Altın Havan’ kapsamında ‘Araştırmacı Ödülü’ verildi. Kırmızıbayrak, kötü mutant proteinlerin yıkım mekanizmalarını düzenleyen spesifik ilaç moleküllerinin keşfinin birçok hastalığın tedavisine umut vaat ettiğini söylüyor.”
ÇOK HAVALIYIZ BİZ
İzmir’den bir bilim insanının ödül alması elbette sevindirici. Ama biz bu ödülle daha bir havalandık, farklı gururlandık. Neden mi? Çünkü ödülü, “Bizim kız” aldı. Bu ödüllü profesör, uzun yıllar öncesinden Göztepe Eczanesi’nden tanıdığım bizim “Petek”. Meral-Mahmut Ballar’ın kızı, Çağdaş’ın kardeşi... Tüm aileye, “Ne mutlu bize” diyorum. Prof. Kırmızıbayrak’ı kutluyor, yaşattığı güzel duygular için teşekkür ediyorum.
-----
BİR DUYURU
Mordoğan’da bir etkinlik
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Geçmiş veya gelecek yoktur. Sadece sonsuz bir şimdi vardır. (James Joyce)
Yayaya yol ver
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yaya öncelikli trafik kampanyası başlatılacağını, dikkat çekmek için eylem yapılacağını duyurdu.
“Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” sloganıyla 2019, “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan edildi. Kampanya yarın 12.00-13.00 saatleri arasında tüm illerde başlatılacak. Sürücülerin yaya geçitlerini fark etmesi, yayaların geçitlerdeki geçiş üstünlüğü vurgulanacak, yayaların da geçitleri kullanması teşvik edilecek. Kampanyayı, sürekli bir yaya olarak, yürekten destekliyorum. Bakan Soylu’nun önem verdiği kampanyayı duyunca, çok önceleri sosyal medyada yer alan bir “Sokakgaste” çağrısı geldi aklıma:
YÜRÜME HAKKI YOK
“Unutmayalım ki, her vatandaş önce yaya, sonra sürücü oluyor. Ülkemizde yayaların, ne karşıdan karşıya geçerken, ne de kaldırımlarda yürüme hakkı var. Hep söylenir ‘Avrupa’da yayalar, yollarda öncelikli’ diye. Giden bunu görür, hoşuna gider, şaşırır, ‘keşke memleketimizde de yayalara bu kadar saygı gösterilse’ der. Ama gelince bildiğini okur, gördüklerini unutur. Yani aynı tas, aynı hamam.
İZMİR’DE BAŞLATALIM
Diyorum ki, İzmirliler olarak bu farkındalığı başlatalım. Sonra tüm ülkemize yayılsın.
Sürücü ve yaya olarak haklarımız neyse ona uyalım, yaya geçitlerini kullanalım, ışık olmayan geçitlerde sürücüler yayaya koşulsuz yol versin. Bunu yaparken arkadaki araç saygısızca korna da çalmasın!!!
İnanın zor değil. Avrupa’da nasıl hoşumuza gidiyorsa burada da gidecek. Biraz EMPATİ yaparsak gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Yaya olarak sana saygı gösterildiğinde, direksiyona oturduğunda aynı şeyi sen de yapacaksın. Bu iyi bir VİRÜS... Umarım çok çabuk yayılır, herkese bulaşır...” (Murat Gökerti-Sokakgaste)
HERKESE KOLAY GELSİN
Çok önceden paylaşılan bir dilek ve bakanlığın kampanyası, ne güzel örtüşüyor. Üstelik yalnızca İzmir’de değil, tüm ülkede başlatılıyor farkındalık. “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” kampanyasının amacına ulaşmasını, sürücülerimizin yayalara daha dikkatli, farklı ve de sevecen bakmasını diliyor, herkese “kolay gelsin” diyorum.
-----
POLİTİK
GEZİNTİ
CHP’de adaylar rahat mı
AK Parti’den ilginç görüş
POLİTİKADA kısa bir hafta sonu turu atıverelim... CHP’de yetkili kurullar adaylar için toplandı. Adaylığı açıklanan bir belediye başkanının yerine başkasının gösterileceği, tepki üzerine vazgeçildiği ileri sürüldü. Bayraklı’da yeni bir aday çıkınca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun rest çektiği iddialar arasındaydı.
DİKEN ÜSTÜ DURUMU
Sonunda Kılıçdaroğlu’na aday belirleme ve değiştirme yetkisi verildi. Son söz onda yani. Bu, CHP’li adayların, kesin liste Yüksek Seçim Kurulu’na verilinceye değin diken üstünde olması demek. Belli mi olur, Kemal Bey’in aklına gelebilecek bir isim, bir adayın yerine konuverir. “Bu saatten sonra öyle şey olmaz!” dememek gerek. Politikada sürprizler pekala olur.
FARKLI YAKLAŞIM
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yerel seçim sürecinde adayların projeleri ve başkanların yaptıklarıyla ilgilenilmesi gerektiğini belirtmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun aday yapılmamasını değerlendirmiş. “Politik söylem” diye niteleyenler olacaktır, bana “Olması gerekenin dillendirilmesi” gibi geldi, özetleyeyim:
İNSANİ İLİŞKİLER
“Aziz Kocaoğlu bizim de belediyecilik anlamında eleştirdiğimiz biridir, ama kötü insan değildir, insani ilişkileri de iyidir. Kendisiyle gayet güzel insani ilişkilerimiz oldu. Belediyeciliğini eleştirdik, insanlığıyla ilgili bir şey söylemedik. Gidişinden ziyade böyle gidecek olması hak edilen bir nokta değil. Bu muameleyi hak etmiyor.”
-----
BİR ÖDÜL
GURURU
Bizim profesöre
kocaman ‘aferin’
HABERİ anımsayalım. “Ege Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak’la ekibi, genetik bozukluklar nedeniyle hücrelerde sentezlenip kanserden alzheimere kadar birçok hastalığa yol açan hatalı proteinlerle ilgili 15 yıldır çalışma yürütüyor. Kırmızıbayrak’a bu çalışmalar nedeniyle eczacılığın en prestijli ödüllerinden olan ‘Altın Havan’ kapsamında ‘Araştırmacı Ödülü’ verildi. Kırmızıbayrak, kötü mutant proteinlerin yıkım mekanizmalarını düzenleyen spesifik ilaç moleküllerinin keşfinin birçok hastalığın tedavisine umut vaat ettiğini söylüyor.”
ÇOK HAVALIYIZ BİZ
İzmir’den bir bilim insanının ödül alması elbette sevindirici. Ama biz bu ödülle daha bir havalandık, farklı gururlandık. Neden mi? Çünkü ödülü, “Bizim kız” aldı. Bu ödüllü profesör, uzun yıllar öncesinden Göztepe Eczanesi’nden tanıdığım bizim “Petek”. Meral-Mahmut Ballar’ın kızı, Çağdaş’ın kardeşi... Tüm aileye, “Ne mutlu bize” diyorum. Prof. Kırmızıbayrak’ı kutluyor, yaşattığı güzel duygular için teşekkür ediyorum.
-----
BİR DUYURU
Mordoğan’da bir etkinlik
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Geçmiş veya gelecek yoktur. Sadece sonsuz bir şimdi vardır. (James Joyce)