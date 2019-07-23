Yaşam bağışları daha çabuk incelensin umutlar yeşersin

“Ben de bağışçı olacağım” dedi Deniz Sipahi geçenlerde. Kök hücre bağışının önemini vurguladığı yazısında nakil bekleyen İlayda Güven örneğinden yola çıktı, bu konuda adeta seferberlik ilan edilen minik Öykü Arin’den söz etti.
Öncelikle sağlıklı herkesin üç tüp kan vererek kök hücre bağışçısı olmasını diliyorum. Ve aklıma takılan bir konuyu paylaşacağım.
Milyonda bir görüldüğü belirtilen bir lösemi türüne yakalanan Öykü Arin için ailesi kolları sıvadı. “Öykü Arin’e umut ol” kampanyası başlatıldı, yurtiçi ve dışında milyonlar, minik kız için sıraya girdi. Ancak Öykü’ye sağlık olacak kök hücre bulunamadı. Yarı uyumlu olan önce annesinden sonra da babasından kök hücre nakli gerçekleşti. Babadan nakledilenin olumlu sonuç verdiği açıklandı, Öykü taburcu edildi, kampanya sürüyor.
ÇOCUKLAR YAŞASIN DİYE
Anne Eylem Şen Yazıcı’da söz: “Toplumun her kesimi bu kampanyada bir araya geldi. Kampanyayı sadece Öykü Arin için yapmadık. Toplanan kök hücrelerle çok sayıda kişi ilik nakli oldu. Nakil için bekleyen bin 700 hasta var. İnşallah onlar da bir umut bulurlar. Anne ve baba yüzde 50 uyumlu. Nakil süreçlerinde yüzde 100’e yakın donör bulunursa daha az riskli nakil gerçekleşiyor. Nakil sürecinde hayatını kaybeden çok hasta var. Yarı uyumlu nakilde hayatını kaybetme riski daha yüksek. Biz sonunda başarıya ulaştık, çok mutluyuz. Her gün, her dakika şükrediyorum. Umudumuzu diri tutacağız. Onun sağlıklı ve mutlu olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. ‘Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin’ demeye devam ediyorum. Biz bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bütün Öykü’ler için sürdüreceğiz.”
ÇABUK İNCELENEMİYOR
Ve gelelim aklıma takılan konuya... Efendim bu seferberlikte 150 bin kök hücre örneği toplandığı söyleniyor. Ancak sık sık dile getirilen bir sorun var. O da toplanan örneklerin çabuk incelenememesi. Yani nakil için bekleyen bin 700 hasta var, yaklaşık 150 bin kök hücre toplanmış. Belki de sağlık bekleyen bu hastalara uygun olan çıkacak. Toplanan örneklerin çabuk incelenmesi için kampanya da başlatıldı. Bu konuda da söz şimdi Öykü’nün dayısı Erbil Şen’de:
GENETİK İKİZLER OLABİLİR
“Öykü’müz ve tüm lösemi hastaları için geçen her dakika çok önemli. Sağlık Bakanlığı’nda işlenmeyi bekleyen 100 bin kan örneğinin ve yeni bağış yapılan numunelerin içinde belki de Öykü’nün ve onun gibi nakil bekleyen hastaların genetik ikizleri var. Ancak bu numuneler laboratuvarda işlenmeyi bekliyor. Söz konusu 100 bine yakın kan örneğinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor. Sağlık Bakanlığı’na aylık 8 bin 500 olan inceleme kapasitesini 25 bine çıkardıkları için tüm lösemili hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Lakin bu kapasite hala yeterli değil. Çünkü, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) verilerine göre, kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık bin 700 hasta ve incelenmeyi bekleyen 100 bine yakın kan örneği var hala. Bu kan örnekleri işlendiğinde yaklaşık bin 700 lösemi hastasının belki de hayatını kurtaracak ve aynı zamanda gelecekteki olası lösemi hastaları için de umut olacak. Taraması yapılmamış yaklaşık 100 bin kan örneğinin hızlıca işlenebilmesi için uygun laboratuvarları/teknolojileri olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin devreye sokulmasını istiyoruz. Yurtdışındaki laboratuvarlarda numunelerin çalışılması ve TÜRKÖK’e yapılacak ilave personel/makine desteği ile daha hızlı tarama yapılmasını talep ediyoruz.”
BİR HAMLE DAHA GÜZEL OLUR
Aklıma takılan konu da gerçekten bu... Öykü için başlatılan ve kök hücre bağışı konusunda toplumun bilinçlenmesine büyük katkısı olan seferberlikte toplanan örnekler daha hızlı incelenebilse keşke. Belki de nakil bekleyen bin 700 kişinin sağlık umudu bu örnekler arasındadır. Bakanlık inceleme kapasitesini artırmış zaten. Bir hamle daha yapılsa daha çok örnek incelenebilse ne güzel olur, değil mi?
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BİR ÇAĞRI
Çocuklar ilgi bekliyor
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BİR ÖNEMLİ DUYURU
Bornova Belediyesi’nden
uyarı: Para isteyene dikkat
BORNOVA Belediyesi ve bürokratlarının herhangi bir proje, etkinlik ve yardım organizasyonu ya da sağlıkla ilgili bir konuda kimseden para talebi bulunma gibi bir uygulaması yoktur. İlgili birimlerimiz, sosyal yardımlar konusunda zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Para toplamak isteyenlere kesinlikle inanmayınız. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın mutlaka güvenlik güçlerine haber vermeleri rica olunur.
Yaşam bağışları daha çabuk incelensin umutlar yeşersin
“Ben de bağışçı olacağım” dedi Deniz Sipahi geçenlerde. Kök hücre bağışının önemini vurguladığı yazısında nakil bekleyen İlayda Güven örneğinden yola çıktı, bu konuda adeta seferberlik ilan edilen minik Öykü Arin’den söz etti.
Öncelikle sağlıklı herkesin üç tüp kan vererek kök hücre bağışçısı olmasını diliyorum. Ve aklıma takılan bir konuyu paylaşacağım.
Milyonda bir görüldüğü belirtilen bir lösemi türüne yakalanan Öykü Arin için ailesi kolları sıvadı. “Öykü Arin’e umut ol” kampanyası başlatıldı, yurtiçi ve dışında milyonlar, minik kız için sıraya girdi. Ancak Öykü’ye sağlık olacak kök hücre bulunamadı. Yarı uyumlu olan önce annesinden sonra da babasından kök hücre nakli gerçekleşti. Babadan nakledilenin olumlu sonuç verdiği açıklandı, Öykü taburcu edildi, kampanya sürüyor.
ÇOCUKLAR YAŞASIN DİYE
Anne Eylem Şen Yazıcı’da söz: “Toplumun her kesimi bu kampanyada bir araya geldi. Kampanyayı sadece Öykü Arin için yapmadık. Toplanan kök hücrelerle çok sayıda kişi ilik nakli oldu. Nakil için bekleyen bin 700 hasta var. İnşallah onlar da bir umut bulurlar. Anne ve baba yüzde 50 uyumlu. Nakil süreçlerinde yüzde 100’e yakın donör bulunursa daha az riskli nakil gerçekleşiyor. Nakil sürecinde hayatını kaybeden çok hasta var. Yarı uyumlu nakilde hayatını kaybetme riski daha yüksek. Biz sonunda başarıya ulaştık, çok mutluyuz. Her gün, her dakika şükrediyorum. Umudumuzu diri tutacağız. Onun sağlıklı ve mutlu olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. ‘Donör olun, umut olun ve asla vazgeçmeyin’ demeye devam ediyorum. Biz bu kampanyayı sürdüreceğiz. Bütün Öykü’ler için sürdüreceğiz.”
ÇABUK İNCELENEMİYOR
Ve gelelim aklıma takılan konuya... Efendim bu seferberlikte 150 bin kök hücre örneği toplandığı söyleniyor. Ancak sık sık dile getirilen bir sorun var. O da toplanan örneklerin çabuk incelenememesi. Yani nakil için bekleyen bin 700 hasta var, yaklaşık 150 bin kök hücre toplanmış. Belki de sağlık bekleyen bu hastalara uygun olan çıkacak. Toplanan örneklerin çabuk incelenmesi için kampanya da başlatıldı. Bu konuda da söz şimdi Öykü’nün dayısı Erbil Şen’de:
GENETİK İKİZLER OLABİLİR
“Öykü’müz ve tüm lösemi hastaları için geçen her dakika çok önemli. Sağlık Bakanlığı’nda işlenmeyi bekleyen 100 bin kan örneğinin ve yeni bağış yapılan numunelerin içinde belki de Öykü’nün ve onun gibi nakil bekleyen hastaların genetik ikizleri var. Ancak bu numuneler laboratuvarda işlenmeyi bekliyor. Söz konusu 100 bine yakın kan örneğinin işlenmemiş olması bizleri çok endişelendiriyor. Sağlık Bakanlığı’na aylık 8 bin 500 olan inceleme kapasitesini 25 bine çıkardıkları için tüm lösemili hastalar adına teşekkürlerimizi sunuyorum. Lakin bu kapasite hala yeterli değil. Çünkü, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) verilerine göre, kemik iliği nakli bekleyen yaklaşık bin 700 hasta ve incelenmeyi bekleyen 100 bine yakın kan örneği var hala. Bu kan örnekleri işlendiğinde yaklaşık bin 700 lösemi hastasının belki de hayatını kurtaracak ve aynı zamanda gelecekteki olası lösemi hastaları için de umut olacak. Taraması yapılmamış yaklaşık 100 bin kan örneğinin hızlıca işlenebilmesi için uygun laboratuvarları/teknolojileri olan üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin devreye sokulmasını istiyoruz. Yurtdışındaki laboratuvarlarda numunelerin çalışılması ve TÜRKÖK’e yapılacak ilave personel/makine desteği ile daha hızlı tarama yapılmasını talep ediyoruz.”
BİR HAMLE DAHA GÜZEL OLUR
Aklıma takılan konu da gerçekten bu... Öykü için başlatılan ve kök hücre bağışı konusunda toplumun bilinçlenmesine büyük katkısı olan seferberlikte toplanan örnekler daha hızlı incelenebilse keşke. Belki de nakil bekleyen bin 700 kişinin sağlık umudu bu örnekler arasındadır. Bakanlık inceleme kapasitesini artırmış zaten. Bir hamle daha yapılsa daha çok örnek incelenebilse ne güzel olur, değil mi?
-----
BİR ÇAĞRI
Çocuklar ilgi bekliyor
-----
BİR ÖNEMLİ DUYURU
Bornova Belediyesi’nden
uyarı: Para isteyene dikkat
BORNOVA Belediyesi ve bürokratlarının herhangi bir proje, etkinlik ve yardım organizasyonu ya da sağlıkla ilgili bir konuda kimseden para talebi bulunma gibi bir uygulaması yoktur. İlgili birimlerimiz, sosyal yardımlar konusunda zaten gerekli çalışmaları yapıyor. Para toplamak isteyenlere kesinlikle inanmayınız. Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlarımızın mutlaka güvenlik güçlerine haber vermeleri rica olunur.