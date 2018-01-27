Yalnızlık ve çaresizliğe karşı koyma derneği

“(Düşünün ki, bir gün uyanıyorsunuz ve bedeninize söz geçiremiyorsunuz.) Parkinson hastalığını bundan daha iyi anlatacak bir cümle olamaz sanırım.” İzmir Life dergisinin son sayısında çok önemli bulduğum, Deniz Çaba’nın, “Maske Hayatlar” başlıklı yazısı böyle başlıyor.



Konu, Parkinson Hastaları Derneği. Derneğin Başkanı Gülnur Uğurlu Kelçe’nin de öyküsü. Kelçe’nin eşine parkinson tanısı konulduğunda ikisi de 20’li yaşlarındaymış ve de bir bebek bekliyorlarmış. Yalnızlığı ve çaresizliği yıkmaya karar veriyor, parkinson hastaları ve yakınlarıyla 2014’te kuruyorlar derneği. Çaba’nın yazısından aktararak, kulak vermeyi sürdürüyoruz Kelçe’ye:

ÖĞRENİNCE ŞOK ETKİSİ

“(Siz parkinson hastasısınız) sözü şok etkisi yaratıyor, hasta ve yakınlarında. Şok atlatıldıktan sonra ne yapabileceğinize bakıyorsunuz. Tedavisi olmayan bir hastalık ve ilerledikçe sıkıntılı süreçlerle karşılaşacağınızı öğreniyorsunuz. Tam da bu noktada hasta ve yakını yalnızlık duygusuna kapılıyor. Belkide hastaları bir araya toplamak fikri, hepimizde olan bu yalnızlık duygusundan kaynaklanıyor. Parkinson konusunda hiç hasta derneği yok. Türkiye’de hasta, hasta yakını ve gönüllülerden oluşan ilk derneğiz.”





SIKINTILARLA BAŞ EDEBİLMEK

Peki, bu dernek ne yapar? Dernek öncelikle parkinson hastalığını tanıtıyor, bilgilendirme çalışmaları yapıyor ve Kelçe devam ediyor: “Parkinson hastalarına yaşamda, çevrelerinde yaşadıkları sıkıntılarla baş edebilmeleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Parkinsonlu birey ve ailelerine psikolojik, sosyal ve rehabilitasyon olanakları sunarak yaşam kalitelerini yükseltmeye çabalıyoruz. Parkinson hastalar arasında dayanışma yaratarak daha mutlu, daha kaliteli yaşamalarına katkıda bulunuyoruz.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER VAR

El becerilerini geliştirmek ve rehabilite amacıyla hasta-öğretici eşliğinde atölye çalışmaları düzenliyoruz. Toplum içinde yer alabilmeleri adına, hasta ve yakınları için kahvaltı, gezi, kermes, sergi, konser, kitap okuma, ses ve nefes çalışmaları, eğlenceli yemek organizasyonlarımız var.

ÜCRETSİZ FİZİK TEDAVİ

... Parkinson hastalarında egzersizin ilaç kadar etkili olduğu bilim insanları tarafından ispatlandı. Grup egzersizlerine çok önem veriyoruz. Haftada üç gün bir fizik tedavi merkezinde ücretsiz egzersizlerimizi yapıyoruz. Parkinson, hasta için de hasta yakını için de baştan itibaren sosyal, psikolojik, fiziksel açıdan uzun soluklu bir mücadele. Düşünün, bir gün uyanıyorsunuz ve bedeninize söz geçiremiyorsunuz. Yapmak istediklerinizi yapamıyorsunuz ve kendinizi böyle bir hayatın içine mahkum olmuş hissediyorsunuz.”

DIŞARIDA YARDIM ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye’de 150 bin, İzmir’de 4 bin parkinson hastası olduğu tahmin ediliyormuş. Erkeklerde biraz daha fazla görülen hastalık İzmir’de Karşıyaka’da yoğunlaşıyormuş. Parkinson hastaları sağlık kuruluşları, sokaklar, toplu ulaşım araçlarında büyük zorluklarla karşılaşıyormuş. Hastalara yardım konusunda İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceklerini vurgulayan Gülnur Uğurlu Kelçe’den çok önemli bir alıntıyla kapanış:

SEVGİ EN BÜYÜK İLAÇ

“Her bir tedavinin olumlu ve olumsuz yanları var, önemli olan hayata katılabilmek. İsteyen, mücadele eden, bu hastalığa direnen ve pes etmeyenler bu durumu başarıyla sürdürebiliyor. Biz de eşimle el ele vererek birbirimize inandık. Her düştüğümüz noktada tekrar güçlenerek ayağa kalkabildik. Hasta yakınlarına en büyük tavsiyemdir bu: Sevgiyle el ele verdiğinizde bütün sıkıntılar atlatılabiliyor, sevgi en büyük ilaç. Zaten insanlar sevgisizlikten yok olmuyor mu, hastalanmıyor mu, birbirine saldırmıyor mu? Bilseler, gerçek mucize sevgi...”

NOT: İletişim için 0536 675 38 55

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BİR ÖNEMLİ DUYURU

Donduran soğukta

sokakta kalanlar için

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğukta sokakta kalanların sahipsiz olmadığını duyurdu. Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’nin personel ve yatak sayısının artırıldığı bildirildi. Sokakta yaşayan kimsesizleri bildirmek isteyenler gündüz saatlerinde (0232) 361 71 51, mesai saatleri dışında ise (0232) 361 00 82 numaralı telefondan Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’ne ulaşabilir.

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BİR TÖREN ANIMSATMASI

TÜRGÖK kurucusu

Yazgan anılıyor

HİZMETE sunduğu kitaplıkla on binlerce gence ışık olan Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği (TÜRGÖK) kurucusu ve onursal başkanı Avukat Gültekin Yazgan ölümünün 6’ncı yıldönümünde bugün anılıyor. Saat 12.00’deki anma töreni TÜRGÖK’ün kitaplığında.

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SÖZ

SİZİN

BİR YAKINMA

Çalışma bitti ama

2 aydır durum böyle

İKİ ay önce İZSU ekibi, Konak Barbaros Mahallesi Karataş’ta Avukat Selim Hakmen Sokak’taki apartmanımızın girişinde çalışma yaptı. İzmir’in merkezi olmasına, ayrıca dilekçe vermemize rağmen halen yol ve apartman girişimiz çok kötü durumda... (Cemal ÇETİN)

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BİR ALINTI

Nevin Bubik’ten: Bir yere kadar üzülmek, bir yerden sonra vazgeçmeyi bilmek gerek. (Patrick Ness-Son ve Ötesi)