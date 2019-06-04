‘Vahşi’ denilen çöplük ‘Yahşi’ bir yer oluyor

NE mi oluyor? Özetle, çöplük elektrik santrali oluyor.
Hani yıllardır İzmir’in çöpünün biriktirildiği, “Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı” var ya, işte orası. Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan projede çok önemli aşamaya gelindi. Atık depolama alanının değişimi ve atıklardan enerji üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar için beklenen ÇED belgesi 15 Mayıs’ta alındı. 100 gün sonra İzmir’de çöpten elektrik üretimine başlanıp ulusal dağıtım şebekesine aktarılması hedefleniyor.
96 BİN KONUTLUK ELEKTRİK
Yineliyorum, yıllardır çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Harmandalı’daki çöplük, bir elektrik santraline ve yeşil alana dönüşecek. Çöplerin yerini yemyeşil bitki örtüsü alacak. Koku ve kirlilik sorunu bitecek. Atmosfere yayılan gazlar elektrik enerjisine dönüştürülecek. Birkaç gündür Harmandalı ile ilgili ayrıntıları okumuş, dinlemişsinizdir. Bana göre en çarpıcı ayrıntı, bu çöplükten her birinde 4 kişi oturduğu varsayılan 96 bin konuta yetecek elektrik üretileceğidir.
‘İZMİR’İN DAMI’ OLACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu projenin tanıtımı için inceleme gezisi düzenledi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin de katıldığı gezide ben de vardım. İyi ki katılmışım. Buranın 100 gün sonra, bir anlamda elektrik santraline dönüşecek olması gerçekten heyecan verici. Ağaçlandırma başlamış, 8 bin fidan dikilmiş. Gelecekte, “İzmir’in damı” sayılabilecek bu yer, büyük değişime sahne olacak.
HERKES İFTİHAR EDECEK
Başkan Soyer de Harmandalı’ya özel önem veriyor, bölgenin geleceğine heyecanlanıyor. Ve de söz Soyer’de: “İzmir’le ilgili bir algı var. Harmandalı’da vahşi depolama alanı var, İzmir’i zehirliyor, yüzkarası. Ama işin aslının böyle olmadığı çok kısa sürede ortaya çıktı. Burada anlatılan ve ‘yapılacak, olacak’ denilen şeylerin tamamı 100 gün sonra hayata geçecek. 100 gün sonra elektrik üretmeye başlıyoruz. Burası 100 gün sonra ekolojik ve ekonomik bir İzmir vahasına dönüşüyor. 100 gün sonra İzmir’e yeni bir enerji gelecek. Temiz, dışa bağımlılığı azaltan, ucuz... Vahşi algısı değişecek, gelecek nesillere iftihar edilecek bir tesis bırakacağız.”
ÖNEMLİ KAZANÇ KAPISI
Soyer çöpün ayrıştırılarak toplanması, böylelikle maliyetin düşmesi için çocuklardan başlayarak eğitim programlarının, ödüllendirme sistemlerinin devreye sokulacağını belirtiyor, yeni depolama alanlarına, buradaki çalışmanın sonucu görüldükten sonra karar verileceğini de söylüyor. Ve burada üretilecek elektrikle yılda yaklaşık 20 milyon lira gelir sağlanacağını da öğreniyoruz.
‘ENERJİ KAYNAĞI BAŞKAN’
Başkan Gümrükçü burada pası iyi alıyor: “Tunç Başkan, ‘İzmir’e yeni bir enerji kaynağı geliyor’ dedi ama İzmir’in en büyük enerji kaynağı Tunç Başkanımız. Buradan sağlanacak gelirin büyük bölümünü Çiğli’ye harcayacağını biliyorum. Çünkü Çiğli yeni kent merkezi olma yolundadır.”
Ve Soyer noktalıyor toplantıyı: “Bayram yapılacak gün...”
(Merak edenler için, Türk Dili Kurumu Sözlüğü’nden... Vahşi: Yabani, yırtıcı, kaba, saygısız, uyum sağlayamayan. Yahşi: İyi, güzel, çok güzel.)
BİR BEKLENTİ
Ulaşım su tamam
artık sıra gıdada
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bazı indirimleri devreye sokturdu. Önce toplu ulaşım ücretlerinde belirli saatlerde indirim yapıldığı açıklandı. Sonra da dini bayramlarda ücretsiz olan toplu ulaşım seferleri için bir yeni düzenleme geldi. Milli bayramlarda ücret bir kuruşa indirildi. Son olarak su tarifesinde indirime gidildi.
HAMLE UMUYORUM
Şimdi önemli bir hamle daha bekliyorum. Başta et, süt olmak üzere temel gıda maddelerinin tüketiciye piyasadan daha ucuza ulaştırılabileceği düzenleme! Üretici kooperatifleriyle hayata geçirilebilir. Hem üretici, hem de tüketici soluk alır. Yakında ayrıntılar gelir diye umuyorum.
SÖZ SİZİN
BİR TEŞEKKÜR
1 saat 15 dakikada
soruna çözüm geldi
19 Mayıs 2019. Çeşme 5145 Sokak köşesi. Birinci fotoğraf tarafımdan 17.25’de Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a gönderildi. İkinci fotoğraf 18.40’de Başkan tarafından bana gönderildi. Şikayet ve çözüm arasında sadece 1 saat 15 dakika. Helal olsun Ekrem Oran. (Bülent Şenocak-Sosyal medyadan)
BİR DİLEK
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. HER GÜNÜNÜZ BAYRAM TADINDA GEÇSİN.
TÜM SÜRÜCÜLER DİKKAT (Tatilden dönüş yolunda trafik kurallarına uyun. Sizin ve aracınızdaki herkesin canı çok değerli. Tatilinizi zehir etmeyin. Yolunuz açık olsun!)
‘Vahşi’ denilen çöplük ‘Yahşi’ bir yer oluyor
NE mi oluyor? Özetle, çöplük elektrik santrali oluyor.
Hani yıllardır İzmir’in çöpünün biriktirildiği, “Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanı” var ya, işte orası. Önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan projede çok önemli aşamaya gelindi. Atık depolama alanının değişimi ve atıklardan enerji üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar için beklenen ÇED belgesi 15 Mayıs’ta alındı. 100 gün sonra İzmir’de çöpten elektrik üretimine başlanıp ulusal dağıtım şebekesine aktarılması hedefleniyor.
96 BİN KONUTLUK ELEKTRİK
Yineliyorum, yıllardır çeşitli sıkıntılarla gündeme gelen Harmandalı’daki çöplük, bir elektrik santraline ve yeşil alana dönüşecek. Çöplerin yerini yemyeşil bitki örtüsü alacak. Koku ve kirlilik sorunu bitecek. Atmosfere yayılan gazlar elektrik enerjisine dönüştürülecek. Birkaç gündür Harmandalı ile ilgili ayrıntıları okumuş, dinlemişsinizdir. Bana göre en çarpıcı ayrıntı, bu çöplükten her birinde 4 kişi oturduğu varsayılan 96 bin konuta yetecek elektrik üretileceğidir.
‘İZMİR’İN DAMI’ OLACAK
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu projenin tanıtımı için inceleme gezisi düzenledi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin de katıldığı gezide ben de vardım. İyi ki katılmışım. Buranın 100 gün sonra, bir anlamda elektrik santraline dönüşecek olması gerçekten heyecan verici. Ağaçlandırma başlamış, 8 bin fidan dikilmiş. Gelecekte, “İzmir’in damı” sayılabilecek bu yer, büyük değişime sahne olacak.
HERKES İFTİHAR EDECEK
Başkan Soyer de Harmandalı’ya özel önem veriyor, bölgenin geleceğine heyecanlanıyor. Ve de söz Soyer’de: “İzmir’le ilgili bir algı var. Harmandalı’da vahşi depolama alanı var, İzmir’i zehirliyor, yüzkarası. Ama işin aslının böyle olmadığı çok kısa sürede ortaya çıktı. Burada anlatılan ve ‘yapılacak, olacak’ denilen şeylerin tamamı 100 gün sonra hayata geçecek. 100 gün sonra elektrik üretmeye başlıyoruz. Burası 100 gün sonra ekolojik ve ekonomik bir İzmir vahasına dönüşüyor. 100 gün sonra İzmir’e yeni bir enerji gelecek. Temiz, dışa bağımlılığı azaltan, ucuz... Vahşi algısı değişecek, gelecek nesillere iftihar edilecek bir tesis bırakacağız.”
ÖNEMLİ KAZANÇ KAPISI
Soyer çöpün ayrıştırılarak toplanması, böylelikle maliyetin düşmesi için çocuklardan başlayarak eğitim programlarının, ödüllendirme sistemlerinin devreye sokulacağını belirtiyor, yeni depolama alanlarına, buradaki çalışmanın sonucu görüldükten sonra karar verileceğini de söylüyor. Ve burada üretilecek elektrikle yılda yaklaşık 20 milyon lira gelir sağlanacağını da öğreniyoruz.
‘ENERJİ KAYNAĞI BAŞKAN’
Başkan Gümrükçü burada pası iyi alıyor: “Tunç Başkan, ‘İzmir’e yeni bir enerji kaynağı geliyor’ dedi ama İzmir’in en büyük enerji kaynağı Tunç Başkanımız. Buradan sağlanacak gelirin büyük bölümünü Çiğli’ye harcayacağını biliyorum. Çünkü Çiğli yeni kent merkezi olma yolundadır.”
Ve Soyer noktalıyor toplantıyı: “Bayram yapılacak gün...”
(Merak edenler için, Türk Dili Kurumu Sözlüğü’nden... Vahşi: Yabani, yırtıcı, kaba, saygısız, uyum sağlayamayan. Yahşi: İyi, güzel, çok güzel.)
BİR BEKLENTİ
Ulaşım su tamam
artık sıra gıdada
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bazı indirimleri devreye sokturdu. Önce toplu ulaşım ücretlerinde belirli saatlerde indirim yapıldığı açıklandı. Sonra da dini bayramlarda ücretsiz olan toplu ulaşım seferleri için bir yeni düzenleme geldi. Milli bayramlarda ücret bir kuruşa indirildi. Son olarak su tarifesinde indirime gidildi.
HAMLE UMUYORUM
Şimdi önemli bir hamle daha bekliyorum. Başta et, süt olmak üzere temel gıda maddelerinin tüketiciye piyasadan daha ucuza ulaştırılabileceği düzenleme! Üretici kooperatifleriyle hayata geçirilebilir. Hem üretici, hem de tüketici soluk alır. Yakında ayrıntılar gelir diye umuyorum.
SÖZ SİZİN
BİR TEŞEKKÜR
1 saat 15 dakikada
soruna çözüm geldi
19 Mayıs 2019. Çeşme 5145 Sokak köşesi. Birinci fotoğraf tarafımdan 17.25’de Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a gönderildi. İkinci fotoğraf 18.40’de Başkan tarafından bana gönderildi. Şikayet ve çözüm arasında sadece 1 saat 15 dakika. Helal olsun Ekrem Oran. (Bülent Şenocak-Sosyal medyadan)
BİR DİLEK
BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN. HER GÜNÜNÜZ BAYRAM TADINDA GEÇSİN.
TÜM SÜRÜCÜLER DİKKAT (Tatilden dönüş yolunda trafik kurallarına uyun. Sizin ve aracınızdaki herkesin canı çok değerli. Tatilinizi zehir etmeyin. Yolunuz açık olsun!)