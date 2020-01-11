Uyuz olduk mu, yoksa her şey dedikodu mu

GÜNDEME düşüverdi bir anda, uyuzun hortladığı iddiası... İzmir Tabip Odası bir açıklama yaptı, özetleyelim:
“İzmir’de özellikle Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar’da uyuzun iki kat arttığı ileri sürülmektedir. Hastalığa yakalanan yurttaşların ilaç bulamamaktan şikâyetçi olduğu da ifade edilmektedir. Sağlık Bakanlığı yeterince ilaç bulunduğunu açıklasa da sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır. Odamız, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden bilgi istemiştir. Kamuoyu aydınlatılmalıdır.”
İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da, “Uyuz vakası uzun zamandır Türkiye’de bu kadar yoğun yaşanmıyordu, dolayısıyla ilaç firmalarının da üretimi düşük miktardaydı. Ani bir artış meydana gelince, bu ilaçlarla ilgili sıkıntı ortaya çıktı” dedi.
ARAŞTIRMA YAPILDI MI
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İşte bazı sorular:
*İzmir’de uyuz vakalarının arttığı iddiaları doğru mudur?
* Son bir yılda uyuz teşhisi konulan kişi sayısı kaçtır?
* Uyuz vakalarıyla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır?”
VATANDAŞ AYDINLATIMALI
Sosyal medyada da yorumlar başını alıp gidince uyuz iyice konuşulur oldu. Yapılması gereken, kafalardaki kuşkuların giderilmesidir. Böylelikle herkes rahatlayacaktır. Bir olumsuzluk varsa da kamuoyu aydınlatılmalı, önlem alınıp neler yapılması gerektiği vatandaşa anlatılmalıdır. Sanırım bugünlerde mutlaka da gereği yapılacaktır. Kolay gelsin! (Aşırı kaşınırsanız mutlaka doktora gidin.)
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BİR SORU BİR ÖNERİ
Herkesin en doğal
isteği: Temiz hava
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Endeksi’ne göre İzmir’de partiküler madde sınır değeri olan 50 mikrogram çoğu semtte aşılmış, bazı yerlerde 20’ye katlamıştı. Aydın, Denizli, Muğla ve Soma’da da durum farklı değildi. Temiz hava solumayı herkes gibi istediğimi, hak gördüğümü iletmiş, etkililerden yetkililerden açıklama beklediğimizi söylemiştim. Konuyla ilgili bir soruyla bir öneri var.
HER YERDE VAR MI
Soru İzmir’in duayen sanayicisi Kemal Çolakoğlu’ndan: “İzmir’in doğalgaz ihalesi ne zaman yapıldı? Şartname gereği, kentte dağıtım altyapısının ne sürelerde tamamlanmış olması lazım? Halen İzmir’de doğalgaz dağıtımı yapılmamış mahalleler var mı?”
YAPTIRIM UYGULANSIN
Öneri de gazeteci Işık Teoman’dan: “Çok katlı yapıların bulunduğu yerlere doğalgaz gelmişse, yapı sahiplerine bağlatmak için süre verilmeli. Süre sonunda doğalgaz bağlatmayanlara yaptırım uygulanmalı. Güzelyalı’da akşamları kömür soluyoruz.”
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BİR SEÇİM
Kültürpark’ta
heyecanlı yarış
KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü’nde yarın genel kurul var. Tolga Şekercioğlu ile Kurtul Ali Kaptanoğlu başkan adayları. Şekercioğlu’nun, “KPTK 80 Takımı: Kulübümüzün neredeyse her karışını, tüm personeli, misafirlerimizi, velilerimizi tanıyan, en eskiden en yeni üyeye kadar herkese dokunan, hep daha iyiye ulaşmaya çalışan, yazılı kurallarımız kadar, yazılı olmayan geleneklerimize de bağlı, en önemlisi tenise sevdalı ekip olarak yönetime talibiz.”
İKİSİNE DE BAŞARILAR
Kaptanoğlu’nun “Geçmişten Geleceğe KTK Grubu”: “Tamamen gönüllülük esasıyla, ‘dürüst, ilkeli ve şeffaf’ yönetim anlayışıyla kulübümüzü daha da güçlendirmek, geçmişten geleceğe taşımak için varız.” İki ekibe de başarı diliyorum. Kazanan mutlaka Kültürpark Tenis Kulübü olacaktır.
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BİR ÇAĞRI
Çocuklar
üşümesin
YETER Ki İyilik Olsun ile İl Fakirlerine Yardım Derneği yarın saat 09.00’dan itibaren BOSPA’da (Bostanlı Pazarı) olacak. Oraya gidip, ihtiyacı olan çocukların soğukta üşümemesi için giydirmeye ne dersiniz? Tel: 0538 088 39 92
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BİR KURS
Satın alma garantili
arıcılık eğitimi
BORNOVA Belediyesi, satın alma garantili arıcılık eğitimleri başlatıyor. Başlangıç tarihleri 15 Ocak Çarşamba saat 18.00-20.00, 18 Ocak Cumartesi saat 10.00-12.00. Ayrıntılı bilgi için 999 29 29 dahili 2404. Belediye ek hizmet binası 5. Kat.
Uyuz olduk mu, yoksa her şey dedikodu mu
GÜNDEME düşüverdi bir anda, uyuzun hortladığı iddiası... İzmir Tabip Odası bir açıklama yaptı, özetleyelim:
“İzmir’de özellikle Buca, Bornova, Konak ve Karabağlar’da uyuzun iki kat arttığı ileri sürülmektedir. Hastalığa yakalanan yurttaşların ilaç bulamamaktan şikâyetçi olduğu da ifade edilmektedir. Sağlık Bakanlığı yeterince ilaç bulunduğunu açıklasa da sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır. Odamız, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nden bilgi istemiştir. Kamuoyu aydınlatılmalıdır.”
İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan da, “Uyuz vakası uzun zamandır Türkiye’de bu kadar yoğun yaşanmıyordu, dolayısıyla ilaç firmalarının da üretimi düşük miktardaydı. Ani bir artış meydana gelince, bu ilaçlarla ilgili sıkıntı ortaya çıktı” dedi.
ARAŞTIRMA YAPILDI MI
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. İşte bazı sorular:
*İzmir’de uyuz vakalarının arttığı iddiaları doğru mudur?
* Son bir yılda uyuz teşhisi konulan kişi sayısı kaçtır?
* Uyuz vakalarıyla ilgili bir araştırma yapılmış mıdır?”
VATANDAŞ AYDINLATIMALI
Sosyal medyada da yorumlar başını alıp gidince uyuz iyice konuşulur oldu. Yapılması gereken, kafalardaki kuşkuların giderilmesidir. Böylelikle herkes rahatlayacaktır. Bir olumsuzluk varsa da kamuoyu aydınlatılmalı, önlem alınıp neler yapılması gerektiği vatandaşa anlatılmalıdır. Sanırım bugünlerde mutlaka da gereği yapılacaktır. Kolay gelsin! (Aşırı kaşınırsanız mutlaka doktora gidin.)
-----
BİR SORU BİR ÖNERİ
Herkesin en doğal
isteği: Temiz hava
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı Endeksi’ne göre İzmir’de partiküler madde sınır değeri olan 50 mikrogram çoğu semtte aşılmış, bazı yerlerde 20’ye katlamıştı. Aydın, Denizli, Muğla ve Soma’da da durum farklı değildi. Temiz hava solumayı herkes gibi istediğimi, hak gördüğümü iletmiş, etkililerden yetkililerden açıklama beklediğimizi söylemiştim. Konuyla ilgili bir soruyla bir öneri var.
HER YERDE VAR MI
Soru İzmir’in duayen sanayicisi Kemal Çolakoğlu’ndan: “İzmir’in doğalgaz ihalesi ne zaman yapıldı? Şartname gereği, kentte dağıtım altyapısının ne sürelerde tamamlanmış olması lazım? Halen İzmir’de doğalgaz dağıtımı yapılmamış mahalleler var mı?”
YAPTIRIM UYGULANSIN
Öneri de gazeteci Işık Teoman’dan: “Çok katlı yapıların bulunduğu yerlere doğalgaz gelmişse, yapı sahiplerine bağlatmak için süre verilmeli. Süre sonunda doğalgaz bağlatmayanlara yaptırım uygulanmalı. Güzelyalı’da akşamları kömür soluyoruz.”
-----
BİR SEÇİM
Kültürpark’ta
heyecanlı yarış
KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü’nde yarın genel kurul var. Tolga Şekercioğlu ile Kurtul Ali Kaptanoğlu başkan adayları. Şekercioğlu’nun, “KPTK 80 Takımı: Kulübümüzün neredeyse her karışını, tüm personeli, misafirlerimizi, velilerimizi tanıyan, en eskiden en yeni üyeye kadar herkese dokunan, hep daha iyiye ulaşmaya çalışan, yazılı kurallarımız kadar, yazılı olmayan geleneklerimize de bağlı, en önemlisi tenise sevdalı ekip olarak yönetime talibiz.”
İKİSİNE DE BAŞARILAR
Kaptanoğlu’nun “Geçmişten Geleceğe KTK Grubu”: “Tamamen gönüllülük esasıyla, ‘dürüst, ilkeli ve şeffaf’ yönetim anlayışıyla kulübümüzü daha da güçlendirmek, geçmişten geleceğe taşımak için varız.” İki ekibe de başarı diliyorum. Kazanan mutlaka Kültürpark Tenis Kulübü olacaktır.
-----
BİR ÇAĞRI
Çocuklar
üşümesin
YETER Ki İyilik Olsun ile İl Fakirlerine Yardım Derneği yarın saat 09.00’dan itibaren BOSPA’da (Bostanlı Pazarı) olacak. Oraya gidip, ihtiyacı olan çocukların soğukta üşümemesi için giydirmeye ne dersiniz? Tel: 0538 088 39 92
-----
BİR KURS
Satın alma garantili
arıcılık eğitimi
BORNOVA Belediyesi, satın alma garantili arıcılık eğitimleri başlatıyor. Başlangıç tarihleri 15 Ocak Çarşamba saat 18.00-20.00, 18 Ocak Cumartesi saat 10.00-12.00. Ayrıntılı bilgi için 999 29 29 dahili 2404. Belediye ek hizmet binası 5. Kat.