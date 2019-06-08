Üreticiden tüketiciye kooperatif pazarları

RAMAZAN Bayramı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öne çıktı gibi bana göre.
Çünkü ilginç açıklamalar yaptı, röportajlar verdi, yaptıklarını, yapacaklarını anlattı. İlk akılda kalan önemli projelerden bazıları şöyleydi: Kent içi ulaşıma ‘havaray’ çözümü. (İlk deneme Ege Serbest Bölgesi ile Fuar İzmir arasında.) Basmane’deki ünlü çukur sorunu çözüme kavuşuncaya kadar burada bir yapay gölet hayata geçirmek, yandaki yolu yeraltına almak. Basmane ve Alsancak garları önünde de trafiği yeraltına alarak kente geniş meydanlar kazandırmak...
SABAH CANLI YAYINDAYDI
Bayramın ikinci günü sabahı Fox TV’de, İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Çalar Saat’ konuk oldu Soyer. İzleme fırsatı buldum, duymak istediğim önemli projeyi ilk ağızdan dinledim. Gerçi sağ olsun Küçükkaya, biraz da bayram coşkusuyla olsa gerek, Soyer’i hangi ara stüdyoya çağırdı, sorular sordu pek anlayamadık. Ev halkı olarak Soyer gelmeden önce Küçükkaya’nın programının çok izlenme sıralamasında bayramda Fatih Portakal’ın sunduğu haberler ve Survivor’dan sonra üçüncü geldiğini öğrendik. Ve de Soyer bir göründü, bir şeyler anlattı. İsmail Küçükkaya ünlü sanatçı Cengiz Özkan’la oğlu Yunus Emre’yi de çağırdı arada; sonra ara verdi ve Soyer’i bir daha göremedik.
ÜRETİCİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Bu minik tatlı takılmadan sonra gelelim Soyer’in söylediklerine. Geçen kez ulaşım ve suda indirime gidildiğini anımsatarak gıdaya ne zaman sıra geleceğini sormuştum. Yanıtı aldım. “Üreticiye sahip çıkacağız” dedi Soyer, tüketiciye de sağlıklı ve ucuz ürün ulaşmasını sağlayacaklarını vurguladı:
MALİYETLERİ DÜŞÜRECEĞİZ
“Tarımda en büyük sorun girdi maliyetleri. Girdi maliyetlerini düşürmemiz lazım, Yem fabrikası kuracağız. Gübre vereceğiz. Büyükşehir belediyesi olarak üretici ne üretiyorsa satın alacağız. Tek koşul, kooperatif üyesi olması. Kooperatifleşmeyi büyütüp yaygınlaştıracağız. Kooperatif pazarı kuracağız. Tanzim satış yerleri açmayacağız. Pazarları İzmir’de değil Ankara ve İstanbul’da da açacağız. Üreticinin ürününü aracısız, doğrudan tüketici ile buluşturduğu sistem kuracağız. Üretici de kazanacak, tüketici de.”
BİR ÖNERİ
Latmos milli park
ilan edilmeli
BAYRAM tatilinde doğaseverlerin Aydın’daki uğrak noktalarından olan ve 8 bin yıllık tarihiyle Beşparmak Dağları’nın neredeyse tamamını kaplayan coğrafyaya yayılan Latmos için Büyükşehir Belediyesi tanıtım atağı başlattı. Latmos’un doğasıyla tarihinin korunması gerektiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu coğrafya insanlık tarihinin en önemli tarihsel miraslarından biri. Dünya üzerinde 8 bin yıllık tarihin her adımından izler taşıyan çok az yer var. Böylesine önemli olan Latmos’u hem yaşatıp geleceğe taşımak, hem de turizm potansiyeli olarak değerlendirmek için milli park ilan etmeliyiz” dedi.
SERÇİN’DE ÜCRETSİZ BİSİKLET
Bafa Gölü kıyısındaki Serçin de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım atağından sonra ziyaretçi sayısı artan Serçin’de isteyenlere Ekoturizm Merkezi’nden ücretsiz bisiklet sağlanıyor. Latmos ve Serçin ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.aydincagiriyor.com internet sitesinden edinilebilir.
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SÖZ SİZİN
BİR DERS GİBİ
Kimse kusura bakmasın!
Feyzi Hepşenkal’dan: Arkada bıraktığın izler önemlidir. (Karika Türkiye)
BİR DİLEK
Yapabilirsiniz
Piknik mevsimi açılmıştır... Ha gayret! (Sokakgaste)
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: Her çıkmaz sokağın çıkmaz olduğunu anlamak için sonuna kadar yürümek zorunda bırakıldık... (İsmet Özel)
Üreticiden tüketiciye kooperatif pazarları
RAMAZAN Bayramı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer öne çıktı gibi bana göre.
Çünkü ilginç açıklamalar yaptı, röportajlar verdi, yaptıklarını, yapacaklarını anlattı. İlk akılda kalan önemli projelerden bazıları şöyleydi: Kent içi ulaşıma ‘havaray’ çözümü. (İlk deneme Ege Serbest Bölgesi ile Fuar İzmir arasında.) Basmane’deki ünlü çukur sorunu çözüme kavuşuncaya kadar burada bir yapay gölet hayata geçirmek, yandaki yolu yeraltına almak. Basmane ve Alsancak garları önünde de trafiği yeraltına alarak kente geniş meydanlar kazandırmak...
SABAH CANLI YAYINDAYDI
Bayramın ikinci günü sabahı Fox TV’de, İsmail Küçükkaya’nın sunduğu ‘Çalar Saat’ konuk oldu Soyer. İzleme fırsatı buldum, duymak istediğim önemli projeyi ilk ağızdan dinledim. Gerçi sağ olsun Küçükkaya, biraz da bayram coşkusuyla olsa gerek, Soyer’i hangi ara stüdyoya çağırdı, sorular sordu pek anlayamadık. Ev halkı olarak Soyer gelmeden önce Küçükkaya’nın programının çok izlenme sıralamasında bayramda Fatih Portakal’ın sunduğu haberler ve Survivor’dan sonra üçüncü geldiğini öğrendik. Ve de Soyer bir göründü, bir şeyler anlattı. İsmail Küçükkaya ünlü sanatçı Cengiz Özkan’la oğlu Yunus Emre’yi de çağırdı arada; sonra ara verdi ve Soyer’i bir daha göremedik.
ÜRETİCİYE SAHİP ÇIKACAĞIZ
Bu minik tatlı takılmadan sonra gelelim Soyer’in söylediklerine. Geçen kez ulaşım ve suda indirime gidildiğini anımsatarak gıdaya ne zaman sıra geleceğini sormuştum. Yanıtı aldım. “Üreticiye sahip çıkacağız” dedi Soyer, tüketiciye de sağlıklı ve ucuz ürün ulaşmasını sağlayacaklarını vurguladı:
MALİYETLERİ DÜŞÜRECEĞİZ
“Tarımda en büyük sorun girdi maliyetleri. Girdi maliyetlerini düşürmemiz lazım, Yem fabrikası kuracağız. Gübre vereceğiz. Büyükşehir belediyesi olarak üretici ne üretiyorsa satın alacağız. Tek koşul, kooperatif üyesi olması. Kooperatifleşmeyi büyütüp yaygınlaştıracağız. Kooperatif pazarı kuracağız. Tanzim satış yerleri açmayacağız. Pazarları İzmir’de değil Ankara ve İstanbul’da da açacağız. Üreticinin ürününü aracısız, doğrudan tüketici ile buluşturduğu sistem kuracağız. Üretici de kazanacak, tüketici de.”
BİR ÖNERİ
Latmos milli park
ilan edilmeli
BAYRAM tatilinde doğaseverlerin Aydın’daki uğrak noktalarından olan ve 8 bin yıllık tarihiyle Beşparmak Dağları’nın neredeyse tamamını kaplayan coğrafyaya yayılan Latmos için Büyükşehir Belediyesi tanıtım atağı başlattı. Latmos’un doğasıyla tarihinin korunması gerektiğini söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu coğrafya insanlık tarihinin en önemli tarihsel miraslarından biri. Dünya üzerinde 8 bin yıllık tarihin her adımından izler taşıyan çok az yer var. Böylesine önemli olan Latmos’u hem yaşatıp geleceğe taşımak, hem de turizm potansiyeli olarak değerlendirmek için milli park ilan etmeliyiz” dedi.
SERÇİN’DE ÜCRETSİZ BİSİKLET
Bafa Gölü kıyısındaki Serçin de ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım atağından sonra ziyaretçi sayısı artan Serçin’de isteyenlere Ekoturizm Merkezi’nden ücretsiz bisiklet sağlanıyor. Latmos ve Serçin ile ilgili ayrıntılı bilgiler www.aydincagiriyor.com internet sitesinden edinilebilir.
---------------------------
SÖZ SİZİN
BİR DERS GİBİ
Kimse kusura bakmasın!
Feyzi Hepşenkal’dan: Arkada bıraktığın izler önemlidir. (Karika Türkiye)
BİR DİLEK
Yapabilirsiniz
Piknik mevsimi açılmıştır... Ha gayret! (Sokakgaste)
BİR ALINTI
Yeşim Alca’dan: Her çıkmaz sokağın çıkmaz olduğunu anlamak için sonuna kadar yürümek zorunda bırakıldık... (İsmet Özel)