Üretici-tüketici köprüsü kurma projeniz var mı

BUGÜNLERDE herkesin gündeminde yerel seçim kadar önemli bir madde daha var, geçim.
Özellikle gıda ve tabii ki, meyve-sebze fiyatları... Efendim sebze-meyve türleri üzerinde durmayacağım. Tamam, patlıcan, sivri biber fiyatta zirveye doğru yarışıyor. “Hediye paketi yapar mısınız” esprileri uçuşuyor. Ama bu mevsimin ürünleri olmadığı, illa ki tüketmek gerekmediği de gerçek.
TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI
Ancak, kış sebzelerine bakıldığında da durum çok farklı değil. Alışılagelmişin çok üzerinde fiyatlar yazılı etiketler görüyoruz. Elbette bu gidişe “dur” demek için çözümler üretiliyor. Üreticiden tüketiciye ulaşan zincirde fiyat değişimlerine bakılıyor, marketler uyarılıyor... Belediyeler aracılığıyla, bir zamanların tanzim satış mağazalarının devreye sokulacağı bildiriliyor.
ANAHTAR SÖZCÜK: KOOPERATİF
Yerel seçime dönelim. Sebze-meyve başta olmak üzere gıda ve de tüketiciyi doğrudan ilgilendiren bazı maddelerin fiyatları herkesi yakından ilgilendiriyor. Unutmayalım başta belediye başkan ve meclis üyesi, muhtar adayları olmak üzere tüm politikacılar da birer tüketici. Ve de bir düşünce... Anahtar sözcük: Kooperatif. Belediyeler üreticiyle tüketici arasında köprü görevini üstlenebilir mi? Üretici kooperatifleriyle el ele vererek, bazı gıda maddelerinin tüketiciyi daha uygun fiyattan ulaşmasına aracılık ederler mi?
SATIŞ NOKTALARI KURULAMAZ MI
İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır Tire Süt Kooperatifi ile işbirliği içinde. “Süt kuzusu” projesiyle 134 bin 500 konuta her ay 8’er litre süt götürülüyor. 207 milyon lira katkı sağlandığı söylenen üretici, tabii ki mutlu. Tire Kooperatifi’nin farklı ürünleri de var. Acaba belediyeler aracılığı ya da işbirliği ile kentin belirli merkezlerinde satış noktaları oluşturulup tüketiciye uygun fiyattan gıda maddesi satılamaz mı? Sebze-meyve üreticisinin de birlik olması sağlanıp tüketiciye soluk aldırılamaz mı?
ÇEŞİTLİ ÜRÜN ÖRNEKLERİ VAR
Aydın Büyükşehir Belediyesi, “Ege Et” projesiyle tüketiciye piyasaya göre daha uygun fiyatla et ulaştırıyor. Eskişehir Belediyesi tüketiciye süt satmaya başladı. Ucuz ekmek üreten belediyeler de var. Et, süt, ekmek o belediyelerin sınırlarında üretildiği için tüketiciye ulaştırılması belki daha kolay. Sebze-meyve her yerde yetişmediği için daha zor. Ama kooperatifler yoluyla belki bu ürünlerin tüketiciye ulaşmasında kolaylık sağlanabilir. Örneğin, İzmir Ödemiş’te patates için kooperatifler devreye sokulabilir.
İKİ KESİME DE YARAR SAĞLANIR
Parti farkı gözetmeden, tüm adaylaradır sözüm. Üretici-tüketici arasında ürün zinciri kurmak gibi projeniz, düşünceniz var mı? (Benzer projesi olanlara tabii ki söyleyecek bir şey yok) Artık teknik olarak zincir nasıl oluşturulur, büfe benzeri satış noktaları mı kurulur, bilemem. Önemli olan ürünlerin uygun koşullarda üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlamak. Ve de üreticiyi teşvik etmek. Benimki bir öneri. Gerçekleşirse iyi de olur sanki, ne dersiniz? Kolay gelsin.
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SÖZ
SİZİN
BİR BAŞARILI ETKİNLİK
‘Enerji Avcıları’
tam gaz devam
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım’ın minik öğrencilere yönelik, “Enerji Avcıları” adlı bir projesi vardır. 4-7 yaş grubu çocuklara enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan projeyi ilgiyle izlerim. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa’yla 95 ilçedeki okullar ziyaret edilerek, enerjinin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatılan projede, bugüne kadar 19 bin öğrenciye ulaşıldı. Bu yıl 10 bin “Enerji Avcısı” hedeflenen projede, masal atölyesi ve kısa film çalışmaları da planlanıyor. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği de projeyi, “İklim Eylemi” dalında ödüllendirmişti.
-----
BİR SEVİMSİZ ÖRNEK
Eğitim şart
SORUN, poşet mi? Eğitim mi? Çevre bilinci ancak eğitimle oluşur! (Ali Engin Nural)
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BİR ALINTI
Naciye Ölçüm’den: Işıklar sönmüşse eğer, ay ışığını seyret. Dibi yosun tutan denizlerle ilgilenme, sen dağları seyret. Yenik düşüyorsan özlemlerine aldırma sakın... Sen kalbindeki o uçsuz bucaksız sevgiyi hisset... (Mevlâna)
Üretici-tüketici köprüsü kurma projeniz var mı
BUGÜNLERDE herkesin gündeminde yerel seçim kadar önemli bir madde daha var, geçim.
Özellikle gıda ve tabii ki, meyve-sebze fiyatları... Efendim sebze-meyve türleri üzerinde durmayacağım. Tamam, patlıcan, sivri biber fiyatta zirveye doğru yarışıyor. “Hediye paketi yapar mısınız” esprileri uçuşuyor. Ama bu mevsimin ürünleri olmadığı, illa ki tüketmek gerekmediği de gerçek.
TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI
Ancak, kış sebzelerine bakıldığında da durum çok farklı değil. Alışılagelmişin çok üzerinde fiyatlar yazılı etiketler görüyoruz. Elbette bu gidişe “dur” demek için çözümler üretiliyor. Üreticiden tüketiciye ulaşan zincirde fiyat değişimlerine bakılıyor, marketler uyarılıyor... Belediyeler aracılığıyla, bir zamanların tanzim satış mağazalarının devreye sokulacağı bildiriliyor.
ANAHTAR SÖZCÜK: KOOPERATİF
Yerel seçime dönelim. Sebze-meyve başta olmak üzere gıda ve de tüketiciyi doğrudan ilgilendiren bazı maddelerin fiyatları herkesi yakından ilgilendiriyor. Unutmayalım başta belediye başkan ve meclis üyesi, muhtar adayları olmak üzere tüm politikacılar da birer tüketici. Ve de bir düşünce... Anahtar sözcük: Kooperatif. Belediyeler üreticiyle tüketici arasında köprü görevini üstlenebilir mi? Üretici kooperatifleriyle el ele vererek, bazı gıda maddelerinin tüketiciyi daha uygun fiyattan ulaşmasına aracılık ederler mi?
SATIŞ NOKTALARI KURULAMAZ MI
İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllardır Tire Süt Kooperatifi ile işbirliği içinde. “Süt kuzusu” projesiyle 134 bin 500 konuta her ay 8’er litre süt götürülüyor. 207 milyon lira katkı sağlandığı söylenen üretici, tabii ki mutlu. Tire Kooperatifi’nin farklı ürünleri de var. Acaba belediyeler aracılığı ya da işbirliği ile kentin belirli merkezlerinde satış noktaları oluşturulup tüketiciye uygun fiyattan gıda maddesi satılamaz mı? Sebze-meyve üreticisinin de birlik olması sağlanıp tüketiciye soluk aldırılamaz mı?
ÇEŞİTLİ ÜRÜN ÖRNEKLERİ VAR
Aydın Büyükşehir Belediyesi, “Ege Et” projesiyle tüketiciye piyasaya göre daha uygun fiyatla et ulaştırıyor. Eskişehir Belediyesi tüketiciye süt satmaya başladı. Ucuz ekmek üreten belediyeler de var. Et, süt, ekmek o belediyelerin sınırlarında üretildiği için tüketiciye ulaştırılması belki daha kolay. Sebze-meyve her yerde yetişmediği için daha zor. Ama kooperatifler yoluyla belki bu ürünlerin tüketiciye ulaşmasında kolaylık sağlanabilir. Örneğin, İzmir Ödemiş’te patates için kooperatifler devreye sokulabilir.
İKİ KESİME DE YARAR SAĞLANIR
Parti farkı gözetmeden, tüm adaylaradır sözüm. Üretici-tüketici arasında ürün zinciri kurmak gibi projeniz, düşünceniz var mı? (Benzer projesi olanlara tabii ki söyleyecek bir şey yok) Artık teknik olarak zincir nasıl oluşturulur, büfe benzeri satış noktaları mı kurulur, bilemem. Önemli olan ürünlerin uygun koşullarda üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlamak. Ve de üreticiyi teşvik etmek. Benimki bir öneri. Gerçekleşirse iyi de olur sanki, ne dersiniz? Kolay gelsin.
-----
SÖZ
SİZİN
BİR BAŞARILI ETKİNLİK
‘Enerji Avcıları’
tam gaz devam
ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım’ın minik öğrencilere yönelik, “Enerji Avcıları” adlı bir projesi vardır. 4-7 yaş grubu çocuklara enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan projeyi ilgiyle izlerim. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa’yla 95 ilçedeki okullar ziyaret edilerek, enerjinin önemi ve nasıl verimli kullanılacağı anlatılan projede, bugüne kadar 19 bin öğrenciye ulaşıldı. Bu yıl 10 bin “Enerji Avcısı” hedeflenen projede, masal atölyesi ve kısa film çalışmaları da planlanıyor. Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği de projeyi, “İklim Eylemi” dalında ödüllendirmişti.
-----
BİR SEVİMSİZ ÖRNEK
Eğitim şart
SORUN, poşet mi? Eğitim mi? Çevre bilinci ancak eğitimle oluşur! (Ali Engin Nural)
-----
BİR ALINTI
Naciye Ölçüm’den: Işıklar sönmüşse eğer, ay ışığını seyret. Dibi yosun tutan denizlerle ilgilenme, sen dağları seyret. Yenik düşüyorsan özlemlerine aldırma sakın... Sen kalbindeki o uçsuz bucaksız sevgiyi hisset... (Mevlâna)