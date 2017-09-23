Turizmde hamle için böyle çaba gerek

Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu, 27-29 Ekim’de olağan genel kurulunu Dalaman’da yapacakmış. Bunun anlamı da 22 milyon Hint turistin yurt dışına gitmesine aracı olan 650 acentenin bölgede ağırlanması...Keyifle izliyorum

Geçen temmuz ayında, Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (DOKTOB) turizmde yeni pazar arayışını keyifle izlediğimi yazmıştım. Birliğin bu çabasını ve ekim ayındaki genel kurulun bölgemizde yapılması için anlaşma sağlandığını da aktarmış, “Tabii ki Muğla ve Bodrum da büyük destek veriyor. Her zaman söylüyorum, bu yörenin sektör temsilcileri, ‘Ahhhh, vaaahhh’ diyeceklerine hep çare aradı” demiştim.

Kararlı çabaların sonu

DOKTOB Başkanı Yücel Okutur’un, yeni pazarda ne denli ısrarlı olduklarını da şöyle aktarmıştım:

“Mart ayında Muğla’ya gelen başbakanımıza rapor sundum. Cumhurbaşkanımızın Hindistan gezisine katıldık. Turizm ve Ekonomi bakanlarımızla Hindistan’ın en üst düzey acente yetkilileriyle görüştük. Hindistan, Türk turizminin tam aradığı pazar. Hintli turistler kesinlikle her şey dahil sistemi istemiyor.

1 milyon hedefi aşılabilir

Çok güzel oteller, restoranlar, mükemmel alışveriş merkezleri, doğa ve tarihi güzellikler arıyorlar. Mart-Nisan-Mayıs ve Eylül, Ekim gibi tarihlerde seyahate çıkabiliyor. Bundan daha denk düşen bir pazar olamaz. DOKTOB olarak yüzde 1 ihtimali düşünerek yola çıktık bu konuda ama şimdi yüzde 99 konuma geldik. THY gereken desteği veriyor. 1 milyon Hintli turist hedefi kolayca aşılabilir.”

Sırada başka yerler de var

Bu kadarla kalmıyor... Okutur, genel kurul öncesi Kuşadası, Bodrum, Marmaris’in gezileceğini, genel kurul sırasında Dalaman, Ortaca, Dalyan, Köyceğiz ve Fethiye’nin tanıtılacağını vurgulayıp ekliyor: “Kongre sonrası ise sadece Muğla ilimizi değil, Antalya, Pamukkale, Konya, Kapadokya ve İstanbul destinasyonlarımızda da tanıtımlar organize edilerek tüm Hint turistlerin gelmeleri için çalışmalar yapılacaktır.”

Gönüllülere kolay gelsin

Temmuz ayındaki gibi tamamlıyorum: “Bence bu çaba tüm turizmcilere örnek, hatta ders olur, belki de yeni yeni pazarlara ulaşılmasında da bir tür anayasa oluşturur. Aksi halde sürekli yakınmalarla turizmin sıkıntılarının aşılamayacağı bir gerçek. DOKTOB ve tüm Muğlalı turizm gönüllülerine kolay gelsin.”

VE DE SON: Turist çekebilmek için mutlaka çaba gerek. Yeni arayışlar, hedefler gerek. Uzun bayram tatillerine duacı olup yerli turistle yetinerek sektör bir yere varamaz herhalde. Ülkemize 30-40 milyon turist gelmesi dileğiyle...

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SÖZ SİZİN

BİR GÜRÜLTÜ YAKINMASI

Saygısız motorcular ortalığı çınlatıyor

HÜRRİYET Gazetesi’nin Ege ekindeki köşenizde İzmir’de bazı motosiklet sürücülerinin çıkardığı gürültüyü dile getirdiğinizi okudum. Ben yaz aylarında Bodrum Gündoğan’da oturan yazlıkçılardan birisiyim. Yazınızda sözünü ettiğiniz motosiklet egzoz gürültüsünden bizler de çok şikayetçiyiz.

Anlatılamaz cayırtı

Genellikle gençler, plakasız, ışıksız bir şekilde gündüz veya gece özellikle bir parçası çıkarılmış veya patlatılmış egzozlu küçük motosikletlerle hiçbir güvenlik ekipmanı olmadan yollarda dolaşmakta, yine özellikle yokuş yukarı yerlerde anlatılamaz bir cayırtı ile ve bundan büyük keyif alarak ortalığı çınlatmaktadır.

Soruna ilgi bekliyoruz

Gecenin ilerlemiş saatleri bile bunları ilgilendirmemekte geceyi böyle cayırtılarla çınlatmak onların en büyük zevki olmaktadır. Bölgedeki emniyet veya asayiş görevlilerinin ara ara yapacakları uygulamalar ile güzelim bölgeye huzur getirmek mümkün iken kimse bir şey yapmamaktadır. Lütfen bu konuyu da köşenize taşıyarak ilgililerin biran önce bu soruna eğilmelerini sağlamanızı rica ediyorum. (Ecz. Mehmet Binbir)

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BİR UNUTMAYIN UYARISI

Süslü kadınlar yarın süslü pedal turunda

2013’te “Dünya Otomobilsiz Kentler Günü” çerçevesinde başlatılan “Süslü Kadınlar Bisiklet Turu” yarın yineleniyor. Süslenen kadınlar, süslü bisikletleriyle yolların parfüm kokmasını sağlayacak. Bilmeyenler için programı vereyim dedim. Turun saat 17.00’de başlayacağı yerler:

Saatler ve yerler

İzmir: Konak Saat Kulesi, Alaçatı: Balık Mezatı önü Bodrum: Belediye Meydanı Atatürk Anıtı, Dalaman: Seyfettin İnce Caddesi, Denizli: Forum Çamlık, Fethiye: Beşkaza Meydanı, Marmaris: Atatürk Heykeli, Muğla: Sınırsızlık Meydanı, Ödemiş: Hükümet Konağı önü, Ortaca-Köyceğiz: Ortaca Kültürpark, Urla: Urla Meydanı.

Tur, Didim’de saat 18.30’da Kent Meydanı, Manisa’da saat 11.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak.



BİR ALINTI

Bahar Nihal Ersözlü’den: Kuş, konduğu dalın kırılmasından korkmaz. Zira güvendiği dal değil, kendi kanatlarıdır.(Anonim)