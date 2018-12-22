Tire-Belevi yolunda umutlar yine dondu

“O yol var ya... Kapkara bir yaradır bende. Ciğerimizin bir parçasını yitirmiştik 13 Mart 2014’te. Yeğenim Tuncay Güryıldız’ı, 39 yaşında almıştı o yol.
Anımsadıkça ve bu satırları yazarken yutkunmaktan boğazımı acıtan, gözlerimi dolduran, kimi yaşların sakalıma karışmasını engelleyemediğim fidanımızı...”
GÜZEL GELİŞMELER VARDI
Böyle başladım hep Tire-Belevi yolunu yazarken. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 20.5 kilometrelik o yol. Hiç bıkmadan gündeme getirdim zaman zaman. Hakkını teslim etmek gerek, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de bu yolla bıkmadan ilgilendi. Soru önergeleri verdi, gelen yanıtları kamuoyuyla paylaştı. Önceleri güzel gelişmeler vardı.
HEDEF GEÇEN 4 EYLÜL’DÜ
Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Nisan 2017’de Tire-Belevi yolunun temelini attı. Yolun Tire’nin kurtuluş günü olan 4 Eylül 2018’de açılacağını belirten Arslan, can kayıplarının üzücü olduğunu vurguladı, “Kurtaracağımız canların değeri parayla ölçülemez. 24 metre genişliğindeki 4 şeritli yol, 73.5 milyon liraya mal olacak” dedi.
TEŞEKKÜR VE DÜŞ KIRIKLIĞI
Emeği geçen herkese teşekkür etmiş, ancak sonra düş kırıklığı yaşamıştım. Sertel bölgeye gitmiş ve herhangi bir çalışma olmadığını görmüş, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldığını vurgulamıştı. Kamu İhale Kurumu’na açılan dava sonuçlanmadan yol temelinin atıldığını söylüyordu. Yetkililer, çalışmaya yakında başlanacağını söylemişti. Ben de, “Her şeye karşın yolun yapımına bir an önce başlanmasını ve hedef tarih 4 Eylül 2018’de tamamlanmasını umuyor ve diliyorum” demiştim.
VE UMUTLAR DONDU YİNE
Ancak Atila Sertel, son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da bulunduğu bütçe görüşmelerinde yolla ilgili özetle şunları söyledi:
“6 Nisan 2017’de Sayın Ahmet Arslan ve Hamza Dağ’la yolun temelini attık. Sayın Bakan söz verdi, 4 Eylül 2018’de bu yol hizmete açılacaktı. 20,5 kilometrelik bu yolda 90’ın üzerinde insan öldü, yüzlerce yaralı var. 2019 yılının son çeyreğine kaldığını söylemişti Sayın Ahmet Arslan, bakanlığı bırakmadan önce. Fakat öğrendiğim, sadece 5 kilometre tek hat üzerinde gelebildiler bu yolda.”
SON SÖZ: Sertel’in bu konuşmasıyla umutlarım dondu yine. Bilemiyorum, belki de etkililer, yetkililer bir açıklık getirir de bitmek bilmeyen ve can almaktan usanmayan bu yolla ilgili umutlar yeşerir yine.
-----
BİR SORALIM DEDİK
CHP Lideri Kılıçdaroğlu bu kez
gelir üstelik sürpriz de yapar mı
GAZETELERDE okudum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı düzenlemesiyle yapılan Karantina Meydanı’nın açılışına çağırmış. Kılıçdaroğlu, katılacağını söylemiş. Açılış tarihi, Kılıçdaroğlu’nun programına göre belirlenecekmiş. Kocaoğlu, “Meydanı genel başkanımızın katılımı ile açmak istiyoruz. Kendisini davet için telefonla aradım. Seçimle alakalı bir şey konuşmadık. Açılışa gelecek, programını ayarladığında bildirecek” demiş.
ADAYLARLA MI KATILIR
Kılıçdaroğlu, son olarak Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’e gelecekti. Ancak program açıklanmasına karşın nedense gelmemişti. Ve sorular... Kılıçdaroğlu bu kez gerçekten gelir mi, programı ne zaman kesinleşir, meydan hangi tarihte açılır? CHP Lideri, İzmir adaylarının açıklanmasından sonra mı gelir? Daha önce aday adayları ve adı geçenlerle karşılaşmak mı istemez? Büyükşehir ve diğer adaylarıyla gövde gösterisi yapmak ister, hatta seçim kampanyasını başlatır mı? Ne de olsa kendi seçildiği kenttir İzmir. Acaba sürpriz yapar mı CHP Genel Başkanı? (Meydanın açılışı Ocak 2019 sonlarını bulmaz herhalde.)
-----
BİR ETKİNLİK
Şehit Asteğmen
Kubilay anısına
ŞEHİT Asteğmen Kubilay anısına bu yıl 12’nci kez düzenlenecek 10 kilometrelik “Cumhuriyet Şehitleri Koşusu” yarın saat 08.00’de Çanakkale Asfaltı’ndan başlayarak Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek. Toplam 51 bin 600 TL ödüllü yarışmaya son başvurular bugün Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.
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BİR TEBESSÜM
Doğru söze ne denir? (Kayahan Ulusavaş)
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BİR TOPLANTI
Seferihisar’da bugün saat 14.00’te
-----
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Sevmek keman çalmak gibidir. Bilmeyen iyi ses çıkartamaz... (Bolivya Atasözü)
Tire-Belevi yolunda umutlar yine dondu
“O yol var ya... Kapkara bir yaradır bende. Ciğerimizin bir parçasını yitirmiştik 13 Mart 2014’te. Yeğenim Tuncay Güryıldız’ı, 39 yaşında almıştı o yol.
Anımsadıkça ve bu satırları yazarken yutkunmaktan boğazımı acıtan, gözlerimi dolduran, kimi yaşların sakalıma karışmasını engelleyemediğim fidanımızı...”
GÜZEL GELİŞMELER VARDI
Böyle başladım hep Tire-Belevi yolunu yazarken. Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği 20.5 kilometrelik o yol. Hiç bıkmadan gündeme getirdim zaman zaman. Hakkını teslim etmek gerek, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de bu yolla bıkmadan ilgilendi. Soru önergeleri verdi, gelen yanıtları kamuoyuyla paylaştı. Önceleri güzel gelişmeler vardı.
HEDEF GEÇEN 4 EYLÜL’DÜ
Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Nisan 2017’de Tire-Belevi yolunun temelini attı. Yolun Tire’nin kurtuluş günü olan 4 Eylül 2018’de açılacağını belirten Arslan, can kayıplarının üzücü olduğunu vurguladı, “Kurtaracağımız canların değeri parayla ölçülemez. 24 metre genişliğindeki 4 şeritli yol, 73.5 milyon liraya mal olacak” dedi.
TEŞEKKÜR VE DÜŞ KIRIKLIĞI
Emeği geçen herkese teşekkür etmiş, ancak sonra düş kırıklığı yaşamıştım. Sertel bölgeye gitmiş ve herhangi bir çalışma olmadığını görmüş, Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldığını vurgulamıştı. Kamu İhale Kurumu’na açılan dava sonuçlanmadan yol temelinin atıldığını söylüyordu. Yetkililer, çalışmaya yakında başlanacağını söylemişti. Ben de, “Her şeye karşın yolun yapımına bir an önce başlanmasını ve hedef tarih 4 Eylül 2018’de tamamlanmasını umuyor ve diliyorum” demiştim.
VE UMUTLAR DONDU YİNE
Ancak Atila Sertel, son olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın da bulunduğu bütçe görüşmelerinde yolla ilgili özetle şunları söyledi:
“6 Nisan 2017’de Sayın Ahmet Arslan ve Hamza Dağ’la yolun temelini attık. Sayın Bakan söz verdi, 4 Eylül 2018’de bu yol hizmete açılacaktı. 20,5 kilometrelik bu yolda 90’ın üzerinde insan öldü, yüzlerce yaralı var. 2019 yılının son çeyreğine kaldığını söylemişti Sayın Ahmet Arslan, bakanlığı bırakmadan önce. Fakat öğrendiğim, sadece 5 kilometre tek hat üzerinde gelebildiler bu yolda.”
SON SÖZ: Sertel’in bu konuşmasıyla umutlarım dondu yine. Bilemiyorum, belki de etkililer, yetkililer bir açıklık getirir de bitmek bilmeyen ve can almaktan usanmayan bu yolla ilgili umutlar yeşerir yine.
-----
BİR SORALIM DEDİK
CHP Lideri Kılıçdaroğlu bu kez
gelir üstelik sürpriz de yapar mı
GAZETELERDE okudum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı düzenlemesiyle yapılan Karantina Meydanı’nın açılışına çağırmış. Kılıçdaroğlu, katılacağını söylemiş. Açılış tarihi, Kılıçdaroğlu’nun programına göre belirlenecekmiş. Kocaoğlu, “Meydanı genel başkanımızın katılımı ile açmak istiyoruz. Kendisini davet için telefonla aradım. Seçimle alakalı bir şey konuşmadık. Açılışa gelecek, programını ayarladığında bildirecek” demiş.
ADAYLARLA MI KATILIR
Kılıçdaroğlu, son olarak Cumhuriyet Bayramı’nda İzmir’e gelecekti. Ancak program açıklanmasına karşın nedense gelmemişti. Ve sorular... Kılıçdaroğlu bu kez gerçekten gelir mi, programı ne zaman kesinleşir, meydan hangi tarihte açılır? CHP Lideri, İzmir adaylarının açıklanmasından sonra mı gelir? Daha önce aday adayları ve adı geçenlerle karşılaşmak mı istemez? Büyükşehir ve diğer adaylarıyla gövde gösterisi yapmak ister, hatta seçim kampanyasını başlatır mı? Ne de olsa kendi seçildiği kenttir İzmir. Acaba sürpriz yapar mı CHP Genel Başkanı? (Meydanın açılışı Ocak 2019 sonlarını bulmaz herhalde.)
-----
BİR ETKİNLİK
Şehit Asteğmen
Kubilay anısına
ŞEHİT Asteğmen Kubilay anısına bu yıl 12’nci kez düzenlenecek 10 kilometrelik “Cumhuriyet Şehitleri Koşusu” yarın saat 08.00’de Çanakkale Asfaltı’ndan başlayarak Menemen’deki Şehit Asteğmen Kubilay Anıtı önünde sona erecek. Toplam 51 bin 600 TL ödüllü yarışmaya son başvurular bugün Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda saat 17.00’ye kadar kabul edilecek.
-----
BİR TEBESSÜM
Doğru söze ne denir? (Kayahan Ulusavaş)
-----
BİR TOPLANTI
Seferihisar’da bugün saat 14.00’te
-----
BİR ALINTI
Engin Yavuz’dan: Sevmek keman çalmak gibidir. Bilmeyen iyi ses çıkartamaz... (Bolivya Atasözü)