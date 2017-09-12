Terör örgütü adını kullananlara dikkat

Terör örgütlerinin adlarını kullanarak vatandaşları dolandıranlar hep tepkimi çekmiştir. Genelde “Tele-kandırmacı” olan bu kişilere karşı alınan önlemlere de yer veririm.

Son olarak Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün çabaları geldi gündeme. Foça Polisi, dolandırıcılık şikayetleri üzerine çeşitli yöntemlerle vatandaşı bilgilendiriyor, camilerde cuma hutbelerinde de bu konu işlenecek.



BİR POLİS SEFERBERLİĞİ

Terör örgütü adını kullanan

dolandırıcıya inanmayın

TERÖR örgütlerinin adlarını kullanarak vatandaşları dolandıranlar hep tepkimi çekmiştir, ara ara bunu da dillendiririm. Genelde “Tele-kandırmacı” olan bu kişilere karşı alınan önlemlere de yer veririm. Son olarak Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün çabaları geldi gündeme. Foça Polisi, dolandırıcılık şikayetleri üzerine broşürle vatandaşı bilgilendiriyor, camilerde cuma hutbelerinde de bu konu işlenecek.



TİYATRO OYUNUYLA UYARI

Foça Emniyeti’nin konuya ilişkin açıklaması özetle şöyle:

“Son zamanlarda ‘adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY Terör Örgütüne karıştı’ diyerek özellikle 60 yaş üstü vatandaşların duyguları sömürülerek ve korkutularak dolandırıldıkları görülmektedir. İlçemizin yaşlı nüfusunun fazla olması nedeniyle Nisan 2016’da İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin oynadığı ‘İletişim Yoluyla Dolandırıcılık’ konulu tiyatro gösterileri Foça halkına sunularak bilinçlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, ara ara Foça Belediyesi’nin umumi hoparlöründen vatandaşlar bu hususta uyarılmıştır. Son üç yıl verileri baz alındığında 2015’te 16, 2016’da 10, 2017’de 4 olayın gerçekleştiği ve bu olaylarda yaklaşık 173 bin liranın mağdurlar tarafından dolandırıcılara verildiği tespit edilmiştir.

‘KANMAYIN’ BROŞÜRÜ

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce hazırlanan, ‘Dikkat...! Sizleri telefonla arayarak kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp ADINIZ VEYA BANKA HESABINIZ FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE KARIŞTI diyerek sizden para - altın - kontör isteyenlere İNANMAYIN...! Bu veya buna benzer durumlarda 155 Polis İmdat Hattını Arayın’ şeklindeki el broşürlerinin, iletişim yoluyla dolandırıcılık suçu ile etkin mücadele edilebilmesi, suçun önüne geçilmesi ve toplumdaki farkındalığın artırılması amacıyla Foça ilçesinde ikamet eden 60 yaş üstü vatandaşlara dağıtımı yapılmaktadır.”

Foça Emniyeti’ni kutluyorum... Mutlaka önlemler alınmıştır, ama umarım diğer il ve ilçelere örnek oluşturmuştur. Bu dolandırıcılara aman verilmemesini diliyorum, polise ve güvelik güçlerine kolay gelsin.

SÖZ SİZİN



BİR YEŞİL ÖNERİSİ

Herkesin dikili

bir ağacı olsun

İZMİR’de görev yapan tüm STK ve özellikle çevreci örgütlere üniversitelere, TMMOB İzmir şubelerine sesleniyorum. Gelin belediyelerle işbirliği yaparak nazım imar planında yeşil lekeli olan tüm alanlara çevremizdeki seralardan temin edebileceğimiz, açık alan bitkilerini özellikle çam, çınar, palmiye (phonix) gibi yaz kış yeşil kalabilenleri dikelim.

HER ÜYE İÇİN

Şehrimizi yemyeşil yapalım ve bu projeye üniversitelerimiz öncü olsun. Her üyemiz için bir ağaç dikelim, şehrimizde hepimizin dikili ağacı olsun. Yemyeşil bir çevrede yaşayalım. Ya da siz bilirsiniz. Ahmet SARIŞIN - Konak Belediyesi eski Başkanı

BİR ALTYAPI ÇALIŞMASI YAKINMASI

Eziyet çekmeye devam

BİZLER yaz tatilinin dört ayını Bodrum Akyarlar Fenerburnu Mevkii’nde geçirmekteyiz. Bu yıl temmuz ayının ortasında AYDEM, elektrik direkleri dikeceğiz diye tüm yollarımızı kazdı. Yaz ortasında gürültü mü dersiniz, toz toprak mı dersiniz, tam anlamıyla işkence çektik. AYDEM yetkilileri ile görüştük, en kısa zamanda Bodrum Belediyesi’nin bu kazılan yolları tekrar yenileyeceği söylendi.



YENİLEME YAPILMADI

Ancak, neredeyse iki ay geçti, Bodrum Belediyesi Fen İşleri yetkilileri ile görüşmemize rağmen hiç bir yenileme yapılmadı. Kazılan yollar rampada olduğu için arabalar toz topraktan devamlı patinaj yapıyor, aşağıya inenler ise kayıyor, yürüyerek evlere girmek çok zor... Evlerin içi hafif bir rüzgarda bile toz toprak... Yani eziyet çekmeye devam... Akyarlar Fenerburnu Mevkii Sude Villaları sakinleri adına Dinç KOYUNCU

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BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Bir yürek taşımak incelik ister. Göğsünde ağırlık taşıyanlara bunu anlatamazsın. Cemal SÜREYA