Tarım arazilerini gençlere verelim

İZMİR Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ün bir önerisini gördüm, kaçıranlar için yineliyorum...
Kocagöz, ülkemizin ekonomik anlamda kritik ve zor günlerden geçtiğini, güncel işsizlik rakamlarının geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bine yükseldiğini belirtti. Meclis toplantısında konuşan Kocagöz, “Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 4.1 artışla yüzde 16.8 oldu. Ancak, işin bana göre en üzücü tarafı da genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 6.8 artışla yüzde 26.7 olmasıdır. Bir taraftan tarımsal üretimde enflasyonu baskılayabilmek için istediğimiz hedeflere ulaşamazken, diğer yandan genç nüfusta bu denli fazla işsize sahip olmamız gerçeği apaçık ortada” dedi.
BEDELSİZ KİRALANMALI
Genç nüfusu ekonomiye ve üretime katacak bir önerisi olduğunu ifade eden Kocagöz, şunları söyledi:
“Genç nüfusumuzun çalışarak üniversitelerde değerli bölümlerden mezun olduktan sonra iş bulamamaları ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunamamaları, büyük kayıp. Bunu hiç olmazsa tarımsal üretimde sağlayarak bir açığı kapatabilir miyiz? Bu konuda önerim; tarım yapılabilecek hazine arazilerini genç işsizlere bedelsiz kiralayalım. Devlete ait tarım yapılabilecek binlerce dönüm hazine arazisi var. Bunların kimisi ağaç tarımına, kimisi ise endüstriyel tarıma uygun. Bu parselleri başvuru yapan ve en az 2 yıldır işe giremediğini ispat eden, işsiz genç nüfusa en az 5 yıl süreyle bedelsiz kiralanmasını sağlayalım.”
TEK ŞARTI ÜRETİM OLMALI
Üç yılın sonunda herhangi bir üretim yaptığını ispat edemeyen, tarımsal üretim ve satış evraklarını sunamayan gençlerden arazinin alınarak başka bir gence tahsis edilmesinin mümkün olacağını vurgulayan Barış Kocagöz’ün sözleri şöyle:
“Üretim yapmayı başarabilen gençlere beş yıllık dönemler halinde kiralamalar, şartları sağladıkları halde yenilenmeli. Bu sayede hem elimizde atıl duran arazilerin ihtiyacımız olan tarımsal üretim için değerlendirilmesi, hem de genç işsizlerin yeni işgücü ile kendilerine iş kurmaları sağlanmış olacaktır. Böylece ülke ekonomisine üretim ve istihdam anlamında olumlu katkı sağlanacaktır.”
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BİR ÇAĞRI
Hırsızlara sesleniyoruz
EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden (EKODOSD) duyuru: “02.05.2019 gecesi derneğimiz kimliği bilinmeyen kişilerce soyulmuştur. Yaklaşık 4 metrelik duvarı aşan hırsızlar, bahçeye inip, her karışında doğa gönüllülerinin emeği bulunan dernek binamıza ve odalarına büyük zarar vermişlerdir. Derneğimizden, 1 adet Lenova laptop, 2 adet EOS 1200D ve EOS 4000D Canon marka fotoğraf makinesi, 2 adet zumlu lens, 1 adet tablet ve 1 adet hard disk almışlardır. Emniyet Müdürlüğü’nden gelen polisler, parmak izi ve diğer çalışmaları yapmışlardır.
HARD DİSKİMİZİ GERİ VERİN
Buradan hırsızlara sesleniyoruz! Aldığınız tüm malzemeler sizlerin olsun, bir şekilde telafi ederiz. Ancak, bize hard diskimizi geri verin. Hard diskin içinde 15 yıllık büyük emeklerle oluşturulmuş ve gelecek nesillere miras kalacak büyük bir arşiv, asla yerine koyamayacağımız fotoğraflarımız, belgelerimiz, bilime, kurum ve kuruluşlara da yarar sağlayacak, kaynak niteliğinde önemli çalışmalarımız bulunmaktadır. Hard diskimizi geri verin!”
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BİR SERGİ
Sönmez’in 23 eseri
Gallery Mamma’da
İLKE Sönmez’in 7’nci sergisi Alsancak’ta Coffee Mamma bünyesinde yer alan Gallery Mamma’da açıldı. Bilkent Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunu olan sanatçının 23 eseri sergileniyor. “Modern Dünyada İlkel Düş” adlı sergide, ünlü sanatçı Rahmi Saltuk’un kızı olan İlke Sönmez’in ana malzemesi su kabağı olan etnik tarzdaki maskeleri ile Öykü Başıbüyük’ün dizelerinden oluşan bir anlatım sunuluyor.
7 HAZİRAN’A KADAR AÇIK
Yerli hayatı anımsatma üzerine kurgulu sergide maskelerle ilintilendirilen hikaye, izleyicisini geçmişle günümüz arasında bağ kurmaya davet ediyor. Kızılderili yaşam felsefesini ve doğaya olan büyük inanışlarını konu alarak, hızla küreselleşen dünyada yaşamı sorgulatmayı hedefleyen sergi, 7 Haziran’a kadar açık kalacak.
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BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Yaşıyor olmak yalnızca nefes alıp vermekten çok daha büyük bir çabayı gerektirir. (Pablo Neruda)
Tarım arazilerini gençlere verelim
İZMİR Ticaret Borsası Meclis Başkanı Barış Kocagöz’ün bir önerisini gördüm, kaçıranlar için yineliyorum...
Kocagöz, ülkemizin ekonomik anlamda kritik ve zor günlerden geçtiğini, güncel işsizlik rakamlarının geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bine yükseldiğini belirtti. Meclis toplantısında konuşan Kocagöz, “Tarım dışı işsizlik oranı yüzde 4.1 artışla yüzde 16.8 oldu. Ancak, işin bana göre en üzücü tarafı da genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 6.8 artışla yüzde 26.7 olmasıdır. Bir taraftan tarımsal üretimde enflasyonu baskılayabilmek için istediğimiz hedeflere ulaşamazken, diğer yandan genç nüfusta bu denli fazla işsize sahip olmamız gerçeği apaçık ortada” dedi.
BEDELSİZ KİRALANMALI
Genç nüfusu ekonomiye ve üretime katacak bir önerisi olduğunu ifade eden Kocagöz, şunları söyledi:
“Genç nüfusumuzun çalışarak üniversitelerde değerli bölümlerden mezun olduktan sonra iş bulamamaları ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunamamaları, büyük kayıp. Bunu hiç olmazsa tarımsal üretimde sağlayarak bir açığı kapatabilir miyiz? Bu konuda önerim; tarım yapılabilecek hazine arazilerini genç işsizlere bedelsiz kiralayalım. Devlete ait tarım yapılabilecek binlerce dönüm hazine arazisi var. Bunların kimisi ağaç tarımına, kimisi ise endüstriyel tarıma uygun. Bu parselleri başvuru yapan ve en az 2 yıldır işe giremediğini ispat eden, işsiz genç nüfusa en az 5 yıl süreyle bedelsiz kiralanmasını sağlayalım.”
TEK ŞARTI ÜRETİM OLMALI
Üç yılın sonunda herhangi bir üretim yaptığını ispat edemeyen, tarımsal üretim ve satış evraklarını sunamayan gençlerden arazinin alınarak başka bir gence tahsis edilmesinin mümkün olacağını vurgulayan Barış Kocagöz’ün sözleri şöyle:
“Üretim yapmayı başarabilen gençlere beş yıllık dönemler halinde kiralamalar, şartları sağladıkları halde yenilenmeli. Bu sayede hem elimizde atıl duran arazilerin ihtiyacımız olan tarımsal üretim için değerlendirilmesi, hem de genç işsizlerin yeni işgücü ile kendilerine iş kurmaları sağlanmış olacaktır. Böylece ülke ekonomisine üretim ve istihdam anlamında olumlu katkı sağlanacaktır.”
-----
BİR ÇAĞRI
Hırsızlara sesleniyoruz
EKOSİSTEMİ Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nden (EKODOSD) duyuru: “02.05.2019 gecesi derneğimiz kimliği bilinmeyen kişilerce soyulmuştur. Yaklaşık 4 metrelik duvarı aşan hırsızlar, bahçeye inip, her karışında doğa gönüllülerinin emeği bulunan dernek binamıza ve odalarına büyük zarar vermişlerdir. Derneğimizden, 1 adet Lenova laptop, 2 adet EOS 1200D ve EOS 4000D Canon marka fotoğraf makinesi, 2 adet zumlu lens, 1 adet tablet ve 1 adet hard disk almışlardır. Emniyet Müdürlüğü’nden gelen polisler, parmak izi ve diğer çalışmaları yapmışlardır.
HARD DİSKİMİZİ GERİ VERİN
Buradan hırsızlara sesleniyoruz! Aldığınız tüm malzemeler sizlerin olsun, bir şekilde telafi ederiz. Ancak, bize hard diskimizi geri verin. Hard diskin içinde 15 yıllık büyük emeklerle oluşturulmuş ve gelecek nesillere miras kalacak büyük bir arşiv, asla yerine koyamayacağımız fotoğraflarımız, belgelerimiz, bilime, kurum ve kuruluşlara da yarar sağlayacak, kaynak niteliğinde önemli çalışmalarımız bulunmaktadır. Hard diskimizi geri verin!”
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BİR SERGİ
Sönmez’in 23 eseri
Gallery Mamma’da
İLKE Sönmez’in 7’nci sergisi Alsancak’ta Coffee Mamma bünyesinde yer alan Gallery Mamma’da açıldı. Bilkent Arkeoloji ve Sanat Tarihi mezunu olan sanatçının 23 eseri sergileniyor. “Modern Dünyada İlkel Düş” adlı sergide, ünlü sanatçı Rahmi Saltuk’un kızı olan İlke Sönmez’in ana malzemesi su kabağı olan etnik tarzdaki maskeleri ile Öykü Başıbüyük’ün dizelerinden oluşan bir anlatım sunuluyor.
7 HAZİRAN’A KADAR AÇIK
Yerli hayatı anımsatma üzerine kurgulu sergide maskelerle ilintilendirilen hikaye, izleyicisini geçmişle günümüz arasında bağ kurmaya davet ediyor. Kızılderili yaşam felsefesini ve doğaya olan büyük inanışlarını konu alarak, hızla küreselleşen dünyada yaşamı sorgulatmayı hedefleyen sergi, 7 Haziran’a kadar açık kalacak.
-----
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Yaşıyor olmak yalnızca nefes alıp vermekten çok daha büyük bir çabayı gerektirir. (Pablo Neruda)