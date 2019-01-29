Soyer’den güzel bir başlangıç

SEFERİHİSAR Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin İzmir Büyükşehir Adayı oldu.
Soyer’in, adaylığı kesin açıklanmadan önce sosyal medyadaki, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’yla ilgili sözleri dikkat çekti. Soyer, “Kocaoğlu’nun bıraktığı yerden devam edeceğiz. Ona toz kondurmayacağız. Başımızın üzerinde taşıyacağız” demiş.
BARIŞÇIL VE NAZİK
Bu sözler bir anlamda Kocaoğlu’na uzatılan zeytin dalıydı ve Soyer’in barışçıl ve nazik başlangıcının göstergesiydi. CHP’de ilçe belediye başkanlarının önemli bölümü yeniden aday gösterilmedi. Yeni aday listesi CHP içinde nasıl karşılanacak, fırtınalar kopacak mı, bekleyip göreceğiz. Soyer ve CHP adaylarına başarılar diliyorum. Kolay gelsin.
-----
BİR SEÇİM ÖNCESİ SÖZÜ
EGİAD’ın meslek
okulu projesi
EGİAD’ın yeni başkanı Mustafa Aslan seçim öncesinde, bana göre çok önemli bir projeden söz etmişti. Aslan, nitelikli teknik eleman gereksiniminin karşılanması için meslek lisesi ya da meslek yüksek okulu kurmak amacıyla YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın istediği koşulların karşılanması için harekete geçtiklerini açıklamıştı:
EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
“Meslek lisesi veya yüksek okulu için İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası ve organize sanayi bölgeleriyle işbirliği içinde olacağız. Yaptığımız ön görüşmelerde bize destek olmaya hazır olduklarını belirttiler. Hedefimiz burada yetişecek genç arkadaşlarımızın EGİAD bünyesindeki şirketlerimizde staj imkanına kavuşmasıdır. Eğitim kurumlarının çalışma prensiplerini kavrama olanağı da verecek olan EGİAD MYO bizlere yeni ufuklar açacaktır. Lise veya yüksek okul kurulması en büyük hedefimiz.”
MEMLEKET MESELESİ
Meslek okullarının nitelikli eleman yetiştirmekte önemli rol oynadığına/oynayacağına inanırım. Yeter ki, iş ciddi ele alınsın, doğru eğitim hedefleri belirlensin, okullar yeterli araç, gereçle donatılsın. Yıllar önce Koç Grubu’nun, “Meslek lisesi, memleket meselesi” sloganıyla başlattığı, öğrencilere burs da sağlayan seferberliği de örnek gösteririm. Bu nedenle Aslan’ın seçim öncesi dile getirdiği bu hedef de çok önemli bana göre. Hedefin gerçekleşmesini umuyor, Aslan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
-----
SÖZ
SİZİN
BİR ÖNEMLİ SORUN
Tren hattı taşındı
yolcu taşınamadı
EGE’nin çeşitli yerlerindeki meslektaşların haber ve deneyimlerinden yararlanırım zaman zaman. Bunlardan birisi de Akhisar’ın yıllanmış usta gazetecilerinden Haldun Akyüz’dür. Akyüz, ilçesinin sorunlarını kamuoyuyla paylaşır, çözümlere katkıda bulunur. Ve Akyüz’den bir özet alıntı:
“Akhisar şehir merkezinden geçen tren hattı şehir dışına taşındı. Yaz aylarında başlayan tren yolcu ve yük taşımacılığı şehir merkezinden 4-5 kilometre mesafedeki ve etrafında hiçbir yerleşim yeri olmayan yeni hattan yapılıyor. Fakat yeni hatta özellikle yolcu sayısı çok düştü. Bir istasyon binası yapılmadı. Prefabrik, adeta baraka gibi sadece 10-15 yolcunun girebildiği bekleme salonu ve görevli odaları bulunuyor.
VATANDAŞ BÜYÜK SIKINTIDA
Şehrin içinden geçen demiryolundaki raylar ve traversler sökülerek yeni hattın bulunduğu araziye taşınıyor. Kış aylarının soğuğunda yolcular büyük sıkıntı yaşıyor. Bekleme salonu ve görevli odalarının bulunduğu prefabrik barakanın çevresinde Devlet Demir Yolları’nın yaklaşık 100 dönüm arazisi var. İhtiyacı karşılayacak yer yapılmasını dileyen vatandaşlar arazinin nasıl değerleneceğini de merak ediyor.
YÜZDE 80 AZALMA VAR
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da, “Trenle yolculuk yapanlardan çok şikayet alıyoruz. Şehrin 4-5 kilometre uzağından geçen yeni demiryolunda aldığımız bilgilere göre ilk aylarda Akhisar’dan, özellikle İzmir ve Balıkesir’e giden yolcu sayısı yüzde 80 azaldı. Toplu ulaşım araçlarındaki yolcu sayısında artış olduğu söyleniyor. Fakat yine de şehrin ortasında bulunan eski istasyondan trene binenlerin sayısına ulaşılamadığını biliyoruz. Soğuk ve yağışlı havalarda buradan trene binmek de büyük sıkıntı” diyor.
Bizden iletmesi. Artık yeni hattın bulunduğu yere Akhisar’a yakışan bir gar mı yapılır ya da başka proje mi vardır, etkililer, yetkililer bilir.
-----
BİR ALINTI
Naciye Ölçüm’den: Gül göreceksin dikenler arasında şaşırma. Gülleri derlemeye bak, dikenlerle uğraşma... (Hz. Mevlana)
Soyer’den güzel bir başlangıç
SEFERİHİSAR Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin İzmir Büyükşehir Adayı oldu.
Soyer’in, adaylığı kesin açıklanmadan önce sosyal medyadaki, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’yla ilgili sözleri dikkat çekti. Soyer, “Kocaoğlu’nun bıraktığı yerden devam edeceğiz. Ona toz kondurmayacağız. Başımızın üzerinde taşıyacağız” demiş.
BARIŞÇIL VE NAZİK
Bu sözler bir anlamda Kocaoğlu’na uzatılan zeytin dalıydı ve Soyer’in barışçıl ve nazik başlangıcının göstergesiydi. CHP’de ilçe belediye başkanlarının önemli bölümü yeniden aday gösterilmedi. Yeni aday listesi CHP içinde nasıl karşılanacak, fırtınalar kopacak mı, bekleyip göreceğiz. Soyer ve CHP adaylarına başarılar diliyorum. Kolay gelsin.
-----
BİR SEÇİM ÖNCESİ SÖZÜ
EGİAD’ın meslek
okulu projesi
EGİAD’ın yeni başkanı Mustafa Aslan seçim öncesinde, bana göre çok önemli bir projeden söz etmişti. Aslan, nitelikli teknik eleman gereksiniminin karşılanması için meslek lisesi ya da meslek yüksek okulu kurmak amacıyla YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın istediği koşulların karşılanması için harekete geçtiklerini açıklamıştı:
EN BÜYÜK HEDEFİMİZ
“Meslek lisesi veya yüksek okulu için İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası ve organize sanayi bölgeleriyle işbirliği içinde olacağız. Yaptığımız ön görüşmelerde bize destek olmaya hazır olduklarını belirttiler. Hedefimiz burada yetişecek genç arkadaşlarımızın EGİAD bünyesindeki şirketlerimizde staj imkanına kavuşmasıdır. Eğitim kurumlarının çalışma prensiplerini kavrama olanağı da verecek olan EGİAD MYO bizlere yeni ufuklar açacaktır. Lise veya yüksek okul kurulması en büyük hedefimiz.”
MEMLEKET MESELESİ
Meslek okullarının nitelikli eleman yetiştirmekte önemli rol oynadığına/oynayacağına inanırım. Yeter ki, iş ciddi ele alınsın, doğru eğitim hedefleri belirlensin, okullar yeterli araç, gereçle donatılsın. Yıllar önce Koç Grubu’nun, “Meslek lisesi, memleket meselesi” sloganıyla başlattığı, öğrencilere burs da sağlayan seferberliği de örnek gösteririm. Bu nedenle Aslan’ın seçim öncesi dile getirdiği bu hedef de çok önemli bana göre. Hedefin gerçekleşmesini umuyor, Aslan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
-----
SÖZ
SİZİN
BİR ÖNEMLİ SORUN
Tren hattı taşındı
yolcu taşınamadı
EGE’nin çeşitli yerlerindeki meslektaşların haber ve deneyimlerinden yararlanırım zaman zaman. Bunlardan birisi de Akhisar’ın yıllanmış usta gazetecilerinden Haldun Akyüz’dür. Akyüz, ilçesinin sorunlarını kamuoyuyla paylaşır, çözümlere katkıda bulunur. Ve Akyüz’den bir özet alıntı:
“Akhisar şehir merkezinden geçen tren hattı şehir dışına taşındı. Yaz aylarında başlayan tren yolcu ve yük taşımacılığı şehir merkezinden 4-5 kilometre mesafedeki ve etrafında hiçbir yerleşim yeri olmayan yeni hattan yapılıyor. Fakat yeni hatta özellikle yolcu sayısı çok düştü. Bir istasyon binası yapılmadı. Prefabrik, adeta baraka gibi sadece 10-15 yolcunun girebildiği bekleme salonu ve görevli odaları bulunuyor.
VATANDAŞ BÜYÜK SIKINTIDA
Şehrin içinden geçen demiryolundaki raylar ve traversler sökülerek yeni hattın bulunduğu araziye taşınıyor. Kış aylarının soğuğunda yolcular büyük sıkıntı yaşıyor. Bekleme salonu ve görevli odalarının bulunduğu prefabrik barakanın çevresinde Devlet Demir Yolları’nın yaklaşık 100 dönüm arazisi var. İhtiyacı karşılayacak yer yapılmasını dileyen vatandaşlar arazinin nasıl değerleneceğini de merak ediyor.
YÜZDE 80 AZALMA VAR
CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu da, “Trenle yolculuk yapanlardan çok şikayet alıyoruz. Şehrin 4-5 kilometre uzağından geçen yeni demiryolunda aldığımız bilgilere göre ilk aylarda Akhisar’dan, özellikle İzmir ve Balıkesir’e giden yolcu sayısı yüzde 80 azaldı. Toplu ulaşım araçlarındaki yolcu sayısında artış olduğu söyleniyor. Fakat yine de şehrin ortasında bulunan eski istasyondan trene binenlerin sayısına ulaşılamadığını biliyoruz. Soğuk ve yağışlı havalarda buradan trene binmek de büyük sıkıntı” diyor.
Bizden iletmesi. Artık yeni hattın bulunduğu yere Akhisar’a yakışan bir gar mı yapılır ya da başka proje mi vardır, etkililer, yetkililer bilir.
-----
BİR ALINTI
Naciye Ölçüm’den: Gül göreceksin dikenler arasında şaşırma. Gülleri derlemeye bak, dikenlerle uğraşma... (Hz. Mevlana)