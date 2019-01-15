Öykü Arin’in annesiyim. Kızım milyonda bir görülen tür lösemi hastası. Ve hastalık hızla ilerliyor. Kızıma uygun kök hücre gerekiyor. İki ayımız kaldı. Tüm bağışlara rağmen bugüne kadar uygun hücre bulunamadı. Bu yüzden herkesi kan bağışına çağırıyorum. İnanıyorum, bu ülkede kızımın genetik bir ikizi var. Yalnızca kendi Öyküm için değil. Kök hücre gereken tüm Öyküler için bağışa çağırıyorum. En yakın Kızılay merkezine gitmek yeterli...”
ZAMAN GİDEREK DARALIYOR
Evet, bir annenin sosyal medyadaki çağrısından özet aktardım. 3,5 yaşındaki dünya tatlısı Öykü Arin’in annesinden. Fazla söze gerek yok. Minik kızın sağlığı için uygun kök hücre gerek. Bunun için de kan bağışı. Bugüne kadar olabildiğince duyarlılık gösterildi, bağış kampanyaları düzenlendi. Ama uygun hücre bulunamadı. Öykü Arin ve kök hücre gereken herkes için bağış gerekli.
TÜM ADAYLAR ÖRNEK OLMALI
Bu kızımızın öyküsünü hemen herkes duymuş ve de ilgilenmiştir mutlaka. Bugün, yerel seçim nedeniyle adeta alarmda olan siyasiler düştü aklıma. Ve de tüm siyasal partilere sesleniyorum: “Tüm üyelerinize, taraftarlarınıza çağrıda bulunun. Öykü Arin ve ihtiyacı olan herkes için kan bağışlasınlar. Belediye başkanı, meclis üyesi adayları... Tüm aday adayları... Hatta adı geçenler... Kan bağışında örnek olun. Kampanyalar düzenleyin. Bağış seferberliği için önder olun...”
SAĞLIK BEKLEYEN HERKES İÇİN
Siyasal parti ve de partililerden bu konuda daha önce duyarlılık gösteren, bağış yapanlar olmuştur mutlaka. Ancak daha öncekiler, yeni bağış kampanyaları için engel oluşturmayacaktır. Evet, yerel seçim nedeniyle öncelikle siyasiler düştü aklıma ama, haydi herkes kan bağışına… Öykü Arin ve sağlık bekleyen herkes için...
Siyasilere Öykü için seferberlik çağrısı
“BEN Eylem Yazıcı...
Öykü Arin’in annesiyim. Kızım milyonda bir görülen tür lösemi hastası. Ve hastalık hızla ilerliyor. Kızıma uygun kök hücre gerekiyor. İki ayımız kaldı. Tüm bağışlara rağmen bugüne kadar uygun hücre bulunamadı. Bu yüzden herkesi kan bağışına çağırıyorum. İnanıyorum, bu ülkede kızımın genetik bir ikizi var. Yalnızca kendi Öyküm için değil. Kök hücre gereken tüm Öyküler için bağışa çağırıyorum. En yakın Kızılay merkezine gitmek yeterli...”
ZAMAN GİDEREK DARALIYOR
Evet, bir annenin sosyal medyadaki çağrısından özet aktardım. 3,5 yaşındaki dünya tatlısı Öykü Arin’in annesinden. Fazla söze gerek yok. Minik kızın sağlığı için uygun kök hücre gerek. Bunun için de kan bağışı. Bugüne kadar olabildiğince duyarlılık gösterildi, bağış kampanyaları düzenlendi. Ama uygun hücre bulunamadı. Öykü Arin ve kök hücre gereken herkes için bağış gerekli.
TÜM ADAYLAR ÖRNEK OLMALI
Bu kızımızın öyküsünü hemen herkes duymuş ve de ilgilenmiştir mutlaka. Bugün, yerel seçim nedeniyle adeta alarmda olan siyasiler düştü aklıma. Ve de tüm siyasal partilere sesleniyorum: “Tüm üyelerinize, taraftarlarınıza çağrıda bulunun. Öykü Arin ve ihtiyacı olan herkes için kan bağışlasınlar. Belediye başkanı, meclis üyesi adayları... Tüm aday adayları... Hatta adı geçenler... Kan bağışında örnek olun. Kampanyalar düzenleyin. Bağış seferberliği için önder olun...”
SAĞLIK BEKLEYEN HERKES İÇİN
Siyasal parti ve de partililerden bu konuda daha önce duyarlılık gösteren, bağış yapanlar olmuştur mutlaka. Ancak daha öncekiler, yeni bağış kampanyaları için engel oluşturmayacaktır. Evet, yerel seçim nedeniyle öncelikle siyasiler düştü aklıma ama, haydi herkes kan bağışına… Öykü Arin ve sağlık bekleyen herkes için...