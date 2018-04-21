Siyasal partilerin çevre koalisyonu

Ne olduğunu hemen özetleyelim: “Çeşme Germiyan’da kurulan kalker ocağı ile kırma- eleme tesisi için verilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) kararı, üçüncü kez mahkemeden döndü. Mahkeme, zeytinlik ve tarım alanlarına yakın olduğu gerekçesiyle ‘ÇED gerekli değildir’ kararını iptal etti. Ancak kapatılması için gerekli olan yasal süre dolmasına rağmen faaliyetini sürdüren tesis, çevrecilerin tepkisini çekti.

MAHKEME İPTAL KARARI VERMİŞ AMA

Bölgeye giderek tutanak tutan, taşocağı tesisinin yakınında piknik yapan çevreciler ve davacı vekili avukat Şehrazat Mercan, mahkeme kararının uygulanması için Çeşme Kaymakamlığı’na başvuracak. Yine kırma- eleme tesisi içinde yapılması planlanan asfalt plent tesisleri için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı, İzmir 5’inci İdare Mahkemesi’nce iptal edildi.”

DÖRT PARTİDEN DE TEPKİYE KATKI

Çevreciler yargı kararına karşın, tesisin çalıştırılmasına tepkiliydi, haklılardı da. Habere göre tepkilerini bir toplantıyla dile getirmişler, hatta söz konusu alanın çevresinde piknik yapmışlar. Ve bana göre yalnızca bir çevre eylemi haberi değildi, önemli işbirliği vardı. Dikkatimi çeken bölüm de şurasıydı:

“Çeşme Kent Konseyi’nin düzenlediği toplantıya CHP Çeşme İlçe Başkanı Ekrem Oran’ın yanı sıra AK Parti Çeşme Teşkilat Başkanı Erdoğan Yılmaz ile HDP ve İYİ Parti temsilcileri de katıldı. Oran, AK Parti’nin bu kararların uygulanması için Kanun Hükmünde Kararname çıkarmasını istedi.”

İLÇE İÇİN EL ELE VERMEK NE GÜZEL

Evet, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra dört siyasal partinin temsilcisi de varmış orada. Bir tür çevre koalisyonu oluşturulmuş. Çeşme’nin çevre açısından geleceği söz konusu olunca siyasal parti kimliklerinin bir yana bırakılıp el ele verilmesi ne kadar güzel olmuş. Çevreci işbirliğinin amacına ulaşmasını diliyor, siyasal parti temsilcilerini, örnek işbirliği için kutluyorum.

-----



BİR SATIR ARASI

Kocaoğlu için genel merkeze

kim ve nasıl sinyal göndermiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir’deydi hafta sonu. (Tabii 24 Haziran’da seçim kararından kimsenin haberi yoktu.) Kılıçdaroğlu, seçimleri kazanamayacağını düşünen başkan adaylarının çekilmesini istemiş, “Kavga yok, kırgınlıklar bir kenara bırakılacak” talimatı vermiş. İzmir gibi partisinin yıldızı olan bir yerde, istekler, talimatlar sıralayacaktır elbette.

ÇERÇİOĞLU RAKİPSİZ GİBİYMİŞ

Kılıçdaroğlu haberlerini okurken, Sözcü’de Saygı Öztürk’ün yazısı dikkatimi çekti. Öztürk, CHP Lideri’yle İzmir’e de gelmiş, yazısına da, “Belediye başkan adayları belirlenirken” başlığını atmış. Yazıya göre bizim bölgemizde Aydın’da Özlem Çerçioğlu’nun rakibi olmayacakmış gibi başka isim geçmiyormuş.

İZMİR’LE İLGİLİ NE DENİLMİŞ

Öztürk İzmir için de, “CHP Genel Merkezi’ne İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday olmayacağının sinyali geldi. İzmir siyasetinde hayli etkili olan Kocaoğlu ise henüz açıklama yapmadı” diyor. Şöyle bir düşündüm. Belli ki bazı CHP’liler Kocaoğlu ile ilgili bir iddialar fısıldamış kulağına. Bana göre Kocaoğlu, daha son sözünü söylemedi. Söylerse de bunu sinyal gibi göndermez, doğrudan iletir. Henüz “son söz”, yerel seçim konuşma zamanı değil. Ama merak ediyorum, Kocaoğlu ile ilgili kim/kimler sinyal gönderiyor genel merkeze ve de neden?

SON SÖZ: Özellikle CHP’liler unutmamalıdır. Genel seçimde CHP’li belediye başkanlarının başarısı, yaptıkları, projeleri çok ama çok önemlidir.

-----



BİR GÜZEL ZİYARET

Üç başkandan birlik

beraberlik gösterisi

YENİ seçilen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener birlikte Ankara’ya gitmiş. Meclis başkanlık divanı ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu heyet Başbakan Binali Yıldırım ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya gelmiş.

ÖZEL VE YENİ PROJELER BEKLERİM

Başbakan Yıldırım, “İzmir’in bu birlik ve beraberlik görüntüsünden çok memnun oldum. Bu birlik ve beraberliği ortaya koyacak, İzmir’e özel yeni ve büyük projeler bekliyorum” demiş. İzmirli başkanlar da açıklamalarında ortak akılla üretilecek projeleri birlik ve beraberlik içinde yaşama geçirme mesajı vermiş. Bu ziyaretler de İzmir adına heyecan verici. Üç başkan, belki CHP Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nu da ziyaret eder. Tabii ki, onların bileceği iş. Birlik, beraberlik içinde çalışma kararlılıkları, gerçekten İzmir’e yarar getirir herhalde. Kolay gelsin!

-----

BİR SERGİ BİR İMZA GÜNÜ

Çetin Erokay’ın sergisi 6 Mayıs’a kadar Karaca Kültür Merkezi’nde.



Kadriye Uysal’ın, “Cass Tereyağ” adlı kitabının imza günü ve söyleşisi 26 Nisan saat 18.00’de KİT-VAK yararına Enjoy’da

-----

BİR ALINTI

Barış Kaşıkçı’dan: Bütün çiçekleri koparabilirsiniz, ama baharın gelişini engelleyemezsiniz. (Pablo Neruda)