Sigara yasak nargile özgür

Bu yasak iş kolları da yarattı. Kafeterya, lokanta gibi yerlerde sigara içenler dışarıda oturduğu için ısıtıcılar geliştirildi, sandalyelere şallar koyuldu... İşletmeler yanları, üzerleri açılır kapanır bölümler oluşturdu. Hatta bu yasağın daha da sertleşeceği, bir cam bile bulunan yerlerde sigara içilemeyeceği söyleniyor. (Bu da biraz abartılı gibi)

Her yerde açılıyor

Benim konum bu değil. Sigaraya bu denli dikkat edilirken her yerde nargilecilerin açılması dikkatimi çekiyor. “Kafe, salon, ev” adı altında açılan açılana... Geçenlerde Kelebek’te Cengiz Semercioğlu da yazdı bu konuyu. Ama onun gittiği yerde daha çok Arap turistler nargile fokurdatıyormuş. Oysa İzmir’de gidin Bostanlı’ya, Bornova’da Büyük Park, Küçük Park civarına, Güzelyalı- Göztepe sahiline... Nargilecilerin gençlerle dolu olduğunu görürsünüz.

Kurallara uygunsa laf yok

Nargilelerde tütün mü sunuluyor, yoksa meyve aromalı başka şey mi bilemiyorum. Nargileciler de sıkı denetleniyor mu, onun da bilgisi yok bende. Zaten denetleniyor ve her şey kurallara uygunsa lafım yok. Ama dedim ya, her yer nargileci doluyor. (Tabii ki iş sahası da yaratılmış oluyor, ona da eyvallah. Ben yalnızca gençlerin sağlığının korunmasına dikkat çekmek istiyorum. Sürekli nargileci açıldığına göre, sağlık açısından da sakınca yok mu acaba?)



BİRİLERİ BUNU HEP YAPIYOR

O heykel kimin

gözüne batıyor

BEŞİKTAŞ’ın efsane başkanı rahmetli Süleyman Seba’nın Bornova Büyük Park’a bir heykeli konuldu. Ancak, dileyenin banka oturup birlikte fotoğraf çektirdiği heykele sürekli zarar veriliyor. Son olarak parmakları kırılmış. (22 Eylül’de heykel onarılmamıştı.)



SÖZ SİZİN

BİR HAVA YAKINMASI

Buca Cezaevi’nin

bacası kirletiyor

İZMİR’de Menderes Caddesi üzerinde Buca Belediyesi’nin karşısında konumlanan Buca Ceza ve Tutukevi, filtreleme sistemine sahip olmayan sağlıksız bacası yüzünden tüm yerleşim bölgesinin hava kalitesini korkunç derecede kötüleştiriyor. Günün herhangi bir saatinde uzun zaman tütmeye başlayabilen bacadan nefes almayı zorlaştırıcı bir duman tüm çevreye yayılarak evlerimizi ve hava sahamızı kirletiyor.

Üç yıldır sürüyor

Pencereleri kapatsak dahi bu kötü dumanı dışarda tutamıyoruz. Çevre bilincinin artması gereken bir zaman diliminde bu tip bir zehirlenmenin önüne geçilmesi gerekiyor. Yaklaşık üç yıldan beri cezaevi böyle bir uygulamayı şikayetlere rağmen sürdürüyor.

İletiyoruz sonuç yok

Çevre halkı olarak imza topladık, cezaevi müdürü ile sürekli görüşmeye çalıştık, BİMER sistemi üzerinden şikayetler ilettik ancak bir ilerleme kaydedemiyoruz. Mahalle halkının sesini duyurmak istiyoruz. (Güzin Öztok)



BİR ALINTI

Engin Yavuz’dan: Problem yokmuş gibi gülümse, her şey yolundaymış gibi konuş, hepsi rüyaymış gibi davran ve canını yakmadığını farz et. (Marian KEYES)