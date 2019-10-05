Sigara çok zararlı ama nargile de masum değil

BUGÜNLERDE araçta duman yasağı gündemde ya.
Yeni düzenlemeler de söz konusuymuş. Hatta fahri sigara müfettişi uygulaması bile dillendiriliyor. (Bu uygulama gerçekleşirse duman ihbarcılığıyla ilgili ilginç haberler okumamız kaçınılmaz.) Nargileyle ilgili sorular da gelmeye başladı. Uzman değilim. Ama bir kenara ayırdığım notlarımdan bir uzman görüşünü sunuyorum:
HASTALIĞA DAVETİYE
Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Gürgün, 21 Kasım Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Günü’nde nargile kullanımının da solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkardığını söyledi. Gürgün, kullanımı son yıllarda popüler hale gelen ve genç nüfus arasında artış gösteren nargilenin zararlarına dikkat çekti: ‘Bir nargile seansı; tek bir sigara içiminden en az 100 kat fazla duman çekilmesine neden oluyor. Bu da akciğerlerin adeta dumanla boğulması anlamında. Bir nargile seansında kanda ölçülen nikotin miktarının, günde 10 sigara içen kişinin kanındaki nikotin ile eşdeğer olduğunu da biliyoruz. Aynı sürede, sigaranın tam 100 katı kadar da ‘katran’ çekilmiş oluyor.
EN AZ ONLAR KADAR ZARAR
Ayrıca nargile tütününde; nikotin, katran, karbonmonoksid, ağır metaller, radyoaktif maddeler ve daha birçok zehirli kimyasallar bulunuyor. Kömürle yandığı için diğer zararlı kimyasallar da var. Nargilede arsenik miktarı da sigaradan çok daha fazla. İçimize çektiğimiz nargile dumanına tam bir kimyasal bomba diyebiliriz. Dolayısıyla nargile, en az sigara ve diğer tütün ürünleri kadar zararlı.’
100 MİLYON KİŞİ İÇİYOR
Dünyada her gün 100 milyon kişinin nargile içtiğinin tahmin edildiğini belirten Prof. Gürgün’den dikkat çekmeye devam: “Özellikle gençler arasında müthiş bir nargile salgınından söz edebiliriz. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD hatta Avrupa’da özellikle gençler arasında yüzde 6-43 oranında kullanılıyor. Örneğin Lübnan’da 13-15 yaş arası çocuk ve gençlerdeki nargile kullanma oranı yüzde 34 olarak bildiriliyor.
Ülkemizde, üniversite öğrencileri arasında yüzde 20-48 oranında kullanıldığını biliyoruz. Geçen yüzyılda, nargile içme yaşlı ve emekli, çarşıda oturan erkekler arasında yaygınken, günümüzde gençlerde ve kadınlarda da popüler hale geldi. Ülkemizde her köşe başında bir nargile dükkanı olduğunu görebiliyoruz. Bu salgın bize de bulaşmış durumda maalesef.”
Yorum yapmama gerek yok. Yalnızca bir bilim insanının görüşünü aktardım. Herkesin bilgisine…
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BİR SORU ÖNERGESİ
O hava ölçüm verileri
neden paylaşılmıyor
BİR haber özeti: TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle önerge verdi, bazı hava ölçüm istasyonları verilerinin Haziran 2016’dan bu yana neden paylaşılmadığını sordu. havaizleme.gov.tr adlı sitede İzmir’le ilgili sadece Konak, Karşıyaka, Gaziemir, Buca, Bornova, Bayraklı, Balçova, Çiğli ve Seferihisar’daki istasyonların bilgilerine yer verildiğini anımsatan Bakan, şöyle dedi:
SINIRLARIN ÜZERİNDE Mİ?
‘Aliağa, Menemen, Yeni Foça ve Bozköy bölgelerindeki hava ölçüm istasyonlarının verilerine Haziran 2016 döneminden bu yana ulaşılamıyor. Hatta bölgede kurulu olduğu bilinen bu istasyonlar bakanlığın sitesinde bile yer almıyor. Buradaki değerler belirlenen sınırların çok üzerinde olduğu için mi açıklanmıyor? Kamuoyuyla paylaşılmama sebebi nedir? Bakanlığınız bu bölgedeki istasyonlardın 2017, 2018, ve 2019 (Eylül ayı dahil olmak üzere) aylar bazında hava kalitesi verilerini ne zaman paylaşacaktır?”
Bakan’ın iddiası böyle. Gerçekten de bazı hava ölçüm istasyonlarının verileri paylaşılmıyor mu? Umarım bu konuda bir açıklama yapılır, meraklar giderilir.
SÖZ SİZİN
BİR SERZENİŞ
Ne ara bu kadar
pis oluverdik
KAPILARININ önünü süpüren nesilden eser kalmamış. Her sokakta yeterince konteyner var, hiçbir zaman dolmuyor da... Peki neden insanlarımız çöplerini sokağa atarlar anlamış değilim. Acaba evlerinde de böyle ortalığa mı atıyorlar? Belediye bunları günde bir kaç kere de alsa çözüm olmayacak. Çözüm vatandaşın kendisinde ama görünen o ki durum çok vahim. Yine de sloganı hatırlatalım anlamayanlara...
“En iyi temizlik kirletmemektir.” (Sokakgaste-Murat Gökerti-Bornova İçin El Ele)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İnsan ne yaşarsa yaşasın, sonunda her şey bir gün batımına bakıyor. (Murathan Mungan)
Sigara çok zararlı ama nargile de masum değil
BUGÜNLERDE araçta duman yasağı gündemde ya.
Yeni düzenlemeler de söz konusuymuş. Hatta fahri sigara müfettişi uygulaması bile dillendiriliyor. (Bu uygulama gerçekleşirse duman ihbarcılığıyla ilgili ilginç haberler okumamız kaçınılmaz.) Nargileyle ilgili sorular da gelmeye başladı. Uzman değilim. Ama bir kenara ayırdığım notlarımdan bir uzman görüşünü sunuyorum:
HASTALIĞA DAVETİYE
Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alev Gürgün, 21 Kasım Dünya KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) Günü’nde nargile kullanımının da solunum yolu hastalıklarına davetiye çıkardığını söyledi. Gürgün, kullanımı son yıllarda popüler hale gelen ve genç nüfus arasında artış gösteren nargilenin zararlarına dikkat çekti: ‘Bir nargile seansı; tek bir sigara içiminden en az 100 kat fazla duman çekilmesine neden oluyor. Bu da akciğerlerin adeta dumanla boğulması anlamında. Bir nargile seansında kanda ölçülen nikotin miktarının, günde 10 sigara içen kişinin kanındaki nikotin ile eşdeğer olduğunu da biliyoruz. Aynı sürede, sigaranın tam 100 katı kadar da ‘katran’ çekilmiş oluyor.
EN AZ ONLAR KADAR ZARAR
Ayrıca nargile tütününde; nikotin, katran, karbonmonoksid, ağır metaller, radyoaktif maddeler ve daha birçok zehirli kimyasallar bulunuyor. Kömürle yandığı için diğer zararlı kimyasallar da var. Nargilede arsenik miktarı da sigaradan çok daha fazla. İçimize çektiğimiz nargile dumanına tam bir kimyasal bomba diyebiliriz. Dolayısıyla nargile, en az sigara ve diğer tütün ürünleri kadar zararlı.’
100 MİLYON KİŞİ İÇİYOR
Dünyada her gün 100 milyon kişinin nargile içtiğinin tahmin edildiğini belirten Prof. Gürgün’den dikkat çekmeye devam: “Özellikle gençler arasında müthiş bir nargile salgınından söz edebiliriz. Ortadoğu, Kuzey Afrika, Kanada ve ABD hatta Avrupa’da özellikle gençler arasında yüzde 6-43 oranında kullanılıyor. Örneğin Lübnan’da 13-15 yaş arası çocuk ve gençlerdeki nargile kullanma oranı yüzde 34 olarak bildiriliyor.
Ülkemizde, üniversite öğrencileri arasında yüzde 20-48 oranında kullanıldığını biliyoruz. Geçen yüzyılda, nargile içme yaşlı ve emekli, çarşıda oturan erkekler arasında yaygınken, günümüzde gençlerde ve kadınlarda da popüler hale geldi. Ülkemizde her köşe başında bir nargile dükkanı olduğunu görebiliyoruz. Bu salgın bize de bulaşmış durumda maalesef.”
Yorum yapmama gerek yok. Yalnızca bir bilim insanının görüşünü aktardım. Herkesin bilgisine…
--------------------
BİR SORU ÖNERGESİ
O hava ölçüm verileri
neden paylaşılmıyor
BİR haber özeti: TBMM Çevre Komisyonu Üyesi CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle önerge verdi, bazı hava ölçüm istasyonları verilerinin Haziran 2016’dan bu yana neden paylaşılmadığını sordu. havaizleme.gov.tr adlı sitede İzmir’le ilgili sadece Konak, Karşıyaka, Gaziemir, Buca, Bornova, Bayraklı, Balçova, Çiğli ve Seferihisar’daki istasyonların bilgilerine yer verildiğini anımsatan Bakan, şöyle dedi:
SINIRLARIN ÜZERİNDE Mİ?
‘Aliağa, Menemen, Yeni Foça ve Bozköy bölgelerindeki hava ölçüm istasyonlarının verilerine Haziran 2016 döneminden bu yana ulaşılamıyor. Hatta bölgede kurulu olduğu bilinen bu istasyonlar bakanlığın sitesinde bile yer almıyor. Buradaki değerler belirlenen sınırların çok üzerinde olduğu için mi açıklanmıyor? Kamuoyuyla paylaşılmama sebebi nedir? Bakanlığınız bu bölgedeki istasyonlardın 2017, 2018, ve 2019 (Eylül ayı dahil olmak üzere) aylar bazında hava kalitesi verilerini ne zaman paylaşacaktır?”
Bakan’ın iddiası böyle. Gerçekten de bazı hava ölçüm istasyonlarının verileri paylaşılmıyor mu? Umarım bu konuda bir açıklama yapılır, meraklar giderilir.
SÖZ SİZİN
BİR SERZENİŞ
Ne ara bu kadar
pis oluverdik
KAPILARININ önünü süpüren nesilden eser kalmamış. Her sokakta yeterince konteyner var, hiçbir zaman dolmuyor da... Peki neden insanlarımız çöplerini sokağa atarlar anlamış değilim. Acaba evlerinde de böyle ortalığa mı atıyorlar? Belediye bunları günde bir kaç kere de alsa çözüm olmayacak. Çözüm vatandaşın kendisinde ama görünen o ki durum çok vahim. Yine de sloganı hatırlatalım anlamayanlara...
“En iyi temizlik kirletmemektir.” (Sokakgaste-Murat Gökerti-Bornova İçin El Ele)
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: İnsan ne yaşarsa yaşasın, sonunda her şey bir gün batımına bakıyor. (Murathan Mungan)