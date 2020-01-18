Şeffaflıkta örnek vakıf

KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) ile ilgili duyuruları, haberleri, daha önce yayımlanmış olsa bile, iletmeye çabalarım.
Bugün de önce KİTVAK’ın Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde kuracağı, Hücresel Tedavi Merkezi’ne destek için 22 Ocak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki bir konserden söz edeyim. Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün, kurulacak merkez yararına “Şair Şarkıları” konserini gerçekleştirecek.
ÜNİVERSİTEYLE PROTOKOL
KİTVAK Başkanı Ramazan Soncul, tüm geliri Hücresel Tedavi Merkezi yapımına aktarılacak konsere herkesin ilgisini beklediklerini vurgulamış. Soncul’u konuya ilişkin sözlerini aktarıyorum: “İki sanatçımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Vakfımızın yaptırdığı Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde bir projeye start verdik. Rektörlük ile protokol imzaladık.
EŞİT KALİTEDE TEDAVİ OLANAĞI
Bu proje ile Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi, uluslararası akreditasyon sistemine sahip olacak. Onkoloji tedavisi gören çocuklarımız Amerika’da, Avrupa’da tedavi gören çocuklarla eşit kalitede hizmet alacak. Daha fazla hasta çocuğumuzu hayata kazandıracak, onlara dünyadaki yeni tedavilere ulaşma olanağını sağlayacak. Yaklaşık maliyeti 2 milyon lira. Projeyi yine gönüllülerimizin, hayırseverlerimizin katkılarıyla gerçekleştireceğiz.
GELİR VE BAĞIŞ TABLOSU
Nitekim hayırseverler adeta etkinlik yarışına girdi. ‘Yaşam Elekleri Sergisi’nden 41 bin 600 TL, Yılbaşı Kermesi’nden 60 bin TL elde edildi. Federal Almanya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve TAKEV Okulları 65 bin TL, Özel Piri Reis Okulları Karşıyaka 10 bin TL ve Özel Yeşeren Okulları 5 bin TL destek verdi. Destek olan herkese, her kuruma çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz.”
(Şair Şarkılar konserini izlemek isteyenler iletişim için (0232) 463 37 63 numaralı telefona başvurabilir.)
NEDENSE AÇIKLANMAZ
Ramazan Soncul’u açıklamasında bana göre en dikkat çeken bölüm, kurulacak merkez için bugüne değin sağlanan gelir tablosu. Öteden beri kafama takılır. Bazı dernek, vakıf gibi kuruluşlar, belirledikleri hedef için kermes, konser, açık artırma, sergi gibi etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerin genelde konukları değişmez gibidir. “Falan veya filan” yararına gerçekleşen bu etkinliklerde boy gösterilir, güzel bir amaca hizmet etmenin iç rahatlığı vardır herkeste.
BANA GÖRE ALKIŞ GEREK
Neyse, fazla uzatmayayım, nedense bu etkinliklerde elde edilen getiri bir türlü açıklanmaz. Elbette, niyetler iyidir, ama bir de getiri açıklansa yardımseverler daha da teşvik edilmez mi? Bu nedenle KİTVAK Başkanı Ramazan Soncul’un kurulacak merkez için sağlanan geliri açıklamasını önemsiyorum. Bu açıklamanın örnek alınmasını diliyor, KİTVAK’ı alkışlıyorum.
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SÖZ
SİZİN
BİR YAKINMA
Her yıl aynı apartmanların
asansörleri denetleniyor
OKUYUCUMUZ asansör denetimlerinden dertli. Cengiz Semercioğlu’nun geçen 26 Eylül’de Kelebek’te çıkan aynı konulu yazısını da örnek göstermiş: “İki yıldır Makine Mühendisleri Odası’ndan asansör kontrolüne geliyorlar. Yılda bir kez kontrol oluyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı her yıl asansör yönetmeliğini değiştiriyormuş. Bu yönetmeliğe göre her yıl farklı liste ile asansör kontrolü yapılıyor. Bizim asansörümüze her yıl 10 bin lira revizyon parası ödüyoruz. Geldikleri liste ile genelde çoğu asansörde hemen kırmızı etiketi koyuyorlar.
HEPSİNE GİDİLMİYOR
Verdikleri çok az zamanda tespit ettikleri eksiklikleri giderip mavi etiket almaya çalışıyoruz. Bu uygulamayı maalesef her apartmana uygulamıyorlar. Ben Alsancak’ta oturuyorum. Çok yakın iki arkadaşımın apartmanında hiç etiket yok. Bu da iki yıldır o apartmanlara kontrole gidilmediğini gösteriyor. Makine Mühendisleri Odası’na neden her apartmana gidilmediğini sorduğumda bana asansör firmalarının beyanlarına göre hareket ettiklerini söylüyorlar ve bana arkadaşlarımın apartmanlarını ihbar etmemi istiyorlar.
BELEDİYELERDE LİSTE VAR
Ben arkadaşlarımın apartmanlarını ihbar etmek istemem. Makine mühendislerine belediyeden tüm asansörlü apartmanların kayıtlı olduğunu, listeyi neden oradan almadıklarını soruyorum. Oradan liste alamazlarmış. Yalnız belirledikleri apartmanlar her yıl kontrolden geçiyor, diğer apartmanlara makine mühendisleri hiç uğramıyor. Bu haksızlığa nasıl önlem alınır?” Şule ADAMAN
Şeffaflıkta örnek vakıf
KEMİK İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK) ile ilgili duyuruları, haberleri, daha önce yayımlanmış olsa bile, iletmeye çabalarım.
Bugün de önce KİTVAK’ın Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde kuracağı, Hücresel Tedavi Merkezi’ne destek için 22 Ocak’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki bir konserden söz edeyim. Burçin Büke ve Güvenç Dağüstün, kurulacak merkez yararına “Şair Şarkıları” konserini gerçekleştirecek.
ÜNİVERSİTEYLE PROTOKOL
KİTVAK Başkanı Ramazan Soncul, tüm geliri Hücresel Tedavi Merkezi yapımına aktarılacak konsere herkesin ilgisini beklediklerini vurgulamış. Soncul’u konuya ilişkin sözlerini aktarıyorum: “İki sanatçımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Vakfımızın yaptırdığı Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesi’nde bir projeye start verdik. Rektörlük ile protokol imzaladık.
EŞİT KALİTEDE TEDAVİ OLANAĞI
Bu proje ile Ege Üniversitesi Pediatrik Kemik İliği Kök Hücre Nakil Ünitesi, uluslararası akreditasyon sistemine sahip olacak. Onkoloji tedavisi gören çocuklarımız Amerika’da, Avrupa’da tedavi gören çocuklarla eşit kalitede hizmet alacak. Daha fazla hasta çocuğumuzu hayata kazandıracak, onlara dünyadaki yeni tedavilere ulaşma olanağını sağlayacak. Yaklaşık maliyeti 2 milyon lira. Projeyi yine gönüllülerimizin, hayırseverlerimizin katkılarıyla gerçekleştireceğiz.
GELİR VE BAĞIŞ TABLOSU
Nitekim hayırseverler adeta etkinlik yarışına girdi. ‘Yaşam Elekleri Sergisi’nden 41 bin 600 TL, Yılbaşı Kermesi’nden 60 bin TL elde edildi. Federal Almanya Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ve TAKEV Okulları 65 bin TL, Özel Piri Reis Okulları Karşıyaka 10 bin TL ve Özel Yeşeren Okulları 5 bin TL destek verdi. Destek olan herkese, her kuruma çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz.”
(Şair Şarkılar konserini izlemek isteyenler iletişim için (0232) 463 37 63 numaralı telefona başvurabilir.)
NEDENSE AÇIKLANMAZ
Ramazan Soncul’u açıklamasında bana göre en dikkat çeken bölüm, kurulacak merkez için bugüne değin sağlanan gelir tablosu. Öteden beri kafama takılır. Bazı dernek, vakıf gibi kuruluşlar, belirledikleri hedef için kermes, konser, açık artırma, sergi gibi etkinlikler düzenler. Bu etkinliklerin genelde konukları değişmez gibidir. “Falan veya filan” yararına gerçekleşen bu etkinliklerde boy gösterilir, güzel bir amaca hizmet etmenin iç rahatlığı vardır herkeste.
BANA GÖRE ALKIŞ GEREK
Neyse, fazla uzatmayayım, nedense bu etkinliklerde elde edilen getiri bir türlü açıklanmaz. Elbette, niyetler iyidir, ama bir de getiri açıklansa yardımseverler daha da teşvik edilmez mi? Bu nedenle KİTVAK Başkanı Ramazan Soncul’un kurulacak merkez için sağlanan geliri açıklamasını önemsiyorum. Bu açıklamanın örnek alınmasını diliyor, KİTVAK’ı alkışlıyorum.
-----
SÖZ
SİZİN
BİR YAKINMA
Her yıl aynı apartmanların
asansörleri denetleniyor
OKUYUCUMUZ asansör denetimlerinden dertli. Cengiz Semercioğlu’nun geçen 26 Eylül’de Kelebek’te çıkan aynı konulu yazısını da örnek göstermiş: “İki yıldır Makine Mühendisleri Odası’ndan asansör kontrolüne geliyorlar. Yılda bir kez kontrol oluyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı her yıl asansör yönetmeliğini değiştiriyormuş. Bu yönetmeliğe göre her yıl farklı liste ile asansör kontrolü yapılıyor. Bizim asansörümüze her yıl 10 bin lira revizyon parası ödüyoruz. Geldikleri liste ile genelde çoğu asansörde hemen kırmızı etiketi koyuyorlar.
HEPSİNE GİDİLMİYOR
Verdikleri çok az zamanda tespit ettikleri eksiklikleri giderip mavi etiket almaya çalışıyoruz. Bu uygulamayı maalesef her apartmana uygulamıyorlar. Ben Alsancak’ta oturuyorum. Çok yakın iki arkadaşımın apartmanında hiç etiket yok. Bu da iki yıldır o apartmanlara kontrole gidilmediğini gösteriyor. Makine Mühendisleri Odası’na neden her apartmana gidilmediğini sorduğumda bana asansör firmalarının beyanlarına göre hareket ettiklerini söylüyorlar ve bana arkadaşlarımın apartmanlarını ihbar etmemi istiyorlar.
BELEDİYELERDE LİSTE VAR
Ben arkadaşlarımın apartmanlarını ihbar etmek istemem. Makine mühendislerine belediyeden tüm asansörlü apartmanların kayıtlı olduğunu, listeyi neden oradan almadıklarını soruyorum. Oradan liste alamazlarmış. Yalnız belirledikleri apartmanlar her yıl kontrolden geçiyor, diğer apartmanlara makine mühendisleri hiç uğramıyor. Bu haksızlığa nasıl önlem alınır?” Şule ADAMAN