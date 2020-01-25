Sallandıkça aklımıza gelir

ÇARŞAMBA akşamı yine sallandık. Hem de iyi sallandık ve de çoğumuz doğal olarak tırstık.
Akhisar merkezli deprem geniş bir bölgede hissedildi. Ardından Aydın, ertesi sabah da Ankara sarsıntıları geldi. Tabii depremin İstanbul’a etkileri ön plandaydı TV yorumlarında. Bilim insanları çeşitli tahminlerde bulundu, ama ortak nokta, ülkemizin deprem kuşağında olduğu ve önlemler gerektiğiydi. Yapıların güvenliği, kentsel dönüşüm elbette çok önemli ama uzun vadeli önlemler.
EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM
Kısa vadede ne yapılabilir? Tabii ki deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim ilk sırada. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara yönelik başlattığı temel afet eğitimi bilinci üzerine Nihat Gündüz’den gelen bir öneriyi iletmiştim, özetle yineliyorum:
“Deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekli çalışmalarla ilgili böyle bir eğitimin, nüfusu her geçen gün artan İzmir’de, köy ve mahalle muhtarlarına ilave olarak öğretmenlerle cami imamlarına da verilmesi, böyle büyük felaketlerden en az kayıp ve zararla çıkmamıza katkı sağlayacaktır. Hatta, bir kanunla bu eğitimin bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.”
ÇİĞLİ’DE ÖRNEK GİRİŞİM
Gerçekten de temel afet ve acil yardım eğitimi giderek önem kazanıyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü geçenlerde projelerini anlatırken, “Mahallelerinde vatandaşlara afet eğitimi verildikten sonra, dileyenlere enkazda hafif arama kurtarma eğitimleri verilecek” dedi. Bu eğitimler yaygınlaştırılmalı kanımca. En azından çoğunluk olası bir afet anında neler yapılması gerektiğinin bilincine varır.
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BİR HEYECAN
Göz-Göz yarın
eve dönüyor
GÖZTEPE, yarın saat 16.00’da yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde Beşiktaş’ı konuk edecek. Maçtan önce çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yarın merkezin yalnızca stat bölümü açılacak. Sonrasında ilk aşamada çatıda halka açık yürüyüş ve etkinlik alanı hizmete girecek. Halka açık spor tesisleri, sosyal kullanım alanları, Göztepe Müzesi, kafeler in de 8-10 ayda açılacağı ve merkezin gerçek kimliğini bulacağı belirtiliyor. Başarılar diliyor, “Haydi Göz-Göz” diyorum...
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BİR GURUR ANISI
Filenin Sultanı’na
Mutlu’dan övgü
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek olan milli kadın voleybol takımımızın pasör Cansu Özbay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlalar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticisi Özkan Özbay’ın kızı olan milli sporcu, Mutlu’ya formasını armağan etti.
COŞKU TEŞEKKÜRÜ
Mutlu da Özbay’ı Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi, milli takımın tüm Türkiye’nin yüzünü güldürdüğünü vurguladı, “Türkiye’nin gurur duyduğu büyük başarıda bir esnaf yöneticimizin evladının da payı olması bizi ayrıca onurlandırdı. Cansu’nun şahsında tüm takım arkadaşlarına, bize ve Türk halkına yaşattıkları coşku için teşekkür ediyoruz” dedi.
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BİR ALINTI
Ağaç dikmeyen çifte
nikah cüzdanı yok
NİKAHI kıyılan çiftlere kendi fidanlarını dikme şartı getirerek her çiftin bir ağacı olması sağlanacak. Ağaç dikmeyen çift bizden nikah cüzdanı alamayacak. (Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü)
Sallandıkça aklımıza gelir
ÇARŞAMBA akşamı yine sallandık. Hem de iyi sallandık ve de çoğumuz doğal olarak tırstık.
Akhisar merkezli deprem geniş bir bölgede hissedildi. Ardından Aydın, ertesi sabah da Ankara sarsıntıları geldi. Tabii depremin İstanbul’a etkileri ön plandaydı TV yorumlarında. Bilim insanları çeşitli tahminlerde bulundu, ama ortak nokta, ülkemizin deprem kuşağında olduğu ve önlemler gerektiğiydi. Yapıların güvenliği, kentsel dönüşüm elbette çok önemli ama uzun vadeli önlemler.
EĞİTİM EĞİTİM EĞİTİM
Kısa vadede ne yapılabilir? Tabii ki deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili eğitim ilk sırada. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin muhtarlara yönelik başlattığı temel afet eğitimi bilinci üzerine Nihat Gündüz’den gelen bir öneriyi iletmiştim, özetle yineliyorum:
“Deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekli çalışmalarla ilgili böyle bir eğitimin, nüfusu her geçen gün artan İzmir’de, köy ve mahalle muhtarlarına ilave olarak öğretmenlerle cami imamlarına da verilmesi, böyle büyük felaketlerden en az kayıp ve zararla çıkmamıza katkı sağlayacaktır. Hatta, bir kanunla bu eğitimin bütün Türkiye’ye yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.”
ÇİĞLİ’DE ÖRNEK GİRİŞİM
Gerçekten de temel afet ve acil yardım eğitimi giderek önem kazanıyor. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü geçenlerde projelerini anlatırken, “Mahallelerinde vatandaşlara afet eğitimi verildikten sonra, dileyenlere enkazda hafif arama kurtarma eğitimleri verilecek” dedi. Bu eğitimler yaygınlaştırılmalı kanımca. En azından çoğunluk olası bir afet anında neler yapılması gerektiğinin bilincine varır.
-----
BİR HEYECAN
Göz-Göz yarın
eve dönüyor
GÖZTEPE, yarın saat 16.00’da yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde Beşiktaş’ı konuk edecek. Maçtan önce çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Yarın merkezin yalnızca stat bölümü açılacak. Sonrasında ilk aşamada çatıda halka açık yürüyüş ve etkinlik alanı hizmete girecek. Halka açık spor tesisleri, sosyal kullanım alanları, Göztepe Müzesi, kafeler in de 8-10 ayda açılacağı ve merkezin gerçek kimliğini bulacağı belirtiliyor. Başarılar diliyor, “Haydi Göz-Göz” diyorum...
-----
BİR GURUR ANISI
Filenin Sultanı’na
Mutlu’dan övgü
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek olan milli kadın voleybol takımımızın pasör Cansu Özbay, İzmir Esnaf ve Sanatkarlalar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret etti. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası yöneticisi Özkan Özbay’ın kızı olan milli sporcu, Mutlu’ya formasını armağan etti.
COŞKU TEŞEKKÜRÜ
Mutlu da Özbay’ı Cumhuriyet altınıyla ödüllendirdi, milli takımın tüm Türkiye’nin yüzünü güldürdüğünü vurguladı, “Türkiye’nin gurur duyduğu büyük başarıda bir esnaf yöneticimizin evladının da payı olması bizi ayrıca onurlandırdı. Cansu’nun şahsında tüm takım arkadaşlarına, bize ve Türk halkına yaşattıkları coşku için teşekkür ediyoruz” dedi.
-----
BİR ALINTI
Ağaç dikmeyen çifte
nikah cüzdanı yok
NİKAHI kıyılan çiftlere kendi fidanlarını dikme şartı getirerek her çiftin bir ağacı olması sağlanacak. Ağaç dikmeyen çift bizden nikah cüzdanı alamayacak. (Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü)