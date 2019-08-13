Rektör’ün hasta gibi gidip bastığı klinikte durum ne?

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in bir haberi çıktı geçenlerde. Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Prof. Aldemir, ‘hasta bakılmıyor’ yakınmaları üzerine Kuşadası International Dent Care Diş Polikliniği’ni mercek altına almıştı.
DOKTOR YOK BAŞKA HASTANEYE
Rektör Aldemir, bir gün hasta gibi polikliniğe gidip muayene olmak istemiş, onu elinde sigarayla karşılayan personel, “Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin” demişti. Rektör “Doktor ne zaman gelecek, dişim ağrıyor” diye üsteleyince, “Neden çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. Bir aydır doktor yok” diye terslenmişti.
HİZMET VERMEYEN YERİ KAPATTIK
Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi’yle görüşerek kendisini tedavi etmeyen, tersleyen ve laubali davranan personelin başka yere kaydırılması, Kuşadası’ndaki polikliniğin kapatılması talimat vermişti. Aldemir, vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin aksadığını gördüğünü vurgulayarak, “Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmem. Bir aydır hasta bakılmıyor, ama o personel her gün orada. Üç katlı binada klima çalışıyor, elektrik yanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Beni tanımamaları çok önemli değil. Önemli olan hasta bakmamaları ve davranış şekilleri” demişti.
BİR YAPTIRIM UYGULANDI MI?
Öncelikle Rektör Aldemir’i yakınmaları dikkate alıp polikliniğe baskın düzenleyip olumsuzlukları belirlediği için kutluyorum. Ama merak da ediyorum, Prof. Aldemir gittiği zaman poliklinikte bir aydır hasta bakılmadığı anlaşılıyor. Peki o süre içinde bir etkili ya da yetkili poliklinikte neler olup bittiğini merak etmemiş mi? Rektör gitmeseydi, poliklinik hasta bakmamayı sürdürecek miydi? Rektör Aldemir, sorumlular hakkında herhangi bir yaptırım uyguladı mı? Poliklinikte son durum nedir? Yeniden açıldı mı, tedavi hizmeti veriyor mu?
BİR ANIMSATMA
İzmir’in göbeğindeki hassas
konuya duyarsız kalıyoruz
BİR de çevre haberi anımsatayım bugün, “Tüm İzmir harekete geçmeli” çağrılı... Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının bahçesinde nükleer atık belirlenen 2007 yılından bugüne yaşanan süreçle ilgili belediyeyle Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri bilgilendirme toplantısı düzenlemiş. 70 dönümlük fabrika alanında Türkiye’de bulunmayan “Europium 152” maddesinin belirlendiğini, doğal radyasyonun 219 katının ölçüldüğünü vurgulayan uzmanlar, 12 yıllık süreçte çözüm üretilmediğini öne sürmüş.
ÇEVRE HIZLA KİRLETİLİYOR
Çevrenin hızla kirletildiğini, doğanın dengesinin bozulduğunu vurgulayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da şu görüşleri dile getirmiş: “Köylerde kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar taş ocaklarına karşı mücadele ederken biz şehrin göbeğindeki, tüm İzmir’i ilgilendiren bu kadar hassas bir konuya duyarsız kalıyoruz.
KENTİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ
Halkı tehlikenin boyutu hakkında bilgilendirmemiz, bu konuyu her platformda dile getirip çözüme kavuşturmamız lazım. Kamuoyu yaratmak için meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımızla sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Hep birlikte el ele, daha bilinçli daha yüksek sesle bu sorunu dile getirmeliyiz. Tüm İzmir’i bilgilendirip harekete geçirmeliyiz.”
Başkan Arda’nın, duyarsızlıktan yakınıp, “Çevre için el ele verelim” çağrısı bakalım bu kez karşılık bulacak mı? 12 yıllık süreçte alınmadığı ileri sürülen önlemler gündeme gelecek mi?
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BİR DAVET
Başkan Gümrükçü:
‘Cennet’e buyrun’
ÇİĞLİ Belediyesi’nden, 8 bin hektar alanda 289 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan, gözlem kuleleri, bisiklet parkuru ve çeşitli etkinlik alanlarıyla ziyaretçilerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşatan Kuş Cenneti’ne davet var. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çeşme’ye astırdığı afişlerle, buraya gelen tatilcilerle turistleri İzmir Kuş Cenneti’ni görmek üzere Çiğli’ye çağırdı.
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Her gün yeni bir başlangıçtır. Elbette insanın şansa da ihtiyacı var. Ama önce gerekeni yapmalı ki, şans kapıyı çaldığında insan hazır bulunsun!(Ernest Hemingway)
Rektör’ün hasta gibi gidip bastığı klinikte durum ne?
AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in bir haberi çıktı geçenlerde. Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, Prof. Aldemir, ‘hasta bakılmıyor’ yakınmaları üzerine Kuşadası International Dent Care Diş Polikliniği’ni mercek altına almıştı.
DOKTOR YOK BAŞKA HASTANEYE
Rektör Aldemir, bir gün hasta gibi polikliniğe gidip muayene olmak istemiş, onu elinde sigarayla karşılayan personel, “Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin” demişti. Rektör “Doktor ne zaman gelecek, dişim ağrıyor” diye üsteleyince, “Neden çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. Bir aydır doktor yok” diye terslenmişti.
HİZMET VERMEYEN YERİ KAPATTIK
Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimi’yle görüşerek kendisini tedavi etmeyen, tersleyen ve laubali davranan personelin başka yere kaydırılması, Kuşadası’ndaki polikliniğin kapatılması talimat vermişti. Aldemir, vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin aksadığını gördüğünü vurgulayarak, “Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmem. Bir aydır hasta bakılmıyor, ama o personel her gün orada. Üç katlı binada klima çalışıyor, elektrik yanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Beni tanımamaları çok önemli değil. Önemli olan hasta bakmamaları ve davranış şekilleri” demişti.
BİR YAPTIRIM UYGULANDI MI?
Öncelikle Rektör Aldemir’i yakınmaları dikkate alıp polikliniğe baskın düzenleyip olumsuzlukları belirlediği için kutluyorum. Ama merak da ediyorum, Prof. Aldemir gittiği zaman poliklinikte bir aydır hasta bakılmadığı anlaşılıyor. Peki o süre içinde bir etkili ya da yetkili poliklinikte neler olup bittiğini merak etmemiş mi? Rektör gitmeseydi, poliklinik hasta bakmamayı sürdürecek miydi? Rektör Aldemir, sorumlular hakkında herhangi bir yaptırım uyguladı mı? Poliklinikte son durum nedir? Yeniden açıldı mı, tedavi hizmeti veriyor mu?
BİR ANIMSATMA
İzmir’in göbeğindeki hassas
konuya duyarsız kalıyoruz
BİR de çevre haberi anımsatayım bugün, “Tüm İzmir harekete geçmeli” çağrılı... Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasının bahçesinde nükleer atık belirlenen 2007 yılından bugüne yaşanan süreçle ilgili belediyeyle Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri bilgilendirme toplantısı düzenlemiş. 70 dönümlük fabrika alanında Türkiye’de bulunmayan “Europium 152” maddesinin belirlendiğini, doğal radyasyonun 219 katının ölçüldüğünü vurgulayan uzmanlar, 12 yıllık süreçte çözüm üretilmediğini öne sürmüş.
ÇEVRE HIZLA KİRLETİLİYOR
Çevrenin hızla kirletildiğini, doğanın dengesinin bozulduğunu vurgulayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da şu görüşleri dile getirmiş: “Köylerde kadınlar, çocuklar, gençler, yaşlılar taş ocaklarına karşı mücadele ederken biz şehrin göbeğindeki, tüm İzmir’i ilgilendiren bu kadar hassas bir konuya duyarsız kalıyoruz.
KENTİ HAREKETE GEÇİRMELİYİZ
Halkı tehlikenin boyutu hakkında bilgilendirmemiz, bu konuyu her platformda dile getirip çözüme kavuşturmamız lazım. Kamuoyu yaratmak için meclis üyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımızla sesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Hep birlikte el ele, daha bilinçli daha yüksek sesle bu sorunu dile getirmeliyiz. Tüm İzmir’i bilgilendirip harekete geçirmeliyiz.”
Başkan Arda’nın, duyarsızlıktan yakınıp, “Çevre için el ele verelim” çağrısı bakalım bu kez karşılık bulacak mı? 12 yıllık süreçte alınmadığı ileri sürülen önlemler gündeme gelecek mi?
---------------
BİR DAVET
Başkan Gümrükçü:
‘Cennet’e buyrun’
ÇİĞLİ Belediyesi’nden, 8 bin hektar alanda 289 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan, gözlem kuleleri, bisiklet parkuru ve çeşitli etkinlik alanlarıyla ziyaretçilerine keyifli ve unutulmaz anlar yaşatan Kuş Cenneti’ne davet var. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çeşme’ye astırdığı afişlerle, buraya gelen tatilcilerle turistleri İzmir Kuş Cenneti’ni görmek üzere Çiğli’ye çağırdı.
BİR ALINTI
Barış Kaşıkçı’dan: Her gün yeni bir başlangıçtır. Elbette insanın şansa da ihtiyacı var. Ama önce gerekeni yapmalı ki, şans kapıyı çaldığında insan hazır bulunsun!(Ernest Hemingway)