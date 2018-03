Plastik poşeti bırakalım pazara fileyle gidelim

BİR GÜZEL KAMPANYA

“Ülkemiz, Egemiz, İzmirimiz, Alaçatımız deniz ve kıyılarının doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel kaynakları, biyolojik çeşitliliği ile hem su altı hem de su üstü canlı ve cansız varlıkları açısından dünyanın en zengin, en güzel bölgelerinden biridir. Farkında olarak veya bilmeden kendi ellerimizle bu güzelliği bozmayı bırakmanın zamanı geldi de geçiyor.

HER ŞEY ELDEN GİDİYOR

Denizlerimiz ve çevremiz her geçen gün daha da artarak plastik poşet kalıntılarıyla kirleniyor. Sadece denizlerimize her yıl 12 milyon ton plastik atık karıştığı tahmin ediliyor. Balıklar, kuşlar ve başka hayvanlar bu kalıntıları yiyerek zehirleniyor hatta ölüyor, denizlerimiz yüzülemez hale geliyor. Plastik malzemeler topraklarımıza ve yeraltı sularımıza sızarak yiyeceklerimize karışıyor. Başta kanser olmak üzere birçok hastalığa düşünmeden kullandığımız bu plastik poşetler sebep oluyor.

YAPILABİLECEK EN BASİT EYLEM

Peki, ne yapabiliriz? Daha temiz bir çevre için yapabileceğimiz en basit eylem plastik poşet kullanımını çok azaltmak hatta tamamen bırakmak. Bu işe Alaçatı pazarından başlayıp, tüm Türkiye’nin pazarlarına yayılmasını sağlayabiliriz. Alışveriş yaparken her meyve veya sebze için hiç düşünmeden ayrı bir poşet kullanılıyor. Bir pazar alışverişi sonrasında eve gelindiğinde başka hiçbir işe yaramayacak olan onlarca poşet kalıyor elimizde.

HER YERDE TARAFTAR BULMALI

Kendimiz ve gelecek nesiller için daha temiz bir çevre yaratmak aslında çok basit. Bütün yapacağımız pazar veya market alışverişlerimize bez çanta veya filelerimizle giderek plastik poşet kullanımına hemen son vermek.”

Dilerim, kampanya taraftar bulur ve naylon giderek unutulur, yalnız Alaçatı’da değil her yerde...



BİR ANIMSATMA

9’uncu Ot Festivali

fırsat olabilir

BU güzel kampanya, bana hemen Alaçatı Ot Festivali’ni anımsattı. Festival 9’uncu kez 5 - 8 Nisan arasında düzenlenecek. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, teması “Sarmaşık/Kuşkonmaz” olan festivalde, bu yıl da yüz binleri ağırlamaya hazırlandıklarını belirtti.

HEYECANLA BEKLENİR

Çeşme turizmine yeni bir soluk getiren Alaçatı’nın; tarihi, mimari dokusu, coğrafyası yanında bin bir çeşit otuyla da ünlü olduğunu vurgulayan Dalgıç, “Turizm sezonu öncesi esnafımızın hazırlıklarını tamamladığı, yerel üreticilerin baharın gelişiyle birbirinden güzel Ege otlarını sergilediği, ev hanımlarının bütün bir kış boyu ürettiği ürünlerin tezgahlarda yer aldığı festivaldir Alaçatı Ot Festivali. Festival her sene, ziyarete gelen konuklarını heyecanla bekleyen ev sahibi edasında gerçekleşir” dedi.

İMZALAR ÇOĞALTILABİLİR

Peki “naylona hayır” kampanyası neden festivali anımsattı bana? Efendim, bu festivalde de tezgahlar kurulacak, çeşitli otlar, sebzeler, ev yapımı yiyecekler satışa sunulacak. Alaçatı Ot Festivali, “Alaçatı pazarında plastik poşet kullanımına son verelim. Pazara filemizle gidelim” çağrısının yanıt bulabileceği yer olur mu? Bu kampanyayı başlatanlar için festival çok iyi bir fırsat değil mi? Çağrılarını festival süresince yineleyebilir ve kampanyaya imza da toplayabilirler gibi geliyor bana. Kolay gelsin.

BİR ÖNEMLİ ETKİNLİK

Bu bayram bir

başka bayram

Enerji düğününden

sonra tohum bayramı

SEFERİHİSAR’da belediyenin desteğiyle enerji kooperatifi kuruldu, ortaklık ön kayıtları başladı. Ulamış Köyü’nde kurulacak güneş enerjisi santralında elektrik üretilecek. Üretilen elektrikle ortakların tüketimi karşılanacak, fazlasının satışından sağlanacak gelir yine onlara dağıtılacak. Bilgilendirme ve ön kayıt alınma toplantısı Belediye Düğün Salonu’nda gerçekleşmişti, bu yüzden, “Enerji düğününe davet var” demiştim.

31 MART’TA ÜRKMEZ’DE

Bu kez de farklı bir bayram var Seferihisar’da. Yerel tohumun yaşaması için “Tohum Takas Şenlikleri” başlatan ve Türkiye’ye yayılmasına öncülük eden Seferihisar Belediyesi, 31 Mart Cumartesi günü saat 13.00’te Ürkmez’de, “Yerel Tohumu Yaşatıyoruz” etkinliği gerçekleştirecek. Etkinlikte belediye 100 bin tohum ve fide dağıtacak. Ayrıca, ülkenin dört bir yanından gelecek tohumlar takas edilecek. Ürkmezli kadınların yöresel yemekleri ve Seferihisar’ın köylülerinin açacağı stantlarda yine muhteşem lezzetler şenliğe katılanlarla buluşacak.

BAŞKAN’DAN ÖZEL DAVET

Etkinliğe herkesi davet eden Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Türkiye, yerel tohumların yaşamasını büyük bir bayram havasıyla kutluyor. Seferihisar olarak bu işe öncülük etmekten ve ülkeye yayılmasından dolayı mutluyuz, gururluyuz. Yine büyük bir coşku içerisinde ve büyük bir katılımla Türkiye’nin tohum bayramını kutlayacağız. Herkesi atalarımızın mirası yerel tohumların yaşamasını kutlamaya ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı vermeye davet ediyorum” diyor.

Bornova’daki “Süvari Fırın”, her gece 00.30’dan sonra ihtiyaç sahipleri için ücretsiz servis yapıyor. İşletmecisi Hakan Apak, “Geceleri sadece bekçimiz fırında, ihtiyacı olan herkes çekinmeden gelip gerekeni alabilir” diyor. (Sokakgaste’den)

