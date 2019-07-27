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Nedim Bubik

Nedim Bubik

nedimbubik@gmail.com

Plastik masa sandalyeye ‘hayır’ tümünün yerine ahşap gelecek

27 Temmuz 2019

BELEDİYE başkanları, “100 gün” toplantıları düzenleniyor. Görevdeki ilk 100 günde yaptıklarını, sonraki hedeflerini anlatıyor. “İlk 100 gün önemlidir” falan deriz ya, çok doğru mudur bilemiyorum.

 

Çünkü başarıyı kestirebilmek için bu süre az bana göre. Ancak, yol haritalarını gösteren bir ipucu sayılabilir. Nereden girdim bu konuya? Efendim geçenlerde Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Ömer Günel’in 100 gün toplantısındaydım. Eşi Duygu Gül Günel de yanındaydı. Sekiz sayfalık özet sunuldu, çoğu medyada yer aldı, zaten tümünü buraya sığdırmak olası değil. Notlarımdan, bana önemli gelenlerden özet sunuyorum:


HER KAPI ÇALINIP HER EL SIKILACAK
* 320 milyon lira borçla devralınan belediyede tasarruf ön planda.
* Toplu halk günleri yerine vatandaş tek tek misafir gibi ağırlanıyor. Derdini anlatıyor, çözüm üretilip yolcu ediliyor.
* Belediye STK’lar ile yarışta olmamalı, abi gibi koordinasyon görevini üstlenmeli.
* Güvercin Masa yapılandırıldı, dilekçeye gerek kalmadan sorunu ileten vatandaşa en geç 48 saatte dönülecek.


REKLAM LEVHALARINA DİSİPLİN
* Girmediğimiz ev, çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak. Güler yüzlü belediyeyle hemşerilerimizin gülmesini sağlayacağız.
* İlçedeki tüm veterinerlerle işbirliği yapılarak sokaklardaki hayvanlar kısırlaştırılacak.
* Reklam levhalarında disiplin sağlanacak, üsttekiler indirilecek, binaların cepheleri açılacak.
* İşyerlerinde tek tip tente uygulamasına geçilecek. Plastik masa ve sandalyeler yasaklanıyor. Belediye işletmelerinde hemen, diğer çay bahçesi ve restoran gibi işletmelerde yılbaşında kalkacak, tümü ahşap olacak. Önce itirazlar gelebilir, ama sonunda işletmeler kendilerini alkışlayacak.


SEYYARLAR YÜZDE 80 AZALTILACAK
* Seyyar satıcı sayısı gelecek yıl yüzde 80 azaltılacak. Her isteyene izin verilmeyecek. Bizim belirleyeceğimiz seyyar satıcıların tezgahları da isteğimize göre şekillenecek.
* Kültür faaliyetleri büyük ölçüde sponsorlarla gerçekleşecek. Kültür bütçesi Fen İşleri’ni ikiye katlamış. Kültüre sponsor bulurum, ama kaldırım yapımına bulamam.
* Tüm kamu kuruluşlarının Kuşadası’na özen göstermesi gerek. Kuşadası herhangi bir yer değil.
* Kentin kalkınması yalnızca belediye olanaklarıyla gerçekleşemez. Kentlinin de taşın altına elini sokması gerek. Nitekim yolların yapımında turizmcilerin katkısı oldu, malzeme alındı.


UYDUKENT MUTLAKA BİTİRİLECEK
* 24 yıllık Uydukent’in mutlaka bitirilmesini istiyorum. Projeyi beğenmesek de kucağımızda bulduğumuz beton kütlesi var.
* Kuşadası Belediyesi’nde ‘cumhuriyetçikler’ var. Hepsi ayrı telden çalıyormuş. Şimdi daha kaliteli hizmet için kurum içi eğitime hız verildi.
* Belediyelerin parası yok. Hizmet için yap-işlet-devret gibi yasal yollar var. Başka türlü önemli projeler hayata geçemez. Kamuoyuyla paylaşılarak yasal yollara başvurulabilir.
* Belediye yıkılacak, alt otopark, üst meydan olacak. İlçenin meydanı yok. Şimdiki otogara belediye hizmet binası yapılacak.
* Geniş bir danışma kurulum var, başında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, altında bürokratları var. Bir şey ilettiğimizde 3 dakikada dönüyor.
* Bin 317 personel var. Personel gideri bütçenin yüzde 81’i. Performansın ön planda olduğu sistem getiriyoruz. Sadece maaş alan yapı olmayacak. Emekliliği gelenlere yardımcı olacağız. Çalışmayanın bizle işi yok.
Başkan Ömer Günel’in hizmet anlayışını ve hedeflerinden çok az bölümü notlarımdan iletmeye çalıştım. Elbette, sözcükler farklı olabilir, ama amaç hakkında fikir edinmek mümkün. Başkan Günel’e ve de tüm belediye başkanlarına başarı diliyorum. Kolay gelsin!

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BİR DAVET
Yeter ki İyilik Olsun
Yolu iyilikte geçen tüm dostları bugün sünnet düğünümüze bekliyoruz.

Plastik masa sandalyeye ‘hayır’ tümünün yerine ahşap gelecek

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BİR ETKİNLİK
Kuşadası’nda
taş boya sergisi

Plastik masa sandalyeye ‘hayır’ tümünün yerine ahşap gelecek

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BİR ALINTI
Evim, arsam yok diye üzülmeyin. Hikayenin sonunda hepimiz toprak sahibi oluyoruz. (Tuncel Kurtiz)

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